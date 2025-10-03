NBA新賽季年輕黑馬 約維奇、湯普森、阿夫迪賈將會很有故事

ESPN上周票選出新賽季「年度最多進步球員」熱門人選，火箭前鋒湯普森(Amen Thompson)獲最高票，其他包括拓荒者前鋒阿夫迪賈(Deni Avdija)、溜馬後衛奈哈德(Andrew Nembhard)、老鷹前鋒強森（Jalen Johnson）都獲得一定支持度。

以色列王牌球星阿夫迪賈在2025年歐錦賽表現就像個國際級巨星，展現非凡比賽統治力，場均22分、7.3籃板，帶領以色列打進16強，投籃、得分、帶隊能力明顯高出一檔，讓人刮目相看。

2024-25年球季NBA最佳防守第一隊成員湯普森上季已經打出聯盟精英防守球員表現和身手，今年夏天苦練投籃和持球進攻技巧，深受期待。

強森和奈哈德上季都已經打出先發穩定身手，成為球隊重要催化劑，媒體和專業人士預期兩人在新賽季都可能破繭而出，打出生涯最佳表現和顛峰。

NBA每年都會打出很多小人物大驚奇，這些黑馬球員各有成長故事和生涯重大突破，為每年NBA球季增加傳奇色彩。

今年球季NBA驚奇黑馬球員，重點會擺在湯普森、阿夫迪賈、約維奇三個年輕球員身上：

熱火208公分前鋒約維奇(Nikola Jovic)剛與熱火完成四年6240萬美元續約，22歲約維奇來自塞爾維亞，今年開季熱火主力射手赫洛傷停缺陣，主力三分射手羅賓森今夏被交易，巴特勒和巴克斯兩名鋒線也都離隊，上季場均10.7分、3.9籃板，三分命中率3成7約維奇開季將站上熱火先發。

約維奇經過今年夏天歐錦賽磨練，經驗膽識都有提升，熱火選擇在季前四年合約留下約維奇，應該就是看準約維奇今年球季有爆發潛能。約維奇有三分、身高、對位能力，用來搭配熱火先發中前鋒阿迪巴約非常合適，約維奇也能成為七呎中鋒韋爾最佳拍檔。新賽季約維奇在熱火將得到最大發揮空間和戰術角色，他會成為熱火第二或第三得分核心。

湯普森今年夏天花很多時間在苦練投籃和三分，解決球技罩門和打法短板，湯普森擁有超人天賦和驚人彈跳，精英防守表現已經能改變比賽節奏。杜蘭特加入火箭，湯普森戰術角色和功能也會得到更多釋放，一個會跳投，擁有空位三分能力湯普森，預期能打出生涯最精采一季。除了得分和投籃能力進化，湯普森也會成為年度最佳防守球員熱門人選之一。

阿夫迪賈今年夏天在2025年歐錦賽帶領以色列，讓全世界看到他的成長蛻變。歐錦賽場均22分，阿夫迪賈是歐錦賽第四得分手，經過國際賽更好歷練，阿夫迪賈全能身手和理解比賽能力都有明顯提升。阿夫迪賈上季在拓荒者場均16.9分、7.3籃板，是拓荒者第三得分手，拓荒者第一得分主力西蒙斯今夏被交易到塞爾蒂克，美國男籃主控哈勒戴從塞爾蒂克轉到拓荒者，哈勒戴的組織和控制比賽節奏將為阿夫迪賈帶來更多出手空間和戰術角色。

24歲阿夫迪賈即將迎來NBA生涯第六個賽季，拓荒者正處於重建、培養年輕球員階段，今年將是阿夫迪賈打出身價，甚至成為明星球員最好時機。 美聯社

