中職／上、下半季賽制是台灣職棒獨有特色 不應輕言做改變

中華職棒的賽制最近再被拿出來討論，明年球季場數增加以及是否改成單一球季，成為球迷熱議焦點，依2023年7月領隊會議決議，將在今年球季結束後，評估是否採行單一球季。就筆者看法，維持上、下半季賽制才是對中華職棒最有利的賽制。

上、下半季賽制是中華職棒的一大特色，跟其他國家職棒聯盟的單一球季不同，而在1998年、1999年曾有2年短暫實施過單一球季，最終又回歸上、下半季賽制。

中職在2023年3月27日的領隊會議有達成實施「單一球季」賽制有正面的共識，最快會在2024年球季實施，當時會長蔡其昌說明，球團都不排斥單一賽制，站在國家隊如何更強，讓新進選手有更多機會，因為當放棄了季後賽，就可以讓農場的年輕選手上來。當時蔡其昌說，單一球季或上、下半季沒有對錯，這是很兩難的決定，但大家決定咬緊牙關去面對，大家方向很一致。

統一獅隊從2023年開始，連續三年奪得上半季冠軍，但最終都與台灣大賽冠軍無緣。 聯合報系資料照

蔡其昌很了解，如果採取單一球季賽制，會衝擊球隊的營收，單一球季在球季打到一半，沒希望的球隊就等於沒救了，如果有上、下半季，會讓大家重新來過，上、下半季的賽制對職棒營收是重要的，如果讓職棒繼續虧，長遠也不好，球員待遇、職棒健全化發展都會受到影響，過去就是在這個架構底下，大家會主張職棒已經很苦了，不要弄到後面比賽沒人看，才會有上、下半季賽制。

但是在2023年7月13日的領隊會議，決議暫緩實施單一球季，因為領隊與總教練覺得需要時間緩衝，要在台鋼雄鷹上一軍的兩年後，再進行單一賽制的評估，也就是2025年球季結束後再評估是否採行單一球季。

現在就是2025年球季末，日前領隊會議有討論到明年要增加比賽場數，這一點，真的非常迫切需要，目前中職一季300場、各隊一年打120場比賽的場數有點不足，建議一隊打140場比賽，每週打6埸比賽。

味全龍重返職棒後，2023年獲得下半季冠軍，進行台灣大賽封王。聯合報系資料照

場數增加之後，代表球隊的票房收入及商品收入將會相對增加，但相關配套措施，如註冊人數、一軍登錄人數都要增加，以及洋將要不要多一位都可以列入討論，當然二軍的比賽場數也要增加，才能提供一軍有狀況時需要的人力支援。

伴隨著場數增加，單一球季賽制再度提出來討論，其實中職可以不用更改現有的上、下半季賽制，各國職棒聯盟都在找話題增加票房，中職特有的上、下半季賽制，拚上、下半季冠軍都可以衝票房，加上季後挑戰賽、總冠軍賽，在一年內至少有3次以上拚票房的機會，可以創造話題，基於這一點，為什麼要改。

再者也可以讓上半季沒有機會的球隊，下半季有捲土重來拚半季冠軍的的機會，拿不到半季冠軍，也可以拚全年戰績前3名去打季後賽，這是最適合僅有6隊的中職最好的賽制。

有人認為，上、下半季會淪於用同一批人比賽，讓新人及年輕球員無法上來，但這涉及各隊農場栽培的策略及作法，有球隊還是可以在上、下半季賽制之下，讓新人出頭天，某些球隊就是做不到，實施單一球季也不一定可以強化各隊農場，讓新人有上一軍的機會。

上、下半季已是中華職棒跟其它聯盟相比之下的最大特色，況且球隊數並不多，繼續採行上、下半季是最好的作法，實在不宜改成單一球季，而在上、下半季之下，想要讓更多球隊參與季後賽，是可以再討論的議題。