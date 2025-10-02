費城人星度爆表看好度超越道奇！三巨投領軍直指世界大賽冠軍

講到眾星雲集的球隊，或許球迷第一個想到的會是擁有多位MVP及塞揚獎得主的道奇隊，但費城人其實才是今年有最多位球員打出頂級成績的隊伍，被賭盤看好奪冠機會最高不是沒有原因的。在季後賽他們的投手由桑契斯(Cristopher Sanchez)、蘇亞雷斯(Ranger Suarez)與盧札多(Jesus Luzardo)這三巨投領軍，打線則有國聯全壘打、打點雙冠王史瓦柏(Kyle Schwarber)及打擊王透納(Trea Turner)這兩大支柱，牛棚還有頂級守護神杜蘭(Jhoan Duran)把關，可說星度爆表，直指睽違17年的世界大賽冠軍。

費城人隊今年以96勝66敗的戰績取得國聯第二種子的位置，與道奇可說是最被看好奪冠的兩支球隊。他們將在國聯分區系列賽面對道奇與紅人的勝隊，而在本文截稿前道奇已在國聯外卡取得第一勝，出線的機率較高，屆時若費城人與道奇如預期地強碰將會勢均力敵，也是相當精采可期的對戰組合。而費城人隊今年看好度略勝道奇的主因就在於他們打出明星級成績的球員比道奇還要多。

惠勒因傷提前報銷後，桑契斯成功接下王牌投手棒子，雖然很難威脅海盜王牌史肯斯，本季肯定還是會獲得不少塞揚選票。 美聯社

費城人隊今年最為人所津津樂道的莫過於輪值陣容，先發投手fWAR值21.5不僅為全聯盟之冠，還是2018年印地安人(現已改名爲守護者)以來的最佳團隊成績。較可惜的是聯盟數一數二的巨投惠勒(Zack Wheeler)已於8月提前關機，不然其實他們的例行賽是有四巨投撐場。但費城人少了頭號王牌的輪值還是相當可怕。與史肯斯(Paul Skenes)在塞揚獎競爭上殺得難分難捨的桑契斯無疑會是季後賽的頭號先發，他的fWAR值6.4在國聯僅次於史肯斯。而盧札多與蘇亞雷斯也分別以5.3與4.0的佳績分居第4與第6，即便少了惠勒這張王牌(fWAR值也是4.0)，費城人的輪值仍綽綽有餘。至於費城人長期的王牌諾拉(Aaron Nola)本季雖表現不佳，防禦率高達6.01，但他季賽最終戰已重拾王牌身手，主投8局只失1分，預計他會是季後賽第四號先發。

儘管今年費城人隊的牛棚表現平平，團隊fWAR值2.9僅排全聯盟第20，但下半季有進步到第17。主因在於他們季中向雙城交易來強力終結者杜蘭，這位均速超過100英里的火球男今年繳出2.06防禦率與32救援成功的生涯最佳表現。布局投手史特姆(Matt Strahm)本季也表現穩定，至少牛棚最後兩道防線尚稱牢不可破。

史瓦柏本季敲出國聯最多的56轟，另外還有打擊王透納與大家熟悉的哈波，打線一點都不輸道奇。 法新社

費城人打線上就以56轟的史瓦柏與以.305打擊率榮膺打擊王的透納最值得期待。當然球迷熟悉的看板球星哈波(Bryce Harper)與明星捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)也仍有一定的火力輸出，兩位都是2019年就加入費城人隊，今年似乎是最有機會爭冠的一季。

上回費城人隊奪冠已是2008年的事，當年陣中有漢默斯(Cole Hamels)、厄特利(Chase Utley)與李吉(Brad Lidge)等球星。後來他們自2012到2021經歷了10年的季後賽乾旱期，2022年在季中開除名教頭吉拉迪(Joe Girardi)後意外打進世界大賽，但不幸敗給兵強馬壯的太空人隊。今年則是他們連續四年打進季後賽，在陣容上也是這四年中最好的，陣型類似2019年的國民隊。當年國民也是有薛則(Max Scherzer)、史特拉斯堡(Stephen Strasburg)與柯賓(Patrick Corbin)這三巨投，打線則由索托(Juan Soto)及瑞登(Anthony Rendon)扛起。而今年的費城人相較當年的國民還多了杜蘭這位明星終結者，更增添了奪冠的機會。

費城人季後將面臨多位主力球員合約到期，今年應該是最有機會奪冠的一年。 路透

今年是費城人隊自2019年開始積極招兵買馬以來的第7季，在此之前他們只有諾拉這位王牌作為球隊基石，而在該年後他們陸續透過自由球員簽約或交易補進哈波、瑞爾穆托、史瓦柏、透納、惠勒與史特姆等球星，就連桑契斯也是在他小聯盟時期就交易來的意外收穫，可說經營有成。今年他們又補進了盧札多與杜蘭，讓陣容更加完整與豪華。然而瑞爾穆托、史瓦柏與蘇亞雷斯球季結束後都將成為自由球員，費城人能否以最顛峰的陣容拿下世界大賽冠軍，就看這群球星能否在季後賽複製例行賽的表現了。