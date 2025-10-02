和美聯MVP一樣難選！史庫柏vs.克羅謝塞揚之爭誰能勝出？

底特律老虎隊的王牌史庫柏（Tarik Scubal）去年風光摘下美聯塞揚獎，進入 2025 年隨著火熱的開局，各方亦視他為當然的衛冕得主。進入下半季，波士頓紅襪隊的克羅謝（Garrett Crochet）持續加溫，成為另一名熱門候選人。直至例行賽結束，媒體與球迷仍無法判斷獎落誰家，我相信今年美聯除了MVP投票讓評審頭疼外，塞揚獎也同樣難選。

到底多難選，我們來看傳統數據：史庫柏依舊霸氣繳出13勝6敗、2.21防禦率、241次三振、195.1局、0.89 每局被上壘率（WHIP）與11.1的K/9值。另一頭克羅謝當仁不讓，用18勝5敗、2.59防禦率、255次三振、205.1局、1.03每局被上壘率，以及11.09 K/9值回敬，兩者主宰力伯仲之間，這一票真的不好投。依我個人偏好，總是對異軍突起的新名字感興趣，而克羅謝從波士頓雄起過程，值得介紹一下。

回到季初，克羅謝也不相信自己能否成功躍升王牌，如今隨著季後賽揭幕，這位先發投手面對打者的目光已經不同，變得更有自信，即將帶領紅襪對戰紐約洋基的他，面對媒體問及是否成為自己希望成為的那一個球員時，他語氣稍微停頓說：「呃，（我）正在成為之中。」年輕時名不見經傳，直到高四突然可飆出91英里球速，獲NCAA一級大學青睞任後援投手。芝加哥白襪隊在2020年6月以第11順位選他，三個月後火速提拔至大聯盟牛棚，他仍沒想到自己是先發的料。

克羅謝是在白襪登上大聯盟，並且先從牛棚出發，但靠著強大球威成功在來到紅襪後轉型為王牌先發！ 美聯社

回憶當初，克羅謝坦承：「我認為自己能做到（先發），但當時並不確定。」2021年後援54.1局便感筋疲力盡，2022年進步至80、90局，2023年開始爭取臨時先發，手肘韌帶卻撕裂了！他說：「該死！我永遠做不成（先發）了！」球探眼中，克羅謝是有潛力的，擁有極速上百的四縫線，搭配可能是聯盟最猛的滑球，唯一需要的是續航力。2024年動完手術復健，在春訓展現強大的壓制力，獲選為開幕戰先發。6月對西雅圖水手一役，主投7局僅失1分並飆出13次三振，克羅謝逐漸相信：「當時我意識自己真的能做到。」全明星賽前已投107.1局，超越過去三季的總和（僅73局），球團限制他每場先發至多4局或65球。

進入休賽期他確信自己將被交易，且立下投滿200局目標。果不其然！迎接2025年前夕，身體已完全恢復的克羅謝被送到波士頓紅襪隊，今年4月簽下6年1.7億美元延長合約，他積極爭取球團許可，無論如何都要投滿200局。紅襪高層也樂於配合，本季每場先發平均6.4局用掉98.5球，7月更對坦帕光芒隊投出完封，克羅謝說不僅要成為工作馬，更要蛻變為曾奢望過的王牌，他對媒體指出：「這不是我願意承認的，因為不想顯得傲慢，我還在琢磨著如何委婉表達，這就是今年的寫照，我滿意自己達標。」

史庫柏本季成績和去年相比毫不遜色，幾乎是複製貼上，連兩年這麼穩定很難不把塞揚獎投給他。 路透

回歸塞揚獎之爭，史庫柏目前在賭盤、媒體給分仍處領先位置，尤其是預期加權上壘率（xwOBA ）、強勁擊球率（Hard-Hit% ）、 出色擊球比（Barrel%）展現出抑制長打的能力，且與克羅謝相比他先發局數與低防禦率並不遜色， 本季在關鍵場次與整季表現上，展現得更像是可被信賴的王牌。只是，克羅謝極高的三振產能難以忽略，且在美聯東區火藥庫的環境下，能維持這種高局數與低失分，在票選上很可能獲得高分。傳統上，棒球記者投票看重「投長局數且維持優異數據的先發」，兩者相差不遠，但以印象分數史庫柏較為吃香，這可從去年投票結果得知。

克羅謝本季的比賽觀賞性佳，尤其是三振秀演出。他平均擊球初速（Avg Exit Velo）約87.7英里、出色擊球比37.3%、預期加權上壘率.275。數字比史庫柏略高。換句話說，克羅謝常用「高三振、高風險」的路線退敵，他比賽三振很多，但被中等偏硬的擊球接觸也較多。棒球記者雖每個人偏好不一，但大體會從不同數據比較「投手把局面控制住的能力」，史庫柏用低的預期加權上壘率、極低的每局被上壘率、保送比抑制失分；克羅謝則靠大量三振壓制對手，但被打出去的球一旦會飛，失分風險也跟著上升。Fangraphs的季末領先榜上，把這兩人都列頂尖，但史庫柏在防禦率 、投手獨立防禦率（FIP）與勝利貢獻值指標的綜合表現略勝一籌，而克羅謝還是靠他的K功數據領跑。這一點顯示出，史庫柏的成績非運氣或保守指標異常，而是有周全的支持；至於克羅謝優勢在於「破壞性三振」與用球量。

賭盤和媒體均普遍肯定兩人實力，但若關注進階數據後贏家應該還是史庫柏，只是此番會贏得相當驚險。 法新社

多數投票者看重的幾項數據：防禦率、局數、三振、每局被上壘率及主觀印象（關鍵賽事、主導力），這部分史庫柏的領先非常明顯，不完全關注進階靠數據的投票者而言，所佔的權重仍高。只不過克羅謝的表現亦很難被忽略，有大投手的K功、高局數與18 勝！是典型能打動選票的「亮眼數字」，所以你說難不難選？我覺得非常困難。

情感上我想投一票選克羅謝，但實際上我覺得史庫柏會蟬聯塞揚獎，他的Statcast 指標領先、傳統數據也是模範生，很多長年觀賽的記者會相信，他會有這麼低的防禦率不是偶發，而是由出色的投球質量所支撐，Fangraphs 的綜合進階指標也肯定其穩定度，所以賭盤普遍看好，亦代表今年史庫柏遇到勁敵，但不至於被翻盤，得票數應會接近，不太會有什麼壓倒性的結果發生。