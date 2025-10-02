U18國手蘇嵐鴻與美職教士達成共識 簽約金超過75萬美元

U18國手蘇嵐鴻在世界盃青棒錦標賽投出不錯表現，吸引美、日職球探目光，據了解，他已經跟美國職棒聖地牙哥教士隊達成共識，待體檢通過就可踏上旅外之路。

蘇嵐鴻是高雄人，三級棒球自復興國小、五福國中，再到三民高中，高中前的他名不見經傳，身材長高，加上協調性好，高中進步幅度大，這次U18世界盃是他首次穿上中華隊戰袍，定位為後援，總共投5場，總計7.1局失2分，飆出14次三振，自責分率1.91，最快球速151公里，突破個人極速。

蘇嵐鴻自復興國小展開棒球路。圖／蘇嵐鴻父親提供

復興國小教頭何通宇是蘇嵐鴻的啟蒙教練，他說，蘇嵐鴻個性文靜，家就住在學校附近，在小二、三時來玩球，停了一陣子再回來練，主要以投手、內野為主，能力中上，當時身材比較瘦小，不過他的媽媽身高160多公分、將近170公分算高，未來有機會再長高。

何通宇說，蘇嵐鴻的父母對孩子打球採取自然發展態度，爸爸以前開餐廳，現在則是從事健康營養諮詢相關工作，對小孩飲食調配有幫助，兩夫妻個性低調，「大概是今年農曆過年時，有球探、經紀公司找上門，他們才驚訝自己的小孩有這麼強！」

蘇嵐鴻在五福國中國三開始成長。圖／鄭俊男提供

蘇嵐鴻在五福國中的教練鄭俊男則說，蘇嵐鴻國中以投手、游擊手為主，在升國三暑假身材抽高，球速到畢業前已有130公里左右，推薦給三民高中教練張榮勳，「我跟他說，這個是潛力股，高中專職投手應該有發展性」，鄭俊男也同時協助三民高中練球，他說，三民高中有體能、訓練師，增強肌力下一定會不一樣。

鄭俊男透露，國中三年完全沒看過蘇嵐鴻的爸媽，可見他雙親相當低調，「通常會遇到家長，都是小孩有狀況，蘇嵐鴻是讓教練放心的選手，都默默練習，從沒出過什麼問題，因此不需要家長來面談。」

何通宇提到，蘇嵐鴻在國內極速最快149公里，迫切想站上150公里大關，對旅外才更有機會，因此他在高三接近畢業時自主訓練要求更高，在U18世界盃時投到151公里，才更證明身手，出現旅外契機。

蘇嵐鴻在三民高中球技大躍進。圖／學生棒球聯盟提供

據悉，美職球團至少3隊開價，聖地牙哥教士隊獲得青睞，蘇嵐鴻的簽約金落在75至80萬美元之間，待體檢通過，合約就能正式生效，將成為繼宋文華、郭泓志、胡智爲後，台灣第四位效力教士的球員。