中職／老牌鐵牛棚操到都生鏽 新面孔崛起小心別重蹈覆轍

在中華職棒的戰局中，牛棚投手往往扮演著關鍵角色，他們若能讓教練團安心換下先發投手，並且守住戰局，對於球隊維持長期戰力，扮演重要的角色。因此各隊近年都把補強放在牛棚上，包含統一網羅大齡投手高塩將樹，樂天更是在自由球員補償連挑2位投手。

然而牛棚的使用，一直以來都是教練團難以合格的課題，常常是只能顧的了一時，卻忽略了球員的生涯。過去如吳丞哲、鄭佳彥等就因使用過度，讓他們曇花一現，僅一年的亮眼後就此消聲匿跡。而許多曾經被視為「鐵牛棚」的資深投手們，近年也逐漸顯露疲態，老面孔的陳禹勳改披龍袍後，已經從頂尖救援王，退化成低於平均值的投手。其他如李振昌、賴鴻誠等這些昔日勞苦功高的老牌球星，都因為長年操勞，傷勢與疲勞影響，目前上場都已不是讓教練百分百放心的情況。

中生代的牛棚中，蔡齊哲、吳俊偉、呂彥青、陳韻文、陳冠偉等，崛起時讓教練團看到未來戰力的希望。然而他們近年的表現不容樂觀，蔡齊哲、吳俊偉都曾出現某一年突然失控的情況；呂彥青、陳韻文、陳冠偉則是近年控球及球威逐漸下滑，雖然單看成績仍屬可用之兵，但整體表現不符期待，且安定感減少許多，讓教練及球迷看得膽顫心驚。更別說新生代的曾峻岳，在高強度使用下，球速與控球逐漸下滑，都讓人擔心這些球員是否會重蹈前輩的覆轍。

莊昕諺異軍突起，建構樂天桃猿新的鐵牛棚陣容。 聯合報系資料照

更令人警惕的是，即便是去年表現亮眼的牛棚投手，今年也難逃不穩定的命運。陳柏豪、王志煊及莊昕諺異軍突起，建構樂天桃猿新的鐵牛棚陣容，然而已經不像以往的王牌後援，往往可以稱霸多年，現多難以持久，很快就出現疲態，壓制力開始下滑。雖可能是受到休賽季參加國際賽影響，但這樣的狀況不加以休養及調整，未來不一定能重新站起。

牛棚投手的操勞，不僅影響成績，更可能對生涯造成長遠傷害。主要是他們高頻率的出賽，需要搭配頻繁的熱身，用球數將會比實際出賽多很多，容易導致手臂、肩肘疲勞，甚至引發傷病。許多投手在年輕時被視為「好用」，但因過度使用而提前進入傷病名單，甚至影響職業生涯長度。此外，心理壓力也是一大隱憂，牛棚投手常在比賽關鍵時刻登板，若長期處於高壓環境，容易影響自信與穩定性。這些影響，並非短期調整所能解決，而是需要球隊在制度與策略上做出根本性改變。

老牌鐵牛棚操到都生鏽的案例歷歷在目，儘管中職近年湧現不少牛棚新秀，教練團更是應該謹慎使用，不應過度依賴。今年包含林詩翔、李吳永勤、林子昱、髙塩將樹等都是出賽都是以往翻倍以上，而且出賽高達50場以上，都可能成為高風險群，教練團在休賽季恐怕要好好檢視他們的狀況，避免又只能一年限定而已。

台鋼雄鷹林詩翔出賽是以往翻倍以上，都可能成為操勞過度高風險群。台鋼雄鷹提供

「好用天天用，用到變成不能用」的情況屢見不鮮，卻也最令人心痛。每一位年輕投手的崛起，都是球隊的資產，更是中職未來的希望。牛棚不是消耗品，而是需要被珍惜的戰力，唯有在使用上更為謹慎、科學，才能延長他們的巔峰期，避免重蹈前輩的覆轍。