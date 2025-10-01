季賽成績全放一旁！道奇牛棚有機會在10月熱戰谷底翻身？

最後一個外卡名額正式底定後，長達162場的大聯盟賽季也正式畫下句點，隨之而來的是年度重頭戲季後賽，在殘酷無情的十月戰場，只會誕生一名贏家，每場勝利至關重要，球隊為此斤斤計較每個PLAY、每顆球，任何一次調度失靈、腦袋當機，都會造成無可挽回的後果，葬送一整年努力，上至教練團下至球員齊心鬥智鬥勇，只為了在每次的近身肉搏脫穎而出。

毫無疑問，後援投手是棒球世界裡面最辛酸的行業，隨插即用身價還最低，從進階數據的角度來看亦能解釋，2016年金鶯隊終結者布里頓（Zack Britton）寫下救援投手史上最偉大賽季之一，單季69場出賽收下47次救援成功，防禦率是史詩級的0.54，打破美聯連續救援成功紀錄，在塞揚獎票選高居第4，但其4.3WAR值該年放眼全聯盟投手卻只能排在第21名，加上手臂是消耗品、每天都有可能上陣，不是在領到大約前便燃燒殆盡，就是球隊不敢開長約綁人。

然而，已經不只一次季後賽經驗告訴我們，牛棚投手的完整度，極有可能在短期賽事內扮演勝負X因子，2016年世界大賽上交手的印地安人（現為守護者）與小熊隊，都曾在短短一個月內瘋狂燃燒陣中最佳主力後援米勒（Andrew Miller）與查普曼（Aroldis Chapman），不按牌理出牌，一有危機牛棚主力便登板壓陣，不給對手任何增長氣勢機會；2014年皇家驚奇闖進季後賽、2015年斬獲世界大賽冠軍，「牛棚三本柱」赫雷拉（Kelvin Herrera）、戴維斯（Wade Davis）和哈蘭德（Greg Holland）也被公認在皇家當時的小球戰術內扮演關鍵角色。

道奇牛棚維西亞出賽68場，防禦率3.02。 法新社

即便放到近代，這個論點依舊適用，甚至2024年摘冠的道奇隊就證明了牛棚車輪戰若是串聯得宜，效率並不會輸給對手的王牌先發，先發投手季後賽投球局數僅佔42%，是史上所有冠軍球隊中最少，有了成功案例，今年暑假交易市場上的後援投手價格水漲船高，包含羅傑斯（Tyler Rogers）、杜蘭（Jhoan Duran）等優質勝利組價碼都不便宜，火球終結者米勒（Mason Miller）更是換到了高居百大新秀第三的德弗里斯（Leo De Vries），震驚全聯盟，替牛棚屯糧積草迎接季後賽已經是不少球隊的補強方針。

傷病、低效和交易，意味著每支球隊每年都需替換數十名後援投手，過往扮演隱形功臣、刻苦耐勞卻低調的後援投手，一進入到季後賽，戰術地位大幅提升，牛棚汰換率之高已經是日常，光要穩定出賽整個賽季已是難上加難，不少牛棚強投尚未撐滿一年即倒下，包含本季入選明星賽的巨人隊終結者羅德里奎茲（Randy Rodriguez）、教士隊主力後援亞當（Jason Adam）、釀酒人隊終結者梅吉爾（Trevor Megill）都是曾季中入選明星賽，但受嚴重傷勢無法撐到季末的案例，也因此難以用全季數據一窺實質牛棚戰力。

道奇牛棚崔爾(左)，出賽67場，防禦率2.95。 路透

拜大谷翔平所率領的MVP三連星、日本三巨頭所賜，本季道奇隊絕對是最受萬眾矚目的球隊，牛棚連環爆也因此成為全世界球迷都深知的陣容缺陷，季末屢屢放火失手慘遭逆轉，縱使仍闖入季後賽，延續連四年封王偉業，但失去了前二種子，無可避免必須從外卡開始打起，三戰兩勝壓力破表，所有戰力得傾巢而出，形同多剝了一層皮，連霸之路勢必更加艱鉅。

諷刺的是，牛棚正是道奇隊在休賽季的補強重點，1年短約簽下的前遊騎兵隊明星終結者耶茲（Kirby Yates），終究因38歲高齡迎來退化，整季50場出賽防禦率破5，WAR值甚至是負數，完全不是季後賽的可用之兵；4年7200萬、均薪1800萬美元可排名史上前五的後援左投史考特（Tanner Scott）更是一場悲劇，登板61場雖收下23救援，但防禦率4.74、WHIP值1.26都完全不合格，WAR值是比耶茲更糟糕的-0.6，在每個出局數都要錙銖必較的季後賽，都不是可以被信賴的選項。

這兩筆失敗投資，注定了道奇牛棚整個賽季的動盪，整季牛棚防禦率是聯盟第21的4.33，進入到9月份更是一落千丈的5.69，全聯盟倒數第5，自1969年以來，只有2000年的洋基在球季最後兩個月的防禦率高於道奇，找不出穩定的關門人選。

道奇牛棚班達出賽71場，防禦率3.18。 法新社

然而，正如文章前段所說，進入到季後賽，球隊整體投手布局與比賽策略都有了天翻地覆改變，大幅銳減例行賽數據所能提供的預測價值，主因是道奇隨著時序來到季末，先發可用之兵竟然正不斷增加中，當然，開季前道奇隊的先發輪值在不少人眼中是五門齊，但例行賽大半時間都飽受傷兵困擾，需要靠待退老將克蕭（Clayton Kershaw）、新人西恩（Emmet Sheehan）跳出來扛輪值，固定先發人數寥寥可數，僅有山本由伸一人局數破120，不過到了球季尾端這個局勢已經完全翻轉。

幾乎是拿大聯盟來投復健賽的大谷翔平，重回雙刀出鞘節奏，已經能負擔先發投手工作量，最後4場先發有3場投滿5局，19.2局僅失1分；葛拉斯諾（Tyler Glasnow）7月復出後表現不俗，史奈爾（Blake Snell）8月回歸戰線也展現塞揚級別宰制力，上述三人都有著前段輪值等級身手，先發完整度和去年闖入季後賽時不可同日而語，各項數據包含防禦率、FIP（投手獨立防禦率）、WAR都在下半季排聯盟前段，更一度是聯盟最強，唯一可挑的小隱憂是續航性，但在季後賽鮮少會讓先發投手進入第三輪打線，將這項缺陷徹底消弭，加上球威突出、三振率高，提供高品質局數，是一條相當適合打季後賽的先發輪值。

先發投手可用之兵變多，給了道奇隊更多彈性，圖為二刀流大谷翔平。 法新社

先發投手可用之兵變多，給了道奇隊更多彈性，王牌級別的葛拉斯諾季後賽將從牛棚起步，下半季輪值絕佳的西恩同樣如此，是否為因應外卡系列賽三戰而做出的調度這點尚未定調，但牛棚戰力頓時獲顯著提升，葛拉斯諾身手無須贅述，而西恩最後5場比賽繳出1.15防禦率，三振保送比為42：7，兩人提供強力挹注，更能平衡維西亞（Alex Vesia）、崔爾（Jack Dreyer）、班達（Anthony Banda）、史考特（Tanner Scott）等人的左傾現象。

這組截然不同的牛棚能否群起復甦，止跌回升扮演最佳救火隊，有待季後賽見真章，由山本由伸、史奈爾、大谷翔平等王牌級投手率領的輪值，加上有著豐富季後賽經驗的世界大賽打線班底，基本盤強大的道奇在季後賽本就是支難纏且深不可測隊伍，若最大弱點牛棚也能跟上腳步，相信絕對會是許多人心中冠軍最大熱門。