勇士成了「新世紀老人隊」 39歲霍福特能為球隊帶來什麼？

勇士雖然還卡著前鋒庫明加續約泥沼，庫明加續約方式和金額沒搞定，勇士就很難續簽已有加盟默契中前鋒霍福特、後衛梅爾頓、防守專家小裴頓。但這一切都不影響勇士新賽季補強動作，勇士9月29日確定與39歲霍福特達成一分複數年合約，金額還要等庫明加續約完成才能確定。上個月傳出霍福特報價大約兩年1160萬美元，部分中產額度，很符合霍福特身價、功能與未來性。

39歲霍福特確定出任勇士先發中鋒，搭配37歲後衛柯瑞和35歲前鋒格林、36歲前鋒巴特勒，四名先發老人平均37歲，勇士先發將由這四個「新世紀老人」扛下，這套陣容史上最老，空前也可能絕後。

勇士今夏放走全隊最重要籃板手和禁區防守支柱29歲中鋒魯尼，中意已經39歲霍福特，肯定有很多不同考量。

勇士眼前並不很在乎庫明加願不願意歸隊。 美聯社

霍福特能為勇士帶來什麼？

1、空間：霍福特有穩定三分能力，他能創造空間，視野好又會傳球，在戰術上成為勇士活棋，更重要的是有三分有防守有經驗還有超高智商，這是勇士最需要的長人典型。

2、豐富戰術角色：勇士過去幾年禁區長人功能都太單一，魯尼不會投籃進攻不行，NBA一年級菜鳥波斯特只有三分，防守太嫩，傑克森戴維斯有對抗強度和爆發力，但不會投籃、防守太嫩、進攻技術單調。霍福特加入勇士無疑為勇士解決所有禁區罩門和角色功能單一問題。

3、防守：霍福特年紀雖大，但防守強硬、經驗豐富、低位和協防能力都很出色，他的功能性和作用、戰術角色比魯尼、波斯特、傑克森戴維斯都要更有作用。霍福特上季場均9.2分、6籃板，三分手感隨著年紀下滑是必然，但勇士決定賭霍福特一把，而且奉上複數年合約，霍福特還想打球、爭冠，勇士教練團對他極具信心，雙方一拍即合。

小裴頓(左)是勇士另一個防守主力，這張牌主要是當奇兵。 美聯社

勇士今夏補強重點除了擺在霍福特身上，梅爾頓是防守專家，上季受傷前梅爾頓為勇士出賽11場，勇士開季打出9勝2敗戰績，梅爾頓的對位防守和超強功能性一直受到重視。小裴頓是勇士另一個防守主力，這張牌主要是當奇兵，勇士給這兩個防守專家就是老將底薪，兩人都能進入主要輪換，團隊意識和防守都叫人放心。

因此勇士眼前並不很在乎庫明加願不願意歸隊？要不要接受基本資格報價一年790萬美元合約。勇士目前為庫明加提出三分報價分別是，三年7520萬美元(第三年球隊選項)，兩年4500萬美元(第二年球隊選項)，三年5400萬美元(不含球隊選項)。

庫明加經紀團隊堅持第三年擁有球員選項，但勇士拒絕，雙方僵持迄今。庫明加最終必須在10月1日前確定自己選擇，是要拿一年基本資格報價，明年夏天成為完全自由球員，還是拿複數年合約，沒有球員選項，這兩天就會定案。

勇士「新世紀老人隊」能打出什麼火花和驚奇，怎能不期待，圖為柯瑞(左)與格林。 美聯社

霍福特是勇士今夏最重要賭注和押寶，也的重要性和關鍵角色甚至重於庫明加要不要接受勇士報價。不過勇士與庫明加續約談判拖太久，一般預料是勇士老闆拉科布捨不得庫明加，也不想輕易放棄他的天賦，才會讓庫明加的續約僵局拖了兩個月。

勇士「新世紀老人隊」能打出什麼火花和驚奇，怎能不期待。