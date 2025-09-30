一是史詩打擊王、另一是捕手歷史新頁 美聯MVP最激烈爭奪戰

隨著大聯盟例行賽只剩最後一個周末，美聯最有價值球員MVP之爭仍處於拉鋸階段。不像國聯的大谷翔平挾二刀流又投又打，紐約洋基隊的賈吉(Aaron Judge)、西雅圖水手隊的羅利(Cal Raleigh)各自用棒子和手套爭取分數，這是本季最吸引人焦點之一，兩人都在最後階段為自己增加分數。

上週五，賈吉對巴爾的摩金鶯繳轟出本季第52轟，幫助洋基以8：4獲勝，保持對美東冠軍頭銜的競爭力，這是他本季第84發長打。同日，羅利在水手以2：3不敵洛杉磯道奇的比賽貢獻一支二壘安打，他同樣累積84發長打，隔天之戰賈吉再補一轟，將單季全壘打數推進到53支，雙方你來我往互不相讓。近幾年的MVP之爭乏善可陳，自2020年縮水球季以來，八位MVP得主有五位全票當選，另一次是賈吉2022年拿下30張第一名選票的28張。因此，2025年美聯MVP競爭無疑是近年最激烈的一次。

賈吉是出色打者無誤，雖然異軍突起的羅利全壘打數暫時領先，但在打擊表現的數據說明一切。賈吉至截稿為止的打擊三圍.331/.458/.691，OPS高達1.149，幾乎鎖定生涯第一座打擊率王，這對一個具備50支全壘打以上的打者來說，可是極其罕見的成就。放眼棒球史，也只有曼托（Mickey Mantle，1956）和福克斯（Jimmie Foxx，1938）曾同時達標兩項紀錄。根據Baseball Reference資料，賈吉的勝利貢獻值WAR為9.5；FanGraphs 給到9.9（不同數據平台有些許差異）。以 整體攻擊指數 OPS+ 來看，他的成績是自數據整合以來第九好的進攻球季，排在前面的名字是：邦茲（Barry Bonds）、威廉斯（Ted Williams）、曼托、麥奎爾（Mark McGwire），賈吉不僅是精英級的打擊能力，而是歷史性層級，羅利挑戰的是特例、是獨角獸，也是世代級的超級力量。

賈吉近幾年的打擊表現穩定，堪稱史詩級等級，甚至可以大神稱呼，只是今年遇到是捕手出身的羅利，還一路開轟突破60支門檻，各界開始擔心他即將到手的MVP獎座被搶。 路透

我這不是要看衰羅利的驚人成就，但兩人間的原始數據差距仍很明顯。賈吉215的OPS+與羅利的171相差44點，等同於把羅利和洋基外野手葛里沙姆(Trent Grisham)OPS+127、全聯盟第33名的差距對比。羅利的表現已經非常、非常厲害，但競爭者賈吉處於另一種檔次。如果只看進攻，兩者無法比，之所以媒體絕對兩者差距接近，關鍵就在於棒球並非一對一的棒子比拼。最終取決於一個問題，羅利身為當家捕手，在「最有價值」獎項有多少額外的價值肯定？答案帶有主觀性。

羅利的防守貢獻可以部分量化，Statcast防守數據排名第87百分位，根據Baseball Savant他是聯盟第五好的接捕框球(pitch framing)者，傳球略高於平均，但擋球能力稍嫌不足。數據比不上他2024年的金手套，但仍被視為頂尖防守捕手之一。這也是為什麼，他與賈吉的WAR 距並不懸殊，FanGraphs評估羅利的fWAR為9.1，僅落後賈吉0.8而已；而Baseball Reference未計入捕手框架數據，則給羅利7.2，落後賈吉來到1.9。更重要的是重點是羅利以捕手身份刷新單季全壘打數，超越培瑞茲(Salvador Pérez)2021年創下的48支，且足足多出12支，蹲捕120場是美聯之最，帶領水手完成24年來首次分區封王，這足以說明他的表現多強。

然而，以棒球運動來說，數據無法完整陳述捕手的價值，他們承受的壓力與責任遠超想像，接捕時無數次被球重擊面罩、大腿或手臂，無數個小時投入於比賽計畫的制定，還有對投手的全程引導與場上守備執行（本季水手啟用33名不同投手）。正因如此，捕手被視為獨立於打者、投手外的第三個主體。那麼，隱性價值是否能彌補賈吉的打擊表現或羅利場上領導力？老實說我無法確定，此時真希望獨立出一個Catcher's Added Load(CAL)統計，給羅利加上0.5CAL，他的fWAR可與賈吉持平，凸顯捕手角色的額外價值。

媒體激烈討論的核心所在，是投票給誰取決於評審重視什麼、考量什麼，甚至有時候還取決於你心目中對賈吉的定位、洋基的價值，或者是本季水手隊破繭的戰績。我個人相信，今年BBWAA的評審頭會很痛，羅利發揮的其實更多，不單反映在現代棒球數據，捕手承受的身心壓力太大，這應該難以用數據支撐，但是否影響賈吉挑戰傳奇的偉業？有可能，以他這年紀對應的有限生涯來說，多一個MVP獎座在挑戰大神如貝比魯斯(Babe Ruth)會多一點說服力。

本季西雅圖水手隊的羅利破繭而出頻開砲，不但摘下全明星賽周末全壘打大賽冠軍，更繳出破紀錄的60發全壘打，還帶領水手摘下美聯西區冠軍，嚴重威脅賈吉再衛冕美聯MVP的奪獎機會，勢必讓棒球記者在投票時大傷腦筋。 美聯社

媒體有人甚至提出，可以將象徵最佳打者的「漢克阿倫獎」頒給賈吉，將「MVP」頒給羅利，以彰顯兩者不同價值。在MLB官網最後一次MVP模擬投票中，賈吉仍位居榜首，這大概也反映實際投票的走向。如賈吉最終獲獎，那將是近四年中第三座MVP，並且無可挑剔地實至名歸，成為未來名人堂銘牌的一大亮點。也許可這麼說，賈吉中選是基於Baseball-Reference(9.3)與FanGraphs(9.6)的背書，這樣數據幾乎無可辯駁，但羅利拿獎的話，或許有不少球迷感嘆怎麼會？所以最終的結果仍可能是「賈吉的MVP」對上「羅利的挑戰」，最開心應該就屬水手隊，未來找到重建核心，有望圍繞羅利打造一支季後賽勁旅。