日職／投出生涯年仍未獲樂天肯定 返台是王彥程可考慮選項

聯合新聞網／ 福耳
王彥程今年在樂天二軍投出10勝。王彥程IG
日職一軍賽程已近尾聲，二軍賽事則早一步在28日全部結束，台灣旅日小將們這一年內在二軍努力磨練自己，期許未來有上一軍的機會，以下就統整這幾名才剛到日職，尚未上過一軍的小將們今年在二軍的表現。

東京養樂多燕子 徐翔聖(日本名為高橋翔聖，登錄名為翔聖)

擁有日本籍的翔聖是23年養樂多育成第1指名，被選上後由於台灣學制的關係而在隔年6月高中鶯歌工商畢業後才簽約，去年在二軍出賽2場，今年初入選經典賽資格賽中華隊國手，球季開打後在二軍先是4月出賽2場，之後到8月底才又出賽，直到第5場出賽才失分，總共出賽6場，吞下1敗，防禦率5.16。

歐力士猛牛 陳睦衡

陳睦衡在歐力士二軍成績不錯。截圖自X
陳睦衡去年10月底以育成球員身份加盟歐力士，今年6月初在二軍亮相，7月底二度登板，2場都是中繼，8月5日迎來個人首度先發，投4局被打5支安打，但也投出4次三振，失掉1分，一個月後的9月4日第2次先發，投5局被打6支安打，投出3次三振沒有失分，拿下個人二軍生涯首勝，總計今年出賽5場，15又1/3局投出13次三振，三振率高，防禦率是很好的1.17，保送也有8次是需要改善的，日前代表台灣參加亞錦賽，在冠軍賽對日本隊時投1局失3分，表示還有許多要學習的課題，目標應該是放在後年球季成為正式球員。

福岡軟體銀行鷹 張峻瑋

張峻瑋與陳睦衡差不多時間與日職球團簽約，他在11月初與軟銀簽下育成球員合約，新人年並未在二軍出賽過，出賽場次都在三軍及四軍，在非正式比賽總共出賽19場，拿到5勝4敗1救援成功，防禦率剛好是3.0，63局被打53支安打，投出47次三振，但也有39次保送，有三振能力但保送率也過高，明年應該逐漸會有在二軍出賽的機會。

讀賣巨人 黃錦豪

黃錦豪24年7月成為巨人育成球員，今年3月在三軍出賽1場，4月動了左肘手術，預計最少需要3到4個月的恢復期才能實戰。

埼玉西武獅 林冠臣

林冠臣(左)去年獲得日職西武獅第四指名。林冠臣父母提供
身高近200公分的林冠臣在日本經濟大學畢業後，被西武24年以第4指名選進，新人年就獲得不少二軍出賽機會，出賽36場， 打擊率是2成85， 另有1轟及15分打點，西武一軍的打擊率及總得分是聯盟最差，全壘打也在後段班，林冠臣如能再增強長打火力，就更有機會上一軍幫助球隊。

東北樂天金鷲 陽柏翔

也算是台東陽家班一員的陽柏翔，在日本念完高中後於23年參加選秀落選，之後加入茨城宇宙行星隊，24年再度參加選秀被樂天以第6指名選進，去年出賽54場，有打擊率2成50、20分打點及21次盜壘的成績，今年出賽場次增加到86場，打擊率為2成40，有24分打點及13轟，與去年相比沒有明顯進步，反而稍微退步，在一軍游擊有大物新人宗山壘的情況下，陽柏翔明年上一軍的機會仍不大。

東北樂天金鷲 蕭齊

未有出賽紀錄。

東北樂天金鷲 王彥程

王彥程曾代表中華隊參加國際賽事。聯合報系資料照
王彥程是今年在二軍表現最佳的台灣球員，左投的他早在19年8月就以育成身份加入樂天，9月初在當年的U18對日本投出5局失1分的好表現，20年新人年在二軍出賽10場，2勝4敗，防禦率是5.21，之後4年出賽從最多21場到最少9場，但單季都未超過3勝，5年下來共只拿到10勝，途中獲得2次續約，但一直未能成為正式球員；今年出賽創個人單季新高的22場，拿到等同過去5年總和的10勝，是樂天二軍陣中唯一10勝級投手，116局也是二軍最多，防禦率3.26、10勝、84次三振都是聯盟前3名。

儘管王彥程今年表現優異投出生涯年，仍然未在期限前被升為正式球員，既然球團無法對於好表現給予肯定，已是育成身份第6年的他，季後或許應該考慮離開樂天，尋求其他隊伍的機會，或者回台參加中職選秀也是不錯的選擇，以左投且在二軍投出生涯年的內容，在第一輪被選入並不是太大問題，在熟悉環境打球，待遇也會比日職二軍好上許多。

棒球專欄 日本職棒 王彥程 陳睦衡

福耳

追蹤

