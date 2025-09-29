日職／橫濱強大攻擊優勢 直指連兩年超級下剋上

本季中央聯盟的戰局因為差距過大，引起很大的討論！第二名、第三名的橫濱DeNA、讀賣巨人兩隊，雖然近來陸續拉抬戰績，使得勝率好不容易到達5成，不過優勝球隊阪神虎領先第二名的橫濱DeNA還是高達13.5場勝差。

儘管如此，現行CS季後賽制度如此，代表只要打進季後賽的球隊就還是會存在逆轉爭奪日本一優勝的機會，最近而且最具代表性的例子就是去年演出「下剋上」經典之作的橫濱DeNA。去年例行賽橫濱DeNA的戰績是中央聯盟第三名，與冠軍巨人隊的差距高達8場，但他們卻在季後賽一路過關斬將，最後在總冠軍賽打敗軟銀鷹拿下隊史自從1998年之後、相隔26年的日本一優勝，演出超級大驚奇！

原先橫濱DeNA球團並未因此滿足，今年球季他們來勢洶洶，要的是從聯盟優勝打到日本一，也希望屏除外界對於日本一純度不夠的質疑聲。因此補強了包爾（Trevor Bauer）、筒香嘉智回歸的這一對投、打王牌，但最後無法拿下貨真價實的聯盟優勝，而且還被阪神徹底拉開，的確與季前橫濱球迷的期待有一段落差。接下來他們只好展望季後賽，而且不僅是挾著去年豐富的經驗，最大的武器是他們擁有強大的先發三本柱，讓阪神虎不敢輕忽。

季中加入的藤浪晉太郎能否補足這個先發戰力缺口，將是橫濱能否重演去年大驚奇的關鍵。藤浪晉太郎IG

橫濱的先發投手群以有望拿下聯盟勝投王的本土王牌東克樹（14勝8敗、防禦率2.19）為首，加上傑克森（Andre Jackson；10勝7敗、防禦率2.33）、左投凱伊（Anthony Kay；9勝6敗、防禦率1.76）兩名洋投，固定輪值的「先發三本柱」一字排開，即使本季超強的阪神虎也沒有絕對把握。另一名洋投包爾（Trevor Bauer；4勝10敗、防禦率4.34）的表現與兩年前的10勝4敗、防禦率2.76剛好相反，是今年橫濱佈局的一大失算，因此季中加入的藤浪晉太郎能否補足這個先發戰力缺口，將是橫濱能否重演去年大驚奇的關鍵。

另一方面，橫濱比起去年的劣勢在於打線狀況。橫濱DeNA去年擁有中央聯盟最強的攻擊力，團隊打擊率0.256、總得分522皆高居第一，101支全壘打排第二，成為季後賽勝出的利器。今年團隊打擊率0.243掉到第四，不過團隊總得分487分僅次於優勝球隊阪神虎的488分，呈現平分秋色，106支全壘打仍高居第一。

曾經是大聯盟選手筒香嘉智回歸日本職棒橫濱隊。 橫濱DeNA海灣之星官方IG

橫濱DeNA的整體攻擊力並未落差太大，還加上了回鍋短短72場比賽就擊出18支全壘打，高居全隊第一，另外OPS高達.844的大砲筒香嘉智。但可惜的是陣中最強打者牧秀悟已經因為手術提早報銷，兩屆打擊王宮崎敏郎也受傷。接下來除了要看季中網羅的畢謝德（Dayan Viciedo）以及佛德（Mike Ford）兩名具NPB經驗的外籍洋砲，能否適度提供火力支援，另外就是要期望去年打擊王奧斯汀（Tyler Robinson），雖然他本季再度因傷影響表現，只出賽65場比賽，留下0.269打擊率、11支全壘打、28分打點的成績，比起去年的0.316打擊率、25支全壘打、69分打點，拿下打擊王的成績遜色不少。不過奧斯汀進入九月之後打擊率上升到0.396，八月之後擊出9支全壘打，對正對季後賽虎視眈眈的橫濱DeNA來說是一個好消息。