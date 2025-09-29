聽新聞
中職／中信棄將變身富邦大將 李吳永勤夠格獲最佳進步獎

中華職棒年度獎項競爭最激烈的項目絕對是年度最佳進步獎，因為樂天桃猿右投朱承洋、捕手張閔勛，台鋼雄鷹左投許育銘，富邦悍將左投李吳永勤(圖)、內野手林澤彬都非常夠格，最終花落誰家還是未知數。 報系資料照
今年球季中職例行賽的賽程即將進入尾聲，在例行賽結束後和季後賽開打前這段期間，聯盟將發給採訪的媒體記者選票，其中，競爭最激烈的項目絕對是年度最佳進步獎，因為樂天桃猿右投朱承洋、捕手張閔勛，台鋼雄鷹左投許育銘，富邦悍將左投李吳永勤、內野手林澤彬都非常夠格，最終花落誰家還是未知數。

當然，朱承洋克服傷痛，繳出0.38的鬼神般防禦率，張閔勛走過傳球失憶症低谷，今年打擊率逼近3成大關，許育銘歷經選秀3次落榜，去年投得一蹋糊塗，今年破繭而出成為台鋼牛棚勝利組成員，林澤彬苦熬多年終於獲得重用，他們的故事都很勵志，也絕對有本錢競爭最佳進步獎，但李吳永勤應為該獎項首選，因為他是真正走過地獄的男人。

李吳永勤是阿美族人，2016年從高苑工商畢業投入中職季中選秀，直到第8輪才被中信兄弟撿走，當年選秀陳琥是中信兄弟第1輪指名，張閔勛則是桃猿第1輪指名，接下來他們的職棒路走的都不順遂，統一獅第2輪指名的陳傑憲，日後大放異彩。

李吳永勤是阿美族人，2016年從高苑工商畢業投入中職季中選秀，直到第8輪才被中信兄弟撿走。 聯合報系資料照
李吳永勤進職棒多年，直到2020年才上到一軍，只是2020至2024年他只獲得21場出賽機會，總共投了24局，帳面成績只有區區1次中繼成功，防禦率4.88、被打擊率0.350、每局被上壘率1.75，在球隊成了可有可無的角色。

2024年球季結束李吳永勤未被列入60人保留名單，後來被富邦悍將撿走，而且因牛棚傷兵過多的關係，今年開季他便擠進一軍名單，而且從季初到季末都沒有下過二軍，真的是太神奇了。

還記得嗎？今年開季李吳永勤和廖任磊在富邦悍將開季牛棚陣容，不少球迷應該直搖頭，畢竟這兩人都是別隊棄將，因陣中後援投手傷兵成群，才不得不用他們兩人，有蜀中無大將，廖化當先鋒的感慨。

本季李吳永勤出賽51場，總計投了39.2局，已經大幅超越過去他在中信兄弟的工作量，拿到13次中繼成功，證明他不是跑龍套的球員。 聯合報系資料照
但富邦悍將這個廖化還真的能扛先鋒，本季李吳永勤出賽51場，總計投了39.2局，已經大幅超越過去他在中信兄弟的工作量，拿到13次中繼成功，證明他不是跑龍套的球員，防禦率2.95、被打擊率0.220、每局被上壘率1.11，表現相當亮眼。

更驚人的是，本季李吳永勤在得點圈有人的情況下，被打擊率只有0.151，滿壘局面的被打擊率低到只有0.083，數度成功拆彈振臂怒吼的英雄形象深植人心，因為他知道，這次再不解決失分危機，下一秒他很可能就沒飯吃了。

中職最佳進步獎由棒球記者協會票選，標準是：「與過去成績比較有大幅進步者。」東山再起獎由中職聯盟認定，評選標準是：「曾低潮沈寂一段時間或在克服病痛、嚴重運動傷害後，再次締造佳績的球員。」

李吳永勤絕(左三)對夠格競爭並獲頒最佳進步獎，畢竟他差一點就因沒有機會而離開職棒圈。 聯合報系資料照
依此標準，李吳永勤絕對夠格競爭並獲頒最佳進步獎，畢竟他差一點就因沒有機會而離開職棒圈，昔日中信棄將，如今成為富邦牛棚大將，即使最終李吳永勤沒有拿獎，但他已用親身經歷證明，舞台是留給不放棄的人。

