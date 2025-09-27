唐西奇瘦出巔峰！威廉森還要時間證明瘦身能否改寫命運？

今夏NBA休賽期因為有FIBA歐錦賽的關係，各隊眾星雲集，NBA球星們提早進入實戰狀態，整屆賽會過程相當精采亦不乏亮點。德國在本屆MVP施羅德（Dennis Schroder）的帶領下，繼2023世界盃後再次於FIBA賽事中登基。

然而，雖然斯洛維尼亞未能打進四強，但那位今夏苦練有成，燃起狀態的超級球星唐西奇（Luka Doncic）卻贏得了所有人的目光。

這屆歐錦賽的唐西奇看上去更輕盈、出手更穩、移動更流暢。更重要的是，他到球賽後段還能保有充沛的體能。簡單說，減重讓他能更寫意的打完整場，唐西奇從小組賽第一場到最後一戰，硬是用全能表現扛起整支球隊。他場均28.5分、7.9籃板、6.4助攻的數據排在本屆大賽得分王之列，幫助球隊殺進八強外，最終獲選為2025歐錦賽最佳五人陣容，實至名歸。

他在休賽季成功維持狀態，並在高強度的國際賽中展現出超級球星的價值，某種程度來自他今年夏天的體態管理與自律蛻變。相信這樣的轉變將有利於唐西奇在備戰NBA新球季時能更快進入狀況，無論是身體的強度負荷或是心理素質，唐西奇新球季可望以更健康的姿態出戰他在洛杉磯湖人的第一個完整球季，著實令人期待。

暴瘦的唐西奇(左)在先前歐錦賽展現無比威力。 路透社

而體態與自律心態的改變，是否也能套用到另一位「如果健康的話」就能改寫球隊命運的球星身上？

向來被戲稱為胖虎的威廉森（Zion Williamson），在近日球隊媒體活動中現身，同樣令人驚呼。威廉森帶著瘦了一大圈的精實身形，自信談著面對新賽季的展望。

威廉森在訪談中提到：「我知道我需要證明些什麼，也準備好了迎接挑戰。」，這樣的威廉森，不禁讓人聯想到瘦身後的唐西奇。但，最大的不同是，威廉森還沒站上場證明自己。

威廉森瘦了，但這次會不會又是短暫煙火?

威廉森的體重和玻璃體質一直為人詬病。 路透社

威廉森自從2019年以狀元之姿進入聯盟後，總是給人滿身天賦卻命運坎坷的印象。六個球季以來，他出色的爆發力和龐大身軀的負荷始終是鵜鶘陣營最煩惱的矛盾與隱憂之一。

六年來威廉森缺席的比例超過一半，總計例行賽僅打了214場，上季更是只打了30場就提前因傷報銷。傷病與失控的體重輪迴不斷，讓威廉森成為鵜鶘球團與球迷們愛之深責之切的未爆彈。

相較於唐西奇已經用實戰表現令所有人信服他的苦練與自律，威廉森則是在媒體日靠著令人驚豔的身型與新氣象便開始高談闊論，發表著相當正面有利球隊的自信發言來拉攏球團與球迷的注意，但這一切言之過早。

勇士3冠中鋒魯尼今夏轉戰鵜鶘。 路透社

首先，威廉森面對合約年必須這樣做，他可是年領4000萬美元的當家球星，理當就要有對應的負責態度來面對自己，而不是像過去上不了場就任憑自己的體重失控。

威廉森確實有過場均27分7籃板的明星級身手，但問題是這種版本的胖虎，只存在於他職業生涯斷斷續續的片段中。當我們期待他像唐西奇一樣瘦出新生時，先應該問的是：「胖虎這季能追平自己最佳紀錄的70場出賽嗎？」

鵜鶘上季僅21勝61敗，排名西區倒數第二，球團為力求轉變，送走同樣也是大小傷不斷的英格倫（Brandon Ingram），先後找來勇士舊將，禁區藍領功夫紮實的魯尼（Kevon Looney），除能帶來奪冠經驗，同時能幫忙分擔威廉森的防守壓力。

波爾加入後將與威廉森聯手，有望帶給鵜鶘新氣象。 法新社

而波爾（Jordan Poole）雖然在巫師的評價頗為兩極，但過去的整體得分爆發力不容小覷；搭配陣中原有的控球墨瑞（Dejounte Murray）、神偷艾爾瓦拉多（Jose Alvarado），箭頭有瓊斯（Herbert Jones），墨菲（Trey Murphy III），內線有年輕的米西（Yves Missi）等潛力股。

即便屬於鵜鶘的光榮時刻還沒到來，但這樣的陣容若能保持健康的輪換，鵜鶘不該只有20勝等級。若威廉森能持盈保泰地繳出生涯最佳的出賽場次，鵜鶘或許有機會站穩西區附加賽，從而向上挑戰。但倘若他再次因傷缺陣又開始體重狂飆，那這些補強只是維持基本面，無法根本性脫離重建邊緣。

威廉森目前看起來是真的瘦了，但他還沒證明這些改變能撐過一整季。更重要的是，他是否真的準備好從形象的回歸走向用實戰成績單體現個人價值？相信鵜鶘球團與球迷會再給他一次機會證明，新球季威廉森得自己牢牢把握住才行。