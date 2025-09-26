貝佛利狂咬楊恩非「古亭妹」 老鷹補強能讓他反擊瘋狗亂噴？

NBA這些天最火爆精采新聞是老鷹後衛楊恩和NBA角色球員貝佛利「口水戰」，貝佛利噴楊恩「生涯還沒有贏得足夠成就和榮耀，根本沒資格跟我說話對噴。」

貝佛利還加碼爆料楊恩老鷹隊友對楊恩的批評，「他們說不想在老鷹打球，因為他們覺得楊恩不是好領袖，更不是好隊友，楊恩可以得再多分賺再多錢傳再多助攻，但如果最終球隊不能贏球，沒有人會記得你。」

楊恩不甘勢弱錄了12分鐘影片反擊，「到底是我那個隊友講的，若真有人這麼說，你要講清楚。」楊恩最後還用歌詞嘲諷了貝佛利：板凳球員裝得像先發，我最討厭。

貝佛利和楊恩意外掀起這場口水亂戰，老鷹官網加入戰局，老鷹剪輯2分鐘楊恩在比賽中對位貝佛森防守精采好球，力挺自家球星。在社群媒體口水戰從來不會沈默的杜蘭特也加入戰局，杜蘭特轉發貝佛利影片並加註「這事鬧大了，兄弟，你的話聽起來像個妄想症患者。」

推特+網路口水天王杜蘭特這次顯然站在楊恩這一邊。

貝佛利去年5月迄今還沒有在NBA出賽過，甚至也沒找到新東家，新賽季可能被迫退休或旅外打球，但「鬥犬性格」口水狂噴，喜歡嗆聲狂妄自大，還是讓他搶盡媒體版面和社群焦點。

楊恩真有貝佛利說的那麼不堪，沒有打出足夠成就與榮耀證明自己身手和帶隊能力?

轉戰火箭的杜蘭特(圖)，力挺楊恩。 美聯社

杜蘭特這次說得很精準，「貝佛利真的像個妄想症患者，不但沒搞清楚自己分量和能力，也低估楊恩在NBA過去七年的表現與成就。」

老鷹上季例行賽40勝42敗東區第八，但兩場季後賽附加賽先後輸給魔術和熱火，無緣打進東區季後賽八強。楊恩附加賽兩戰場均28.5分、8.5助攻，可惜楊恩得到隊友的火力支援不夠，團隊防守也在附加賽被不斷撕裂。

楊恩例行賽場均24.2分、11.6助攻，是上季聯盟助攻王，不管是個人表現還是做為球隊第一進攻軸心和主要持球組織者，楊恩的表現和數據都很難挑剔。

今年夏天老鷹也圍繞楊恩做了不錯調整和補強：

波爾辛吉斯的身高和經驗是老鷹禁區最重要提升，球隊有機會打出不同以往團隊和跑轟戰術體系。 路透

1、從塞爾蒂克換來220公分長人波爾辛吉斯，搭配上季突破進化很多大前鋒歐康古和2024年狀元新秀里薩赫，老鷹擁有一套出色禁區高度和攻防一體黃金鋒線。波爾辛吉斯的身高和經驗是老鷹禁區最重要提升，場均近20分得分能力和拉開空間，老鷹有機會打出不同以往團隊和跑轟戰術體系。

2、自由市場簽下灰狼高效全能板凳後衛華克、外線射手肯納德，搭配老鷹兩名出色小前鋒丹尼爾斯和強森，老鷹擁有完整側翼陣容和傲人深度。強森和丹尼爾斯一攻一守，華克從板凳上來扮演最佳第六人改變比賽，肯納德是隱形射手和三分球好手，楊恩在進攻端能得到最大支援和策應。

老鷹還需要一個有經驗控球老將做為楊恩替補，能持球創造機會，在速度和突破帶動進攻體系，新賽季楊恩很有機會證明自己能帶領隊友成為東區季後賽球隊。

貝佛利(圖)口水亂噴譁眾取寵很讓人討厭，但他也讓楊恩獲得更多關注。 路透

貝佛利口水亂噴譁眾取寵很讓人討厭，但他也讓楊恩獲得更多關注，甚至讓老鷹在社群成為熱搜，這一切可能都比老鷹贏球還要更有話題和影響力。超喜歡NBA季外這種精采好戲和意外插曲，貝佛利在NBA一直不是什麼咖，但他正在創造更多值得討論和關注NBA話題，這很有趣。