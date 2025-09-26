中職／胡金龍引退隨筆：頂尖最會打球員 「胡式打法」待傳人

統一獅胡金龍今年球季結束後球員生涯引退，20日完成引退儀式，他在中職生涯中，除了因「胡弟事件」1年沒有出賽，有出賽的球季，僅僅只有1季的打擊率未達3成，是筆者看過「最會打」的球員，也是現今對比賽解讀能力最好的球員。

胡金龍在2003年加盟洛杉磯道奇隊，靠著拿手的游擊守備，加上好個性，易與人交朋友，2007年升上大聯盟，該年出賽12場。2008年有65場出賽，在6月因打擊率在2成以下被降到3A，再因肩傷成為傷兵，又出現視力問題，卻診斷不出原因，最後檢查是沒有問題，在打擊恢復之後，9月回到大聯盟。

胡金龍在2003年加盟洛杉磯道奇隊，靠著拿手的游擊守備，2007年升上大聯盟。 法新社

2009年短暫上大聯盟5場、2010年出賽14場，該年年底被交易到大都會，2011年在大都會開季名單，在5月中下放小聯盟遭讓渡，那一年在大都會大聯盟有22場出賽。

他在2011年年底去打澳洲職棒，2012年與克里夫蘭守護者隊簽下小聯盟合約，在季前遭到釋出，之後去打美國獨立聯盟，年底決定返台投入中職選秀，成為義大犀牛首輪第一指名選秀狀元，隔年加盟義大犀牛開啟中職生涯。

胡金龍回到中職之後，由於手臂守備無法守游擊，便以守左外野及打DH為主，2013年就有0.344打擊率，2014年以162支安打、0.350打擊率奪得安打王及打擊王，2015年用171支安打、0.383打擊率拿到安打王及打擊王2連霸。

胡金龍2012年底決定返台投入中職選秀，成為義大犀牛首輪第一指名選秀狀元，隔年加盟義大犀牛開啟中職生涯。 聯合報系資料照

一直到2019年，胡金龍的打擊率至少都在3成2以上，2020年爆發「胡弟事件」遭冷凍，該年也有0.310打擊率。2021年整季未出賽，之後被釋出由統一獅網羅，2022年復出也繳出0.309打擊率。只有2023年打擊率不到3成，去年以代打為主有0.349打擊率，今年引退年也有著0.322打擊率。

棒球是高失敗率的比賽，能夠幾乎每一季都有3成以上打擊率，在中職平均打擊率高達0.344，尤其代打是需要關鍵一擊，胡金龍的打擊能力放眼中職，幾乎是頂尖，如果他說第二，沒人敢說第一。

關於胡金龍的打擊能力傳說很多，有人說他可以2好球之後再開始打擊，有人說，他故意揮空直球，讓捕手以為他要攻擊直球，結果改配變化球反而被攻擊出去。

2020年在富邦悍將爆發「胡弟事件」遭冷凍，該年也有0.310打擊率。 聯合報系資料照

甚至有人說他狀況好的時候，可以隨心所欲把球打向他要的角落或方向，會依場上的變化，以及目前局面狀況，做好最好的攻擊型態，有著過人的對於比賽的解讀能力。

雖然胡金龍對於這些評論都一笑置之，不過他的確是擁有絕佳運動天賦及對比賽見解的球員，這一點放在他最愛的高爾夫也是如此，他的高球是有著單差桿實力，甚至一度傳出他不想打職棒，想改朝高球發展。

胡金龍休季期間，有空一定早起去打一場18洞的高球，這是他在休季期間最好的「自我調整」，養成早起運動的習慣，因此春訓、球季期間，他也是一早就起來，很早就到球場自主訓練，球季期休息日也會早起跟朋友去打高球。

胡金龍引退了，未來也再看到像他這樣的球員，幾乎是不可能了。 聯合報系資料照

可以說他整年都在「揮棒」練習，只是高爾夫的球是靜止不動，棒球則是有球速的，但把身體平衡、發力、擊球節奏、專注力做好，放在打高爾夫及棒球都是一樣的，這就是胡金龍可以有穩定攻擊的所在。

胡金龍引退了，未來也再看到像他這樣的球員，幾乎是不可能了，而他要把自己的打擊哲學傳承下去，也不知那位球員有這樣的智慧。未來他可能會轉任教練，期待「胡式打法」有傳人，更期待看到胡金龍轉戰高爾夫球，雖然現在轉職業高球已太晚且當職業球員太累了，還是希望胡金龍在自己的最好的興趣中，也可以闖出一片天地。