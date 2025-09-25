大聯盟ACE進化論 這半世紀成為王牌的條件很不一樣！

當今大聯盟投手球速越投越快，但耐力卻越來越差，投手單場100球已經是個看不見的天花板，投一休四也不再是必定的節奏，而20勝更是可望不可及，今年將是連續兩年大聯盟沒出產20勝的投手了。還有完投更是完全不必要，今年只有16位投手，共投出19次完投，而在1975年時，聯盟的精英王牌投手們，每個人是要平均投出19次完投的。巨怪Randy Johnson投球夠威猛吧，他在1993年這年，投球數破110球的次數，比今年大聯盟所有人加起來都還多。

今年的塞揚獎很可能是由Paul Skenes和Tarik Skubal拿下，Skenes的自責分率是大聯盟最低的2.03，WAR值則可望創下匹茲堡海盜隊在活球年代（自1920年起）紀錄，也是國聯第一，三振次數也是，但這樣的投手只有10勝10敗的戰績；去年拿到美聯三冠王的Skubal的自責分率和三振數都更進步，但勝投數卻從18勝降至13勝。四十年前的1985年，最厲害的右投手是年僅20歲的天才Dwight Gooden，戰績是24勝4敗，ERA是國聯最低的1.53，還有16次的完投；最厲害的左投手是紅雀隊的John Tudor，21勝8敗，自責分率1.93，投了14場完投，其中10場是完封。今年Skenes和Skubal加起來丟出兩次完投。

身為主宰比賽勝負的最關鍵主角，王牌投手這個角色究竟如何變化？根據ESPN的David Schoenfield和Kiley McDaniel，以bWAR值、投球局數、ERA+等因素來評比，每年在兩聯盟會有12位這種頂尖等級的投手，根據這些投手的成績，我們可以看出Ace的變化軌跡。

1975年 Ace有：Jim Palmer、Catfish Hunter、Tom Seaver、Jim Kaat、Randy Jones、Frank Tanana、Andy Messersmith、Bert Blyleven、Steve Busby、Gaylord Perry、Jerry Reuss、Vida Blue 平均成績：20勝12敗，自責分率2.69，288局，244安，191三振，80保送，37次先發，19次完投，5次完封，ERA+ 138，6.8 WAR 大聯盟平均先發投手：自責分率3.80，4.9 K/9，1.49三振/保送 成為Ace的條件：耐投耐操，還有會贏

這些王牌投手的完投率看起來像天方夜譚，但這是你父親時的ace，在他們的439場先發中，有226場完投，比例是51%，平均每次登板吃的局數是7.8局。1970年代是個投手稱霸的年代，這十年間共出現過96次20勝的球季，尤其是前半段，40場先發和300局的投球並不罕見，身為球隊王牌，上場就是要從頭投到尾的，以Gaylord Perry為例，這位名人堂投手從1970年至1975年，平均要投321局，完投率是驚人的64%。

Jim Palmer獲選塞揚那年吃了323局，現在看來很不可思議，但在當時可見怪不怪。 美聯社

這年的塞揚獎得主是Jim Palmer（23-11，ERA 2.09，WAR 8.4，323局）和Tom Seaver（22-9，ERA 2.38，WAR 7.8，280局），就像這十年間的另外14位塞揚投手一樣，他們都拿到20勝以上，當時20勝幾乎是能否獲獎的決定性因素。

1985年 Ace有：Dwight Gooden、John Tudor、Bret Saberhagen、Dave Stieb、Charlie Leibrandt、Rick Reuschel、Orel Hershiser、Bert Blyleven、Fernando Valenzuela、Jack Morris、Ron Guidry、Bob Welch 平均成績：18勝8敗，自責分率2.54，248局，204安，167三振，67保送，33次先發，12次完投，4次完封，ERA+ 157，6.6 WAR 大聯盟平均先發投手：自責分率3.96，5.2 K/9，1.65三振/保送 成為Ace的條件：厲害的變化球

Dwight Gooden生涯第二年就大殺四方拿到塞揚獎，當時他只有20歲。 美聯社

Dwight Gooden的1985年堪稱大聯盟的奇蹟球季，年僅20歲的天才少年在大聯盟第二年投出史上單一球季最偉大的成績之一，他輕鬆拿下國聯塞揚；美聯塞揚是另一位天才，21歲的Saberhagen，20勝6敗，2.87的ERA。70年代的王牌投手都高度倚賴快速直球，但80年代有了變化，Gooden擁有剛猛的快速球，但他最厲害的武器，是他那顆從12點掉到6點的大曲球。Tudor和Leibrandt是能投犀利變速球的左投手，Stieb的滑球號稱史上最強滑球之一，Blyleven則是以曲球成名。

1995年 Ace有：Greg Maddux、Randy Johnson、David Cone、Mike Mussina、Kenny Rogers、Dennis Martinez、David Wells、Tim Wakefield、野茂英雄、Tom Glavine、Kevin Brown、John Smoltz 平均成績：16勝7敗，自責分率2.99，202局，170安，166三振，61保送，29次先發，5次完投，2次完封，ERA+ 157，5.9 WAR 大聯盟平均先發投手：自責分率4.53，6.0 K/9，1.82三振/保送 成為Ace的條件：在禁藥年代的怪力男打者間生存

Maddux在禁藥年代能將防禦率壓在2以下，主宰力實在是非常可怕。 美聯社

這年因為大聯盟球員罷工，所以只打了144場，這些投手大概都少了三四場登板機會，所以沒有人能拿20勝（Maddux和Mussina各拿19勝）。此時是禁藥年代的濫觴期，大聯盟打者的攻擊能力顯著增強（每場比賽的平均得分是4.85分，1985年為4.33分，1975年只有4.21分），這些有壓制力的王牌投手和聯盟一般等級的投手的差距開始顯現。這年塞揚獎分別被Maddux（19-2，ERA 1.63）和巨怪（18-2，ERA 2.48，30場就投了294次三振）囊括。

2005年 Ace有：Roger Clemens、Dontrelle Willis、Johan Santana、Pedro Martinez、Andy Pettitte、Roy Oswalt、Randy Johnson、Roy Halladay、Chris Carpenter、Mark Buehrle、Jake Peavy、John Smoltz 平均成績：16勝8敗，自責分率2.82，220局，190安，185三振，46保送，32次先發，4次完投，2次完封，ERA+ 155，6.1 WAR 大聯盟平均先發投手：自責分率4.36，6.0 K/9，2.08三振/保送 成為Ace的條件：三振能力加上不投保送

克萊門斯42歲那年在太空人投出逆齡數據，要不是勝投數太少才會與塞揚失之交臂。 美聯社

前三個十年的三振保送比分別是2.4、2.5和2.7，但這年的比例暴增到4.0。此時的塞揚獎最重要的參考數據還是勝場數，Clemens在太空人以42歲高齡投出最後一個優質賽季，1.87自責分率和WAR 7.8都是國聯第一，但因為只有13勝，所以票選只排第三，輸給Carpenter（21-5，2.83，5.8 WAR）和Willis（22-10，2.63，7.3 WAR），美聯也是，神之左手Santana的16-7，2.87，7.2 WAR卻敗給Colon的3.48自責分率，因為胖科隆拿了21勝。

2015年 Ace有：Zack Greinke、Jake Arrieta、Clayton Kershaw、Max Scherzer、Dallas Keuchel、David Price、Jacob deGrom、Sonny Gray、Mason Bumgarner、Felix Hernandez、Corey Kluber、Gerrit Cole 平均成績：17勝8敗，自責分率2.56，218局，172安，225三振，45保送，32次先發，3次完投，2次完封，ERA+ 156，6.1 WAR 大聯盟平均先發投手：自責分率4.10，7.4 K/9，2.73三振/保送 成為Ace的條件：三振，更多的三振

克蕭在2015年投出單季300K賽季，但這年國聯塞揚競爭超激烈，他只能屈居第三。 美聯社

這年國聯的塞揚角逐是歷史上最激烈的之一，而且是罕見的三人逐鹿，Arrieta和Greinke的自責分率都在2以下，而Kershaw是2.13，而且他還投出大聯盟最多的301Ｋ。最後由Arrieta用22勝6敗打敗了只拿19勝的Z魔神，儘管他有更好的自責分率和勝利貢獻值。此時三振率開始飆高，是因為投手的球速革命正在萌芽，而且這些強投能使用兩種以上的變化球來克敵制勝，像Arrieta有兩種直球，還有曲球、滑球和變速球，Greinke也一樣有這五種球路，Kershaw能把速球投進每一個瞄準的點，還有兩顆超難打的變化球，King Felix則有一顆A+等級的變速球，和角度超大的曲球。這十年的塞揚獎平均勝投為18.8勝，但Felix Hernandez在2010年用13勝12敗贏得美聯塞揚獎，引起不小爭議，也為後來的deGrom起了示範作用。

2025年 Ace有：Paul Skenes、Cristopher Sanchez、Tarik Skubal、Hunter Brown、Garrett Crochet、Nick Pivetta、Freddy Peralta、Ranger Suarez、Zack Wheeler、山本由伸、Logan Webb、Max Fried 平均成績：13勝6敗，自責分率2.65，174局，137安，195三振，44保送，16轟，29次先發，1次完投，0次完封，ERA+ 162，5.4 WAR 大聯盟平均先發投手：自責分率4.23，8.2 K/9，2.77三振/保送 成為Ace的條件：有限局數中最強的宰制力

史肯斯生涯至今每次先發幾乎都投出主宰力，54場先發防禦率僅有2.00，充分詮釋王牌定義。 路透

這些王牌投手的346次先發中，有171次失分在一分內，但比起十年前的王牌投手，現今的ace大概會少投30到40局，換來的回報是六局或七局內的主宰力。不過更短的局數，就表示更少的勝敗場，Skenes的10勝會追平deGrom在2018年締造的最少勝塞揚紀錄。不過雖然勝場數變少，但不表示貢獻就減少，他的7.2 WAR就勝過1970年的九位塞揚得主和1980年的八位。每個世代都有其獨特的氛圍和環境，大家可以用不同的眼光來欣賞這些歷代的ace們。