中職／交出超越身價表現 6名薪資有望翻倍高CP值球員

各國職棒不乏領高薪卻因受傷或狀況差等諸理由而表現不符身價的球員，反之，也有一些球員過去並未受到太多注目，月薪也是偏低的10萬左右或以下，但今年仍在個人成績及對球隊貢獻這兩方面有所突破，以下就是中職6隊本季的「高CP值」球員。

中信兄弟 黃韋盛

黃韋盛今年有機會角逐金手套三壘手獎項。聯合報系資料照

中信的內野工具人黃韋盛在20年第6輪被選進，簽下一軍月薪9.5萬的合約，根據最近期的公開資訊，他的月薪在23年季初由9.5萬調升至11萬，調幅15%，不過去年因傷整季未出賽，今年頂多維持原薪資。

黃韋盛的傷勢是去年官辦熱身賽時因撲壘導致右肩旋轉肌撕裂，整年都在休養復健未上一軍，今年從春訓開始獲得教練信任，名列開幕一軍陣容，目前出賽87場，已超過生涯前3年在一軍的總和，包括2成81打擊率、78支安打、3轟等所有打擊數據自然是生涯新高，也跑出10次盜壘，守備上取代王威晨守三壘，守備率0.971還不錯，有競爭金手套的機會。

樂天桃猿 賴胤豪

賴胤豪是本季樂天鐵牛棚的新成員。中央社

這幾年原本就擁有堪稱全聯盟最強後援戰力的樂天，今年新增一名年輕戰力，他就是賴胤豪，賴胤豪23年於北科附工畢業後被樂天以第3輪選進，隔年季初就在一軍出賽，4月4日生涯首登板拿下救援成功，以19歲又9天打破隊友朱俊祥(現朱承洋)的紀錄，成為中職史上最年輕奪下救援成功的投手，不過這年只大多數時間還是在二軍磨練。。

今年賴胤豪從5月中開始站穩一軍，至今出賽39場，拿到2勝及6個中繼成功，防禦率僅有2.11，樂天的鐵牛棚有他加入後更加堅強；賴胤豪在23年選秀後與樂天簽下一軍月薪7萬、2.5年複數年合約，今年季後將重新談約，依目前的成績來看，勢必會獲得大幅度的加薪。

統一7-ELEVEn獅 髙塩將樹

髙塩將樹目前在中繼王競爭中領先。統一獅隊提供

日本籍的髙塩將樹無疑是統一近年在砂礫中挖到的最耀眼珍寶，35歲的他在24年季中選秀會被統一以第6指名選進，不但是最年長的選秀新人，也是首位適用永田條款的外國球員，選秀後下半季就馬上出賽20場，拿到2勝及4個中繼成功，在台灣大賽也有出賽。

今年髙塩被帶進開季名單中，成為統一陣中最重要的後援投手，出賽48場，拿到23個中繼成功，暫居中繼王， 6月中曾短暫代班終結者，也有7次救援成功，投球局數是聯盟所有牛棚投手中最多的62又2/3局，防禦率卻僅有1.72，比去年的4.98進步許多。

髙塩本季的一軍月薪是10萬，26年的薪資將依25年的表現另行議約，髙塩今年投出準中繼王及新人王的內容，連領隊蘇泰安已保證明年薪資肯定會有倍數以上成長。

台鋼雄鷹 林詩翔

林詩翔領先第2名太多，幾乎已確定能拿到救援王。台鋼雄鷹提供

台鋼在下半季冠軍的爭奪戰中暫時處於不利的位置，但至少今年在戰績上來看已算是成功的一季，其中的關鍵人物之一絕對是林詩翔。

林詩翔同樣是在第6輪被台鋼選中，去年在一軍出賽30場，4.15防禦率及1.62的WHIP的成績對第一個完整球季的新人來說已算不錯，今年更從開季就扛下球隊終結者的任務，出賽55場，WHIP及防禦率分別是1.10及1.95，遠優於去年，且拿下27次救援成功，領先居次的陳韻文多達8次，已提前拿下救援王。

以台鋼年初公布的薪資來推算，林詩翔的月薪應該在10萬以下，今年交出優異表現，明年月薪可望翻倍，只不過他出賽數是聯盟最多，身體狀況或許也是在薪資以外要注意的地方。

味全龍 曹祐齊

曹祐齊今年是稱職的6號先發。 聯合報系資料照

味全22歲小將曹祐齊去年雖只出賽6場，先發、後援各半，拿到2勝1敗，防禦率只有1.42，本季擔任6號先發輪值的工作，先發出賽及投球局數已超越前3年的總和，出賽12場有11場先發，維持去年的好投，已有4勝入袋，防禦率也是理想的2.87，在王牌徐若熙高機率會在季後旅外的情況下，曹祐齊明年依然會是味全重要的先發投手戰力。

味全季前公布球員薪資內容，曹祐齊的月薪從8.5萬調升至10.5萬，今年出賽數創新高，且再度交出優異成績，雖不像上述兩人有可能翻倍，但曹祐齊明年的月薪有可能來到近15萬的程度。

富邦悍將 林澤彬

林澤彬交易至富邦後，終於交出好表現。聯合報系資料照

今年又是墊底的一年，林澤彬應該是這片低迷氣氛中的亮點之一，22年8月從樂天被交易到富邦，林澤彬在之後的3年並沒有獲得太多一軍出賽機會，一方面是張育成及其他年輕球員陸續加入後，可以防守二遊的人變多，令一方面是他自己上一軍時沒有把握機會，22、23年都只出賽不到30場，打擊沒有發揮，打擊率都在2成左右而已，去年更只出賽3場，7打數沒有安打。

但今年不一樣了，在張育成、池恩齊等人相繼受傷後，林澤彬4月中獲得一軍出賽機會，5月交出3成49的打擊表現，自此站穩一軍，本季目前出賽82場，266個打數打出81支安打，打點也有31分，兩項數據都是全隊前3名，3成04的打擊率則是隊上超過300個打席的打者當中最高的，首轟也出爐，今年可說是他的生涯年，但由於前幾年表現不佳，因此薪資並沒有明顯的增漲，23年季前的公開資訊指出林澤彬獲得加薪2萬，新球季的月薪來到9萬，經過沒有表現的兩年，薪資頂多持平，但季後肯定會獲得薪資上的實質肯定。