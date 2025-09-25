東區門戶大開！活塞上限提升將衝出重圍的三大關鍵

距離2025年NBA季前賽開打已不到一個月，底特律活塞隊的陣容仍保留一格空缺，為球隊帶來了一些彈性：既可在開季前補進即戰力，也能等到賽季中，利用價值1430萬美元的交易特例進行補強。此外，有報導指出，目前畢斯利（Malik Beasley）已經從聯邦調查中脫身，活塞隊會是他的潛在下家之一，預計能提供約720萬美元的年薪。這些變數將與現有核心陣容共同，描繪出2025-26賽季的樣貌。

從目前的戰力配置來看，活塞隊的陣容深度相當完整，若以大多數比賽採用9人輪換來推估，活塞隊的先發五人組很可能是：康寧漢（Cade Cunningham）、艾維（Jaden Ivey）、湯普森（Ausar Thompson）、哈里斯（Tobias Harris）與杜倫（Jalen Duren）。替補第一梯隊則會由勒佛特（Caris LeVert）、「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）、史都華（Isaiah Stewart），以及一名側翼或前鋒所組成。

影響活塞隊新賽季戰力上限的第一個關鍵，是艾維的健康狀況與能否承擔更多球權。上個賽季，他不幸在1月1日因骨折提前報銷，但在受傷前，他的進步跡象相當顯著：場均攻下17.6分，三分命中率高達40.9%。在康寧漢休息時，他能頂上主要持球手，並在擋拆和側翼發動進攻方面展現出更成熟的判斷力。

在休賽期期間，活塞隊將交易截止日前引進的施羅德（Dennis Schroder）透過先簽後換的方式送至國王隊，也等於將控球責任再次交回到年輕核心手中。總裁萊登（Trajan Langdon）在休賽期曾說過「艾維的回歸本身就是一筆自由市場簽約」，雙關語般地表明，新賽季在沒有施羅德的情況下，艾維將會承擔更多二號控衛與次要發動機的職責。同時，新加入的勒佛特也能分擔進攻發動的壓力，確保康寧漢下場時，進攻端不會陷入停滯。

第二個關鍵在於前場鋒線的調度靈活性。當今聯盟大前鋒與側翼的界線日益模糊，活塞的策略更接近尼克隊的「三側翼輪轉」，哈里斯依然是預設的先發四號，但當他下場後，總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）手中至少有三種調度選擇：

1.讓湯普森頂上四號位，尤其適合應對那些大量無球跑動、需要進行換防協防的對手。

2.讓史都華在特定對位時回到四號位，不過這可能會削弱他在禁區的護框威脅，且四號位對空間要求更高，因此需要謹慎使用。

3.給予霍蘭德（Ron Holland）更多的四號位上場時間。霍蘭德擁有出色的運動能力與臂展，儘管是新人，但夏季聯賽已展現出外線進步的跡象。隨著豐泰奇歐（Simone Fontecchio）在休賽期被交易至熱火隊，他將成為側翼/大前鋒替補位置上最直接的受益者。

面對像公鹿或騎士這類習慣利用身材優勢的球隊時，讓霍蘭德與史都華或杜倫同場，將能在防守強度與機動性之間取得合理的平衡。

第三個關鍵則是整體體型升級帶來的穩定性。活塞隊在今年夏天透過引進勒佛特與羅賓森，取代了上季的施羅德與畢斯利，大幅提升了側翼的整體體型。這讓比克斯塔夫教練更容易排出可以進行換防，同時又不犧牲外線火力的陣容。若以預估的九人輪換來看，除了身高6呎4吋的艾維，其餘輪換球員幾乎都落在6呎6吋至6呎8吋之間。如果6呎10吋的克林特曼（Bobi Klintman）能擠進輪換名單，球隊的平均身高還能再往上拉高。

同時，球隊的內線配置也維持了延續性，杜倫依然是禁區核心，他在護框和策應傳球方面都有所進步；史都華在擔任純五號位時能發揮最大的防守價值；身高略矮的里德（Paul Reed）則是一名稱職的能量型中鋒，能彌補替補陣容的防守空缺。而這種由多位身材高大、強壯且具備外線能力的球員所組成的輪廓，對季後賽的對位將至關重要。

隨著訓練營即將開始，教練團的首要任務是讓康寧漢與艾維盡快找回同場搭配的節奏。上個賽季，兩人實際同場時間不多，且在1月1日之後就完全拆開。另一方面，湯普森自1月4日起站穩先發後，防守價值持續攀升，甚至在季後賽中成功盯防布朗森（Jalen Brunson）。新賽季，如果沿用康寧漢、艾維、湯普森、哈里斯與杜倫的先發陣容，理論上能兼顧速度、對抗與外線威脅。唯一的變數在於：在小哈德威（Tim Hardaway Jr.）離隊後，艾維能否在高出手量的同時，維持上季40.9%的三分命中率來為球隊拉開空間？這將直接影響杜倫的擋拆順下視野和湯普森的無球切入效率。

比克斯塔夫教練在替補端的調度將是另一個看點。由康寧漢、勒佛特、羅賓森、霍蘭德與史都華所組成的陣容，具有顯著優勢：「全員身高超過6呎6吋，且四人具備外線威脅」。羅賓森作為頂級射手能拉開空間，康寧漢與施羅德可雙重發動進攻，史都華也能處理底角空檔，而霍蘭德則能透過轉換快攻和二次進攻來得分。如果比賽需要更多老將經驗，可以將霍蘭德換成哈里斯；若需要更強的阻攻能力與威脅性，換上湯普森也成立。

雙塔陣容（杜倫與史都華）雖然上季較少同時使用，但在對陣公鹿、騎士等擁有極端身材的球隊時，短時間內重啟內線雙煞「Dawg Pound」並非壞主意；前提是場上必須同時有兩名可靠的射手，以免讓空間過度集中。

最後，還有一組充滿實驗性且值得期待的五人組：艾維、羅賓森、湯普森、霍蘭德與杜倫。這組陣容包含四名頂級運動員，搭配一名高位牽制型射手，將在轉換快攻中爆發驚人的能量，不過半場進攻的持續性則需要賽季中慢慢驗證。

總體而言，活塞隊在保留核心陣容的同時，透過引進勒佛特與羅賓森提升了球隊的體型與經驗，讓教練團能排出更多「可換防且不犧牲射程」的陣容組合。艾維的進攻創造能力、前鋒線的靈活調度，以及名單空缺與交易特例，將是決定活塞隊新賽季戰力上限的三把關鍵鑰匙。即使最終無法簽下畢斯利，單靠健康回歸的艾維和迎來二年級進化的湯普森，活塞隊的下限也比去年更高。在下個賽季門戶大開的東區，活塞的整體的高度、深度與機動性都更上一層樓，他們更像一支能在系列賽中穩住陣腳，並伺機偷走勝利的球隊。接下來就看訓練營中，康寧漢與艾維能把配合、傳切與投籃分工磨合到什麼程度，決定活塞隊新賽季的成長上限。