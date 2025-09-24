中職／脫胎換骨VS.強要更強 最佳進步獎就是要對決

職棒場上總有許多球員，靠著優異及穩定的表現，長期站穩一軍地位，是聚光燈的焦點。但總有許多選手不斷精進自己，默默耕耘期待有出頭的一天，最佳進步獎成為他們引頸期盼的獎項。這一座獎盃，代表他們的努力化作成績，已非吳下阿蒙，已是破繭而出成為陣中大將。

「最佳進步獎」設立的目的，顧名思義就是用以表揚，與過去成績相比有大幅進步的球員。雖然許多得獎球員，因為出賽數突然大幅增加，造成隔年出現傷勢或體能問題，以致成績下滑，因此有魔咒的談論。但實際上，還是有很多球員成為因此綻放光芒，這幾年的經典賽、12強及資格賽的國手中，陳柏豪、吳哲源、陳仕朋、李宗賢等就都是獲獎人。

今年度話題最火燙的球員，則是富邦悍將的李吳永勤。2016年加入中信兄弟，至2024年球季僅在一軍出賽21場，共24局，防禦率4.88。去年防禦率高達14.73後，考量在陣中9年機會不多，未被中信續留。然而轉披悍將球衣後，他成為牛棚大將，目前出賽50場，不但比以往9年多一倍，也是富邦陣中最多，而且防禦率3.00，ERA+115.88，都優於以往許多，他最亮眼的是得點圈被打擊率只有0.148，滿壘更是降到0.083，讓他成為熱門人選之一。

富邦悍將隊林澤彬。富邦悍將隊提供

同樣是打職棒多年的藍衫小將中，還有一人創生涯出賽新高，林澤彬2019年被Lamigo桃猿選入後，曾是被期待的內野好手，然而在2022年經由4人交易來到富邦後，打擊成績每況愈下，去年更是只有3場一軍出賽，留下一堆0的紀錄。沉潛多年後，今年在傷兵雲集之際，總算贏得爆發的時刻，是游擊手身分出賽，打擊表現最好的球員。

曾被認為患有投球失憶症，昔日首輪大物張閔勛，加入職棒後原被看好成為罕見的攻擊型捕手，卻一路讓球團失望，連年打擊率都在1成多徘徊，連蹲捕能力都受到質疑。然而，所幸樂天夠有耐心，加入職棒第10個年頭總算皇天不負苦心人，現在打擊率超過3成，配球表現及守備率都提升，攻守俱佳的貢獻，彌補桃猿遭挖牆腳的戰力。

樂天桃猿隊張閔勛。中央社

不斷挖掘更多戰力的台鋼雄鷹，今年牛棚異軍突起，張誠恩及林詩翔可競爭新人王，而早一年加入的許育銘，則只能把目光放在最佳進步獎。去年球季，他僅是防禦率高達7.52的投手，今年蛻變為2.95，而且ERA+為117.86，從敗戰處理變身鐵牛棚，中繼成功多達17次，當然成為候選名單之一。

許多球員脫胎換骨，不過今年卻是殺出程咬金，有一位原本就不錯的球員，繳出異於常人的誇張成績。樂天桃猿的朱承洋雖然才30歲，卻是打職棒第13個球季，近年他的防禦率大多在3左右，ERA+100附近，已是個好用的投手。然而靠著他犀利的滑球，造就高揮空率，完美壓制對方打者，今年出賽46.2局竟只丟2分責失分，防禦率僅0.39，ERA+更是神一般的901.3，強要更強讓人更難抉擇。

樂天桃猿隊投手朱承洋（左）。中央社

「脫胎換骨」與「強要更強」之間的對決，似乎代表今年的最佳進步獎不再只是谷底翻身，而是對於進步的定義看法。不過實際上，都是球員不斷突破自我的表現，其實都值得嘉獎，只是朱承洋並未在中繼或後援領先，神人一樣的表現，似乎不給個「最佳進步獎」實在說不過去！