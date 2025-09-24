日職／三成打者只剩1人倖存 投高打低趨勢要怎麼解？

在傳統觀念裡，「三成打者」一直被認為是打擊者好壞的指標之一。儘管現代棒球較重視上壘率、長打率等數據，但不可否認想達成三成打擊率，還是得具備一定的打擊技巧才能辦到。然而，這幾年日職嚴重投高打低，三成打者的數量也隨之銳減。截至9月22日賽後，兩聯盟達到規定打席數的三成打者，僅僅只有廣島的小園海斗1人而已。有可能既去年的3人之後，再創兩聯盟時代以來的新低。

日職從1950年進入兩聯盟時代，除了初期用球較彈的年份以外，後來的三成打者數量約落在10人上下遊走。直到1977年起到約1985年間，三成打者數量開始顯著成長，那時幾乎每年都有20位以上的三成打者，但1985年後因聯盟好球帶放寬，數量又開始減少。

2001年代在聯盟用球較彈的情況下，再次大量出現三成打者，甚至在2004年時，聯盟的三成打者多達36位，創下歷史新高。2011年日職換成品質被詬病的「統一球」，三成打者數量從2010年的27位驟降至9位，隔年也只有11位。直到2013年聯盟偷偷更換用球，才又增加至15位。然而從2022年起的三年賽季，三成打者分別只有6人、5人、3人，一再下探歷史低點。

00年代三成打者輩出，數量甚至一度突破日職記錄。圖為大榮鷹時期的松中信彥。聯合報系資料照

在現代棒球的觀念裡，認為打擊率相對沒那麼重要，長打和上壘能力才是重點。然而，這幾年日職不只三成打者減少，連全壘打數、OPS也表現不理想。以今年來看，央聯平均OPS才0.648，洋聯則是0.660，和2020年的0.714和0.703有段明顯差距。且本季目前全壘打榜上，兩聯盟20轟以上的選手總共才5位，可見得不光是打擊率，而是聯盟的進攻表現全面下滑。

近來，日本棒球雜誌《週刊ベースボール》製作了一集三成打者的特輯，內容便探討到日職近來投高打低的現象。這幾年少數不受聯盟投高打低影響，依然能維持穩定表現的近藤健介認為，自從2020年左右開始，他開始感受到日職投手的實力越來越好，連敗戰處理都頗具水準。在好投手越來越多下，打者就很難持續維持打擊手感，因此不容易維持三成打擊率。

對於自己還是能維持好表現，近藤覺得既然想打安打不容易，選保送的意義就更重大。過去在日本火腿隊時期，近藤就培養出穩定選保送的能力，加上來到福岡軟銀鷹後追求長打，讓投捕面對他時更謹慎，於是又更容易選到壞球。因此，即使在狀況不好時，還能靠著保送上壘，是他能穩定維持打擊成績的原因。

近藤認為選保送和長打破壞力，是讓自己更能維持穩定表現的原因。福岡軟銀鷹隊臉書

前羅德的里崎智也則認為，在他以前那個年代，有像是小笠原道大、和田一浩、松中信彥和福浦和也等強打，這些好手就算不等球季開打，也多半會讓人覺得能打出三成水準，但現在聯盟給人這種感覺的球員，大概只剩下近藤健介而已。他認為現在的年輕選手都很努力，也有更多的工具協助，但新世代強打者還是越來越少，有可能是沒找到適合自己的訓練方向。另外，像是鈴木誠也、吉田正尚等打者赴美，還有近藤、岡本和真、村上宗隆等強打受傷，無法打滿規定打席數，也是影響帳面三成打者數量的原因。

日本訓練中心「NEXTBASE ATHLETES LAB」分析師森本崚太則指出，過往MLB發生「飛球革命」，算出在一定的擊球仰角、初速下，能帶來高打擊率、長打率的的「Barrel Zone」，打者們便紛紛開始研究該怎麼訓練才能達到這個指標。而為了抗衡打者，投手們當然也在想方設法，研究該怎麼投球最不容易被打者們狙擊，打、投兩端都獲得進一步提升。

然而在日本職棒這邊，聯盟沒有明顯發生過飛球革命，但投手依然學習到新時代對付打者的方法。不只是投球轉速、轉軸，以及變化球品質更優秀，也包括像是用快速球進攻好球帶高處的配球手段等等。結果就是投手面大幅度強化，但打者追趕的腳步有限，造成投高打低的現象。

不過，森本認為打者還是存在著逆襲的可能性。打擊看的不外乎看「判斷能力」、「揮棒速度有多快」和「怎麼打到球的」三個面向，而現在透過運科的動作解析，已經可以細部分析後兩者，從而讓打者瞭解該怎麼進步。至於判斷球路方面，現在則開始出現能還原現實投手的iPitch等智慧發球機，靠著這些器材輔佐，應該能期待打擊表現扳回一城。而他也以自己的訓練中心為例，指出過去來受訓的職棒球員幾乎都是投手，但最近打者也開始有變多的跡象，顯示打者群也想要利用運科尋求進步。

藉由運科及智慧發球機等工具輔佐，打擊端有望獲得突破。（圖為中信兄弟隊引進智慧發球機，示意圖） 中信兄弟提供

棒球本來就是個投手比打者有利的運動，即使是三成打擊率、四成上壘率的選手，也有超過一半的時候會出局。且除了技術層面以外，也受到用球彈力係數，或者場地風向、濕度等等原因影響。現在日本職棒的打者，確實可能還在摸索現代投手的攻略方法，就看未來能不能找到突破點，讓投打平衡止跌回升了。