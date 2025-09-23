淡化「雷納德密約事件」處理 此事對NBA應不致於造成危機

NBA洛杉磯快艇明星前鋒雷納德過去兩周爆出「密約」，爆料者美國媒體人Pablo Torre舉證歷歷，指出雷納德透過快艇老闆鮑墨投資一家已經在2024年因詐騙宣告破產公司Aspiration，轉移約4800萬美元（含持股）進入雷納德帳戶。

「密約」主要目的是規避NBA團隊薪資上限，同時逃避累進豪華稅相關規範。

聯盟已經委託紐約Wachtell,Lipton,Rosen & Katz法律事所展開調查，目前尚未公開任何調查進度、細節、方向，更未設定最後完成期限。NBA執行長席佛並向其他NBA球團老闆傳達讓調查獨立進行，等待最終調整結果。

美國媒體各種揣測都有，大多數看法是聯盟可能淡化處理，也就是大事化小，小事化微，不會因為過度懲處、禁賽、罰款讓比賽和例行賽失焦，更多轉移到密約事件。

NBA最著名「密約事件」是2000年9月，調查指出1995年NBA選秀狀元喬史密斯與灰狼老闆在1998年夏天達成秘密協議。 聯合報系資料照

NBA最著名「密約事件」是2000年9月，調查指出1995年NBA選秀狀元喬史密斯與灰狼老闆在1998年夏天達成秘密協議，喬史密斯先拒絕母隊勇士續約，在1998、1999、2000夏天分別與灰狼簽下一分一年低薪合約，三年後2001年夏天喬史密斯取得「大鳥條款」續約空間最大化，依據過去三年表現灰狼同意跟他簽下一分七年至少4000萬美元。最多8600萬美元合約。

這起密約事件調查確定，灰狼被沒收五年首輪籤（後來只沒收三年），罰款350萬美元，灰狼老闆和總管各被禁賽一年。喬史密斯合約作廢，成為自由球員。

NBA兩起密約事件目的和過程都不相同，喬史密斯當年沒有累進豪華稅問題，雷納德事件則是透過很難查證、舉證，同時也很難產生更多聯結私人公司透過各種代言+股分方式取得獲利。

席佛做了關鍵發言，「任何懲處都必須基於公平基礎，如果要對球隊、老闆或球員進行懲處，舉證的責任在聯盟。」

NBA總裁席佛在處理雷納德密約事件上態度和方向都很明確，時間也會拖很長。 美聯社

在公平原則基礎上，席爾瓦強調不會因為「看似不當」就採取行動，調查的目的就是要查明是否真的存在不當行為，不是僅憑表相。

聯盟態度非常清析，Pablo Torre舉證歷歷都是未經證實和查證的資訊，所有調查都得等聯盟委託的法律事務所進行公平調查、確認。

美國媒體預料，整個事件可能拖過至少半個賽季，因為明年二月2026年NBA明星周末將在快艇主場Intuit Dome舉行，這座耗資20億美元興建，2024年完工，2024-25賽季成為快艇主場的球館已經是目前NBA最新最先進球館。

明年二月2026年NBA明星周末將在快艇主場Intuit Dome舉行。 路透

為了城市紮根並展現人文關懷，快艇老，闆鮑墨另外捐出一億美元給地方政府做為社會福利使用，跟洛杉磯更多聯結共存共榮，打造「快艇之城」，跟洛杉磯球隊就是湖人的刻板印象做出區隔。

鮑墨為城市、NBA文化和商業市場所做的投資與投入，恐怕也很難有人可以比擬。

席佛在處理雷納德密約事件上態度和方向都很明確，時間也會拖很長，整起事件被淡化、被忽略、被邊緣化的可能性非常高。

NBA是個商業聯盟，席爾瓦肯定不會讓這種狗屁倒灶事和風風雨雨網路討論影響整個市場聲量和產業規模，至少目前就是這樣的發展。

雷納德密約事件不論真假，NBA都沒有危機。 美聯社

你期待NBA會有很大懲處和大動作？應該很難，禁賽、罰款、沒收首輪籤都只是安撫和說服大眾的手段，25年前或許可以，但25年後市場形勢和商業影響力已經完全不同。

雷納德密約事件不論真假，NBA都沒有危機，再多八卦也很難成為浪頭，大家好好期待新賽季更多精采比賽才是。