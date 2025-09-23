快訊

網傳「年薪600萬」？新天價計畫解偏鄉牙醫荒惹議！真相曝光

12年前日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

強颱「樺加沙」過境雨炸花東！屏東颳14級強陣風 估8時30分解除陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／球團出包靠球員救 林泓育好表現讓球迷、戰績都回來了

聯合新聞網／ 福耳
林泓育(中)在8月13日賽後哽咽對球迷喊話。 聯合報系資料照
林泓育(中)在8月13日賽後哽咽對球迷喊話。 聯合報系資料照

時序來到9月下旬，各隊含補賽都剩餘約10場賽事，下半季冠軍及年度戰績的競爭逐漸白熱化，9月初還領先台鋼多達4.5場勝差的中信，近期團隊打擊陷入低潮，9月至今14場比賽的團隊打擊率僅有2成01，場均得分2.07分，導致戰績只有6勝8敗，21日比賽結束後，距離第2名的樂天只剩下1場勝差，本周或有機會排名互換。

相較於中信的拙攻，樂天9月的進攻就順暢多了，團隊打擊率2成56，場均得分是3.85分，加上投手群表現優異，團隊防禦率及場均失分各只有1.64及2.08，至今9勝4敗，才能從月初的第4名，距離中信5.5場勝差一路爬升到目前只差1場的位置，全年戰績也領先第4名的台鋼3場勝差，進季後賽希望濃厚。

樂天上半季30勝30敗，雖然無緣季冠軍，仍維持一定的戰績，不過之後陸續爆發食安、送票、網路社群及相關人員場外私事等風波，打擊團隊士氣，影響球迷進場意願，8月13日在台北大巨蛋的主場賽事只有9292人進場，是今年大巨蛋周三首度未破萬人的比賽。

林泓育（右）獻花給今年引退的老隊友「大師兄」林智勝（左）。 聯合報系資料照
林泓育（右）獻花給今年引退的老隊友「大師兄」林智勝（左）。 聯合報系資料照

隊上老大哥林泓育在這場比賽4局下打出逆轉3分砲，並獲選單場MVP，賽後頒獎時數度哽咽向球迷喊話「不要放棄我們」，林泓育去年季後決定不行使自由球員資格，進入熱騰騰的市場，反而接受減薪約3成續留樂天，對樂天可說是有情有義，真誠的喊話不只獲得球迷的回應，進場人數回升，更讓球隊上下團結一心，自此戰績走揚，從8月13日的喊話至今，樂天打出17勝10敗的成績，團隊打擊率高達2成63，場均得分超過4分，4連勝及5連勝各一次，因此能在9月追上龍頭中信。

這段期間打擊表現最佳的就是林泓育，106個打席打出31支安打，有8次保送，打擊率來到3成23，3轟及15分打點都是全隊最多，OPS+高達139，還獲選4次單場MVP，除了在心理層面上鼓舞士氣，更實際用手中的棒子幫助球隊；另外，成晉在9月的打擊率是優異的3成75，林立、張閔勛、陳晨威及李勛傑也都有3成左右打擊率的表現，幾名主力打者在球季最後關頭都有所發揮。

威能帝(中)是近期樂天最強力的先發投手。樂天桃猿隊提供
威能帝(中)是近期樂天最強力的先發投手。樂天桃猿隊提供

投手在這關鍵時刻更是表現優異，威能帝及魔神樂兩大王牌洋投仍展現壓制力，尤其是威能帝，這一個多月期間先發6場拿下5連勝，39局只失6分自責分，防禦率1.39，ERA+高達251；魔神樂除了27日對上中信投5局失7分狀況較不佳之外，其餘4場投25局也只失5分，兩人總共獲得7次單場MVP。

其他先發輪值同樣有很好的投球內容，新洋投凱樂先發2場，11局只丟1分，另外要特別提到陳克羿及林子崴，陳克羿本季前幾場先發內容不算好，8月13日林泓育溫情喊話那場正好是他隔近月餘後再度先發，包括這場在內之後共先發4場，雖然單場投球局數最多只到6局，不過4場的防禦率僅有2.14，也拿到2勝1敗。

林子崴傷後復出已拿到本季首勝。 聯合報系資料照
林子崴傷後復出已拿到本季首勝。 聯合報系資料照

林子崴在23年9月動了TJ手術，經過一年多的復健後，今年6月重返一軍投手丘，8月13日之後先發3場，投13局雖然不多，但只丟掉3分自責分，防禦率2.08，本季首勝也到手，兩人的表現就5、6號先發來說已十分優秀，也讓教練團有更多的先發投手調度空間。

打線主力打者手感恆溫，先發投手壓制力十足，牛棚維持穩定，樂天在球季末剩兩周的衝線關頭緊追不捨，大有機會逆轉奪下季冠軍。

棒球專欄 中華職棒 樂天桃猿 林泓育

福耳

追蹤

相關新聞

中職／球團出包靠球員救 林泓育好表現讓球迷、戰績都回來了

時序來到9月下旬，各隊含補賽都剩餘約10場賽事，下半季冠軍及年度戰績的競爭逐漸白熱化，9月初還領先台鋼多達4.5場勝差的中信，近期團隊打擊陷入低潮，9月至今14場比賽的團隊打擊率僅有2成01，場均得分

飛吻、三振與藍帽揮別 「書僮」克蕭的道奇人生最終章

﻿ 克蕭（Clayton Kershaw）踏上洛杉磯道奇隊休息區最頂層的台階，抬頭望向家人視為第二個家的包廂，向家人送出一記飛吻。隨後出場歌聲 We are young響起，這是本季例行賽道奇球場最

淡化「雷納德密約事件」處理 此事對NBA應不致於造成危機

NBA洛杉磯快艇明星前鋒雷納德過去兩周爆出「密約」，爆料者美國媒體人Pablo Torre舉證歷歷，指出雷納德透過快艇老闆鮑墨投資一家已經在2024年因詐騙宣告破產公司Aspiration，轉移約48

中職／季初大張旗鼓龍隊戰績卻不如預期 問題點不只是陳子豪

去年球季結束味全龍在FA自由球員市場網羅兩大重砲陳子豪和朱育賢，伍鐸又成為「本土洋將」，看似兵強馬壯，然而味全龍上、下半季和年度勝率都不到5成，而且都只排名第5，爭奪季後賽門票難度非常高，相信絕對沒有

從MVP競爭者到自殺棒 「PCA」阿姆斯壯上半季砲瓦哪去了？

小熊隊23歲新星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）無疑是2025年上半季的最大驚奇，登上大聯盟之初就以過人腳程與頂尖守備聞名的他，今年甚至培養出長打能力，上半季繳出 .265

日職／媲美藤川球兒、淺尾拓也 阪神虎石井大智投出璀璨一季

阪神虎隊今年以超強姿態稱霸中央聯盟，個人紀錄也相當耀眼，除了強打少年佐藤輝明可望以38支全壘打、96分打點包辦雙冠王，並且一舉奪下年度MVP最大獎之外，才木浩人的1.60最優秀防禦率、村上頌樹的132

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。