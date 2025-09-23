中職／球團出包靠球員救 林泓育好表現讓球迷、戰績都回來了

時序來到9月下旬，各隊含補賽都剩餘約10場賽事，下半季冠軍及年度戰績的競爭逐漸白熱化，9月初還領先台鋼多達4.5場勝差的中信，近期團隊打擊陷入低潮，9月至今14場比賽的團隊打擊率僅有2成01，場均得分2.07分，導致戰績只有6勝8敗，21日比賽結束後，距離第2名的樂天只剩下1場勝差，本周或有機會排名互換。

相較於中信的拙攻，樂天9月的進攻就順暢多了，團隊打擊率2成56，場均得分是3.85分，加上投手群表現優異，團隊防禦率及場均失分各只有1.64及2.08，至今9勝4敗，才能從月初的第4名，距離中信5.5場勝差一路爬升到目前只差1場的位置，全年戰績也領先第4名的台鋼3場勝差，進季後賽希望濃厚。

樂天上半季30勝30敗，雖然無緣季冠軍，仍維持一定的戰績，不過之後陸續爆發食安、送票、網路社群及相關人員場外私事等風波，打擊團隊士氣，影響球迷進場意願，8月13日在台北大巨蛋的主場賽事只有9292人進場，是今年大巨蛋周三首度未破萬人的比賽。

林泓育（右）獻花給今年引退的老隊友「大師兄」林智勝（左）。 聯合報系資料照

隊上老大哥林泓育在這場比賽4局下打出逆轉3分砲，並獲選單場MVP，賽後頒獎時數度哽咽向球迷喊話「不要放棄我們」，林泓育去年季後決定不行使自由球員資格，進入熱騰騰的市場，反而接受減薪約3成續留樂天，對樂天可說是有情有義，真誠的喊話不只獲得球迷的回應，進場人數回升，更讓球隊上下團結一心，自此戰績走揚，從8月13日的喊話至今，樂天打出17勝10敗的成績，團隊打擊率高達2成63，場均得分超過4分，4連勝及5連勝各一次，因此能在9月追上龍頭中信。

這段期間打擊表現最佳的就是林泓育，106個打席打出31支安打，有8次保送，打擊率來到3成23，3轟及15分打點都是全隊最多，OPS+高達139，還獲選4次單場MVP，除了在心理層面上鼓舞士氣，更實際用手中的棒子幫助球隊；另外，成晉在9月的打擊率是優異的3成75，林立、張閔勛、陳晨威及李勛傑也都有3成左右打擊率的表現，幾名主力打者在球季最後關頭都有所發揮。

威能帝(中)是近期樂天最強力的先發投手。樂天桃猿隊提供

投手在這關鍵時刻更是表現優異，威能帝及魔神樂兩大王牌洋投仍展現壓制力，尤其是威能帝，這一個多月期間先發6場拿下5連勝，39局只失6分自責分，防禦率1.39，ERA+高達251；魔神樂除了27日對上中信投5局失7分狀況較不佳之外，其餘4場投25局也只失5分，兩人總共獲得7次單場MVP。

其他先發輪值同樣有很好的投球內容，新洋投凱樂先發2場，11局只丟1分，另外要特別提到陳克羿及林子崴，陳克羿本季前幾場先發內容不算好，8月13日林泓育溫情喊話那場正好是他隔近月餘後再度先發，包括這場在內之後共先發4場，雖然單場投球局數最多只到6局，不過4場的防禦率僅有2.14，也拿到2勝1敗。

林子崴傷後復出已拿到本季首勝。 聯合報系資料照

林子崴在23年9月動了TJ手術，經過一年多的復健後，今年6月重返一軍投手丘，8月13日之後先發3場，投13局雖然不多，但只丟掉3分自責分，防禦率2.08，本季首勝也到手，兩人的表現就5、6號先發來說已十分優秀，也讓教練團有更多的先發投手調度空間。

打線主力打者手感恆溫，先發投手壓制力十足，牛棚維持穩定，樂天在球季末剩兩周的衝線關頭緊追不捨，大有機會逆轉奪下季冠軍。