飛吻、三振與藍帽揮別 「書僮」克蕭的道奇人生最終章

克蕭（Clayton Kershaw）踏上洛杉磯道奇隊休息區最頂層的台階，抬頭望向家人視為第二個家的包廂，向家人送出一記飛吻。隨後出場歌聲 We are young響起，這是本季例行賽道奇球場最後一次響起，當克蕭獨自走向球場而隊友們駐足原地時，現場情緒洶湧，18個球季的投手丘生涯，從20歲天才成長為37歲傳奇。

克蕭最後一場例行賽登板，除了滿場的道奇觀眾見證外，還有一批昔日的老戰友：伊西爾（Andre Ethier）、湯普森（Trayce Thompson）、波洛克（AJ Pollock）、羅林斯（Jimmy Rollins），以及曾搭檔過的捕手巴恩斯（Austin Barnes）、馬丁（Russell Martin），以及少棒時期的隊友、現任洛杉磯公羊隊四分衛史塔福（Matthew Stafford）。先發歷時1小時23分鐘，克蕭努力讓面前的打者一一出局，在舊金山巨人隊的指定打擊德狄佛斯（Rafael Devers）看著一記壓在好球帶底的四縫線快速球沒揮棒三振，收穫18年生涯第3045三振後落幕。克蕭表示：「我無法充分表達對這一晚、整季乃至生涯的感激，能長久地成為道奇人，我心存感恩。」

效力同一隊長達18年，克蕭講究有始有終，即使到最後一年仍不想拖累東家，拼盡全力繳出佳績，包括啟用一些過往不曾開箱的球路剋敵。 美聯社

上周五的最終回先發符合敘事結構，興奮的開場、衝突、緊張，最終是情感滿溢的結局，克蕭感性提及：「顯然地，這比我想像的更艱難，我在場上奮力拼搏，為每一個出局數付出遠超預期的努力。慶幸的是堅持到底，並為球隊保持些許競爭力。」巨人軍以全力一搏回應這位傳奇投手的告別秀，外野手拉莫斯（Heliot Ramos）首打席就開轟，在第一、二和三局皆有兩名跑者上壘，迫使他用球數攀升，這場接捕的拉辛（Dalton Rushing）手腕被擦棒球打中，他要求比賽繼續：「我絕不會退出這場比賽，我每一次會用力把球回傳克蕭，那點傷不會讓我離開。」

進入五局上，大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）連續全壘打幫克蕭擺脫敗投，並為道奇隊奠定勝基。他下半局是解決一個出局數光榮退場，在狄佛斯被三振後，野手和捕手、總教練羅伯茲（Dave Roberts）走向投手丘，這代表要換投。這一晚克蕭一反常態未將球交出，而是開口留下這生涯最後一場先發的球，羅伯茲說不打緊，這是克蕭的夜晚，可以做任何事。返回休息室時他把球塞進後褲袋，接受上萬人長達四分鐘起立鼓掌，克蕭先向家人送飛吻，再舉起沾滿汗漬的藍帽子揮動致意，克蕭說：「我不願改變任何一刻，這是完美的夜晚，確實如此。」三度奪下塞揚獎暨2014年國聯MVP的克蕭，理應還有一次客場的例行賽先發，羅伯茲更表示克蕭很可能在球隊季後賽名單中。

羅伯茲解釋：「最終決定權不在我手中，而是多方對話的共識，但我認為無論他以何種角色貢獻，其人格與經驗皆具正面價值，我還不確定具體角色為何......但我認為他有個位置。」即使是最後一個球季，克蕭表現依舊可圈可點，繳出3.55防禦率及10勝2敗的成績。在史奈爾（Blake Snell）、山本由伸、格拉斯諾（Tyler Glasnow）與大谷翔平之間，道奇或許不需克蕭在季後賽擔綱先發。但這位老將可能牛棚待命，這是他自2019年以來首次以後援出賽，亦是18年生涯第三次。克蕭最近一次後援是2019年國聯分區系列賽對華盛頓國民，他在第七局接替僅失一分的布勒（Walker Buehler）登板，第八局連挨兩發全壘打被追平，道奇輸掉比賽。

克蕭對媒體坦言，退休這決定不容易。 路透

克蕭表達強烈的征戰意願，他表示：「顯然地，我們仍有許多目標要實現，我不願因個人決定分散任何人實現終極目標的注意力，我們將完成此事，然後贏下其餘比賽保持卓越。」對ESPN談及退休，他坦言這決定不容易：「這轉變速度驚人，不是嗎？你不認為自己是老將，直到某一瞬間才發現，一切發生得太快。」剛過去的8月，克蕭壓制力如倒吃甘蔗般滾燙，五場先發全勝並繳出1.88的防禦率，即使投出了生涯最慢的球速配滑球，偶爾拋出極慢的曲球，仍舊能讓打者吃盡苦頭。巨人隊投手韋伯（Logan Webb）表示：「對我而言，這最令人印象深刻。他開玩笑說自己只投86、87英里球速，卻仍能解決打者。」韋伯12歲居住北加州時，克蕭剛上大聯盟。他的高中歲月恰逢2011至2014年間，這時的克蕭所向披靡，三奪賽揚獎及一座MVP，累積72場例行賽勝投、895.1局，奠定傳奇地位，韋伯說：「他似乎每次先發皆令我驚嘆。」

克蕭去年因傷未參與冠軍征程，如今最渴望協在本次爭冠發揮一己之力，他也保持鬥志表示：「我們拭目以待，看情況發展，我的職責是投好每一場，無論他們有什麼決定，先發或擔任其他角色，球隊的選擇我皆能理解。」為了季後賽，克蕭不但卯盡全力，還有可能解鎖一些不曾用過的球路，辛辛那提紅人隊的投手艾伯特（Andrew Abbott）指出，他對克蕭投出的變速球感到驚訝。放眼生涯，克蕭很少拿出變速球應敵，主要是對該球種缺乏信心，但艾伯特發現克蕭時速80英里初、對右打者外角下沉的球路，跟自己用的叉指變速球類似，他說：「克蕭深知自己在做什麼，他能即場調整解決打者。」同為左投、擅用滑球的史奈爾，今年首度與克蕭同隊，他說無關球技，這位隊友的拼戰精神令人可敬，從來不輕言投降。

克蕭去年因傷未參與冠軍征程，如今最渴望協在本次爭冠發揮一己之力。 路透

羅伯茲說，本季從克蕭的舉手投足間看出端倪，他說：「他的個性已經不再如此銳利，他明白自己擁有非凡的生涯，現在刻意珍惜每刻，並有意識地如此實踐目標。」妻子艾倫（Ellen Kershaw）本季與四名子女一起，堅持隨行他每一次先發，即使德州當地已開學，這足以證明克蕭為自己的生涯尾聲做好準備，他說：「希望以一如既往的競爭態度離開，歸根結底是保持健康並投出佳績、效力團隊，這便是我的全部所求。」