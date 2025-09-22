從MVP競爭者到自殺棒 「PCA」阿姆斯壯上半季砲瓦哪去了？

小熊隊23歲新星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）無疑是2025年上半季的最大驚奇，登上大聯盟之初就以過人腳程與頂尖守備聞名的他，今年甚至培養出長打能力，上半季繳出 .265/ .302/ .544的打擊三圍、25轟、OPS高達 .846，一度成為與大谷翔平爭奪年度MVP的競爭者；然而，明星賽後彷彿變了個人，表現急劇下滑，OPS驟降至 .623，全壘打只剩4支，是什麼原因導致PCA的全面崩盤？

PCA上半季優秀的成績大抵歸功於兩大因素——一是找到適合自己的揮棒攻角（Attack Angle，指的是球棒在擊中球的那一瞬間，球棒甜蜜點運動路徑與地面的夾角，較低的揮棒攻角通常代表出棒較慢；而較高的揮擊角度則代表出棒較早。高或低並非絕對好壞，每位打者都有自己理想的揮擊角度範圍），上半季他的數據維持在約20度左右，屬於揮棒軌跡相對陡峭的打者，道奇隊孟西（Max Muncy）與太空人奧圖維（Jose Altuve）同屬此類，使他能更有效拉抬擊球仰角，進而產生更容易形成長打與全壘打的機會，當時他的平均擊球初速94.2英里、Barrel%高達15%，能排在國聯前10%。

二則是本壘板紀律，上半季的PCA展現出不同於新秀求好心切的耐心，追打壞球的比率（Chase Rate）僅有28.5%，約是聯盟平均水準，即便是對好球帶外的球進行攻擊，他也總是能避免揮空，壞球Contact率（O-Contact%）高達65.4%，使他站上打擊區就能成為陣中最難纏的打者。

PCA下半季低潮的核心，在於揮棒機制的失控，單就數據來看，他在8月後的平均揮棒攻角僅9.5度，與上半季最適合自己的20度相差甚遠，使他製造飛球的頻率下降，Barrel%也下跌至8.2%，有報導指稱這是他「過度跨步」導致的一系列連鎖反應，這樣的缺陷讓揮棒在身體後方的動作過長，使他在面對速球時經常出棒過晚，更何況是必須提早做出反應的內角速球。

為何揮棒攻角會如此驟降？承上述，PCA的過度跨步使他的擊球點必須前移，若是面對內角速球，揮棒會受到擠壓，往往只能擊成軟弱的內野滾地球，數據也顯示，他下半季的平均擊球初速只剩88.7英里，擊球仰角（Launch Angle）也從上半季的15.8度下探至11.2度。

此外，PCA的本壘板紀律也是崩盤的另一大主因，下半季他的追打壞球率飆高至42.3%，即便有再好的Contact能力，頻繁追打壞球也會使帳面成績校正回歸，更何況他的壞球Contact率也逐漸下探至51.2%，簡而言之就是更多的揮空棒；既沒有高品質的擊球，也沒有選球上壘的能力，PCA在下半季的低潮也是可以預期的。

PCA生涯第二個完整的大聯盟賽季，休賽季還是有大把時間可以修正他的進攻問題，可以期望他在未來重拾今年上半季的驚奇。 法新社

當然，這只是PCA生涯第二個完整的大聯盟賽季，休賽季還是有大把時間可以修正他的進攻問題，可以期望他在未來重拾今年上半季的驚奇；但要期待他在今年季末「重置」自己的揮棒模式、改善持續將近一個球季的壞習慣，恐怕是難上加難。