日職／媲美藤川球兒、淺尾拓也 阪神虎石井大智投出璀璨一季

阪神虎隊今年以超強姿態稱霸中央聯盟，個人紀錄也相當耀眼，除了強打少年佐藤輝明可望以38支全壘打、96分打點包辦雙冠王，並且一舉奪下年度MVP最大獎之外，才木浩人的1.60最優秀防禦率、村上頌樹的132次最多奪三振、最高勝率0.750，都有機會獲獎，可說是個人獎項大豐收的賽季。

另外值得一提的是中繼強投石井大智，雖然他的35次中繼成功不及隊友及川雅貴以及巨人隊大勢的43次中繼成功，無緣生涯第一座個人獎項，不過無損他對球隊優勝的貢獻。尤其他可望寫下了日本職棒單季最低防禦率紀錄，更是一份超越個人獎的價值。石井大智今年整季出賽51場，51局的投球竟然只有1分失分、1分責失分，防禦率僅僅只有0.18，在90年的日本職棒歷史上已經是除了單季沒有自責分、防禦率0的投手之外最低的數字。（※日本職棒至去年為止，總計有638名投手在一軍出賽帶著0責失分結束球季，不過其中只有10人的投球局數超過10局。）

過去的防禦率第一名是1957年中日龍隊田原藤太郎的0.29，第二名則是2012年羅德隊南昌輝的0.36，兩人都是後援投手，不過投球局數分別只有30.1局、25局，遠遠不及今年石井大智的51局。2023年中日龍守護神馬丁尼茲（Raidel Martínez）出賽48場拿下32次救援成功，46.2局失掉2分自責分，防禦率0.39，是近年來最接近石井大智的紀錄。不過2023年馬丁尼茲的投球局數仍是未滿50局，是他近4年來唯一未滿50局的賽季，如果以投球局數50局以上最佳防禦率是2011年淺尾拓也的0.41。

2011年淺尾拓也的威壓感至今令人津津樂道，當年他出賽高達79場，拿下了45次中繼成功，連續兩年獲得中央聯盟最優秀中繼獎，並幫助中日龍隊史第一次蟬聯中央聯盟優勝。2011年他力投87.1局只有5分失分、4分自責分，比起今年的石井大智來說，雖然淺尾的防禦率較高，不過投球局數多出將近40局還能夠維持這樣的成績，以難度來說更高出一截。

石井大智今年打破日本職棒最長局數無失分紀錄。阪神虎IG

淺尾拓也無疑是當時日本職棒最具代表性的中繼投手，可說是只要他出場就讓對手絕望的殺手級投手，搭配後面有一個強力守護神岩瀨仁紀，這組鬼神般的勝利方程式造就了中日龍隊的霸業，淺尾拓也在2011年以中繼投手的身分獲得年度MVP大獎的肯定。不過也因為出賽頻繁，2009-2011年連續3年出賽超過60場（67場、72場、79場），使得淺尾拓也在2012年之後逐漸遠離巔峰，2018年結束後宣布引退。

石井大智本季唯一的一次失分是4月5日對巨人，已經是球季剛開打之初的事情，距今已經將近半年之久，9月7日將自己所刷新的NPB連續場次無失分紀錄推進到48場（※原紀錄為西武獅隊平良海馬的連續40場無失分）。同時，石井大智目前連續47局無失分，距離藤川球兒的連續47.2局無失分隊史紀錄只差2/3局，球季最後尾聲阪神教練團將安排他出賽，準備向自家監督的紀錄挑戰，並且為自己璀璨輝煌的2025年賽季再添一筆！