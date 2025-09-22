中職／季初大張旗鼓龍隊戰績卻不如預期 問題點不只是陳子豪

去年球季結束味全龍在FA自由球員市場網羅兩大重砲陳子豪和朱育賢，伍鐸又成為「本土洋將」，看似兵強馬壯，然而味全龍上、下半季和年度勝率都不到5成，而且都只排名第5，爭奪季後賽門票難度非常高，相信絕對沒有達到球團高層預期。

2023年味全龍重返中職一軍第3年勇奪總冠軍，全隊士氣大振，然而隔年無緣季後賽，當時味全龍總教練葉君璋就說，雖然他們是衛冕軍，其實還有很多不足的地方，例如攻擊火力不足就是致命傷。

為此，味全龍找來兩大FA重砲陳子豪和朱育賢助陣，朱育賢繳出近3成打擊率，外帶15轟和61分打點，算是相當成功的補強，但陳子豪表現就差強人意了。

去年陳子豪在中信兄弟狂敲17轟，打下60分打點，打擊率2成76，得點圈打擊率高達0.344，但今年來到味全龍，全壘打產量銳減剩4轟，打下34分打點，打擊率始終難破0.250，得點圈打擊率更只剩0.220，本季他1到7棒都打過，無論打哪一棒數據都不理想，形成打線上的斷層。

中華職棒17日例行賽在天母棒球場進行，由樂天桃猿與味全龍交手，1局下，龍隊陳子豪（圖）擊出中外野高犧牲打，將三壘跑者送回本壘得分。中央社記者張新偉攝 114年8月17日 中央通訊社

另外，味全龍在球季大部分時間先發打線不斷變動，直到近期才較固定，無論打序如何更換，打線串聯都不是很順暢，而且在陳子豪和朱育賢加入之後，由於兩人腳程較慢，也較少短打，造成團隊作戰和執行戰術空間的變小了，得分效率不彰，這可以從全年度留下全聯盟最多的833個殘壘可以看出，相較之下，中信兄弟只有759個殘壘，兩隊是最好的對比。

另外就是洋投，照理說，伍鐸變成「本土洋將」，味全龍洋將運用空間應該更靈活，實際上，只有10勝級的洋投鋼龍表現較出色，中繼洋投鑀龍沒有展現像去年銳歐的壓制力，艾璞樂和龍聖表現也只能算差強人意。

今年季中各隊都積極補強新洋投，味全龍以不變應萬變，沒有嘗試讓球隊整體洋投戰力升級，中職畢竟是「洋投聯盟」，味全龍沒有砸錢去找更好的洋將，與列強競爭異常辛苦，2023年味全龍就是靠3大洋投布里悍、鋼龍、伍鐸和本土王牌徐若熙打天下，但今年洋投繳出來的績效卻不理想，也讓伍鐸轉化「本土洋將」的效益降低。

味全龍在2021年重返中職一軍第一年，全隊發生117次失誤，隔年也有122次失誤，接下來兩年銳減不到80次，今年更只有61次失誤，守備穩定性已經好很多，隊形也有個不錯的樣子，然而打線串聯和洋投戰力成為兩大硬傷，教練團和球團高層應該非常清楚。

可以預期的是，今年季後味全龍教練團勢必會做調整，總教練葉君璋續任當然沒問題，他把龍軍帶得很好，打擊部門教練應該會有所變動，另外，季後必須積極尋找等級更高的洋投，特別是在徐若熙很可能出走後，先發輪值必須補進更多強力洋投，味全龍依舊深具實力，只是改變的時候到了。