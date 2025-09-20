主控沒了！中鋒換了！新賽季公鹿靠字母哥怎麼打？

連續三個賽季在東區季後賽首輪遭到淘汰的密爾瓦基公鹿隊，2021年封王後，至今只贏過一輪季後賽，處境尷尬。公鹿主力陣容持續老化，即便過程中有交易與球員名單改組，但這支球隊若不走向結構性重大改變的話，很難打出新意。隨著東區騎士、尼克、溜馬隊的崛起，再加上過去幾年塞爾蒂克隊的強大，即便公鹿在上季的NBA盃中獲得冠軍，但來到季後賽還是一樣首輪打包出局。

今年夏天公鹿再次出現結構性改變，他們失去了待了7年的冠軍中鋒洛培茲（Brook Lopez），以及雙核心之一的里拉德（Damian Lillard），這不只是一場人員異動，更是一個體系的瓦解與重建。

中鋒洛培茲今年夏天離開公鹿，轉戰快艇。留下的空缺下賽季將由效力溜馬多年的透納補上。 美聯社

37歲老將洛培茲新球季將重返家鄉洛杉磯，加入快艇隊。他的離隊，象徵著他過去所支撐的公鹿防守體系正式告別，他穩定封鎖籃下、拉開進攻空間、與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）互補的合作模式，將被風格截然不同、更年輕8歲，正值當打之年的透納（Myles Turner）所取代。公鹿打算重塑內線戰力來搭配字母哥，開啟全新的攻防體系，會是更適合現代NBA的快速潮流？還是破壞既有穩定性的豪賭？

過去三年公鹿經歷陣容改組，當年奪冠二當家、三當家，哈勒戴（Jrue Holiday）與米道頓（Khris Middleton）相繼離隊，洛培茲則始終默默地捍衛著公鹿禁區。洛培茲近三季出賽狀況穩定，例行賽最少一年出戰78場，場均30分鐘，更在2022-23賽季以34歲年紀繳出15.9分6.7籃板2.5火鍋，成為該年的年度防守第一隊與最佳防守球員票選第二。

洛培茲過去總是專注在禁區的防守，他的高度與封蓋能力對護框起了很大的作用，二線幫忙則讓字母哥自由協防，來發揮他防守覆蓋範圍極大的優勢。而洛培茲進攻端則是優秀的外線型中鋒，近三年三分球命中率高達37.1%，能拉開進攻空間讓字母哥切入攻擊籃框。他雖然看似安靜著扮演苦工與外線投石機的角色，但實際上是核心角色之一，讓公鹿既擁有傳統禁區守護，又不會犧牲外線空間與進攻節奏。他的離隊，讓這支球隊勢必在攻防兩端重新洗牌。

透納(左)離開待了多年的溜馬，轉戰公鹿。將接替洛培茲(中)留下的主力中鋒空缺。 美聯社

透納在上季的季後賽證明他是那種不靠數據體現價值的內線球員，他可能還是聯盟近十年最具外線潛能的護框型中鋒之一。今夏自由球員市場開市後，一般預料溜馬會趕緊捧著合約續留透納，而透納也有高度意願，繼續守護他待了十年的印城，沒想到溜馬竟開出低於行情的價碼，最終被公鹿攔截成功。

透納最重要也最簡單的任務就是取代洛培茲，且看年輕8歲，機動性，速度更快的透納有沒有辦法帶給球隊相同，甚至更不一樣的功用與化學效應。

透納上季例行賽場均15.6分6.5籃板2火鍋，三分球命中率39.6%，場均命中2.2顆，品質和產量出色。他在場上有側翼速度，但仍保有中鋒高度與封阻威脅，防守覆蓋面更廣，可融入換防系統，從表面看來，透納能完美替代洛培茲，甚至更年輕、機動性更強。但問題是，透納離開原先十年的熟悉體系，而字母哥也得去適應與過去七年來截然不同的搭檔，透納和字母哥的化學效應還沒證明行得通。

洛培茲偏向定點射手型中鋒，專職扮演拉開空間加上禁區護框的角色，而透納則習慣更多的策應與球權，偏向靈活的進攻選擇，擋拆後拉到外圍的投射，或是下滑禁區，甚至需要一些中距離、低位的接球與翻身跳投進攻。透納可能會帶給字母哥主打pick & pop, pick & roll的選擇優勢，但若沒有協調好持球主導與次要終結的角色的話，也可能打得三不像，陷入定位不清的尷尬期。

當然，防守端透納帶來的好處將會顯而易見，他有更優秀的橫移與對小球換防能力，這讓公鹿可以嘗試全換防陣型，並提升防守轉換進攻效率。然而，他的油漆區對位單防穩定度，可能就沒洛培茲這麼沉穩。這對字母哥是否能肆無忌憚地做到全角度補防來說，影響非常大。總之，透納的加入是球隊改變的新開始，需要給點時間磨合與融入新體系。比起來，里拉德離隊後主力控球的戰力真空，很可能才是決定這支球隊新球季能否穩固的關鍵。

少了里拉德(右)的公鹿後場強度不高，能否將球順利交到安戴托昆波(左)身上將是一大課題。 路透

這支球隊不缺身材、不缺球星，但最大關鍵是，有沒有人能穩穩地把球交到安戴托昆波與透納手上？後場若無法解決，就算透納與字母哥搭配狀況良好，但沒有後場指揮官坐鎮，它們也無法發揮最大效益。好比里拉德和字母哥的合體效應確實沒有想像中來的大，但里拉德的資歷與實力贏得字母哥尊重，合作起來也一起贏過季中NBA盃的冠軍。 里拉德上季例行賽打了58場，繳出24.9分7.1助攻4.7籃板1.2抄截，三分球命中率37.6%，他的等級是公鹿在現今市場上找不到的補強水準。

安戴托昆波連兩年打出30分12籃板6助攻，投籃命中率60%的神獸數據都無法率領球隊走得更遠了，若後場不補強，字母哥再強也可能被困季後賽首輪的泥淖，而透納的潛力，也可能在體系不搭的情況中被耗損。

以現有陣容來看，公鹿後場有得分手崔蘭特（Gary Trent Jr.）、波特（Kevin Porter Jr.），還有體能勁爆的傑克森（Andre Jackson Jr.），但就是缺乏能穩定節奏與充滿經驗的指揮官。前魔術替補控球安東尼（Cole Anthony）可能會被拉上先發，但是25歲的安東尼仍偏向攻擊型的亂刀流控球，他能否掌控好全隊節奏是個很大的課題。

新賽季的公鹿，可能介於換血重整與抓住字母哥顛峰期之間的尷尬處境。究竟是超級巨星能包辦一切，還是團隊必須盡快找出穩固後場的解答來支撐著全隊的供輸，新賽季很快就能看出端倪。