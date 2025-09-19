馬刺看來鍾情湖人里夫斯 明年夏天故事從今年球季就會開始

2023年夏天湖人後衛里夫斯成為受限自由球員，擁有很大薪資空間馬刺對里夫斯很有興趣，但卡著里夫斯是受限自由球員，湖人可以跟進所有報價留人，馬刺最終放棄報價。

里夫斯最終與湖人完成四年5400萬美元續約，2026年夏天擁有球員選項，可以跳出合約成為不受限自由球員。

美國媒體Clutch Points透露，里夫斯極可能在明年夏天放棄最後一年1490萬合約成為不受限自由球員，將在市場獲得3000~3500萬報價，除了馬刺，許多球隊都在關注里夫斯自由市場動向。

里夫斯上季場均20.2分、4.5籃板、5.8助攻，投籃命中率4成6，三分命中率3成77，今年6月里夫斯拒絕湖人提供的四年8920萬美元提前續約，預估明年夏天里夫斯能拿到一分年薪至少3000萬美元以上合約。

里夫斯明年夏天成為不受限自由球員，身價至少4年1.2億。 路透

聯盟薪資專家評估，明年夏天成為不受限自由球員，里夫斯留湖人最高能拿到五年2.4億美元續約，與其他球隊簽約最大合約是四年1.8億美元。但里夫斯得打出比上個賽季更出色穩定表現，另外一個關鍵是幫助湖人拿下西區冠軍，提升自由市場身價。

里夫斯在自由市場上至少值四年1.2億美元。

馬刺今夏提前續約福克斯，明年自由市場沒有薪資空間，馬刺如果想要里夫斯只能跟湖人先簽後換，或是透過季中交易得到里夫斯鳥權(大鳥條款)。

目前馬刺後場人滿為患，天賦擁擠，福克斯、瓦賽爾先發，二年級天才卡瑟爾替補，今年超級新人哈波還在排隊等著上場，再簽里夫斯毫無意義。

里夫斯生涯第四季在湖人已經打出場均20.2分+5.8助攻明星後衛身手，可以打無球，比賽創造力十足，攻防一體潛能無限，可以預見明年夏天自由市場勢必引起很大騷動，湖人想要留下里夫斯至少得開出四年1.2億美元以上報價。

里夫斯(右)生涯第四季在湖人已經打出場均20.2分+5.8助攻明星後衛身手，有助於唐西奇在球隊貢獻。 路透通訊社

湖人今年球季能不能奪冠？里夫斯在詹姆斯和唐西奇身旁能發揮到什麼程度？季後賽里夫斯否則能獨當一面，甚至挺身而出拯救湖人，都是決定明夏自由市場身價行情關鍵。

過去兩年季後賽里夫斯在季後賽表現和狀況都下滑，這是里夫斯目前最大挑戰和市場疑慮。

2023-24季後賽第一輪里夫斯場均16.8分，投籃命中率4成76，三分命中率2成69，湖人1勝4敗被金塊淘汰，里夫斯表現和場上效率都比例行賽掉了2成。

2024-25季後賽第一輪里夫斯場均16.2分，投籃命中率4成1，三分命中率3成2，湖人1勝4敗被灰狠淘汰，里夫斯表現和場上效率都比例行賽掉了3成。

湖人今年球季唯一目標就是奪冠，中鋒和禁區補進27歲艾頓，生涯得分、籃板都是兩位數，後場防守和對位補進31歲史馬特，2022年NBA年度最佳防守球員，小前鋒添加年輕有勁拉維亞，24歲拉維亞生涯三分命中率4成25。

里夫斯(15號)能不能成為湖人爭冠關鍵X因子，在詹姆斯身旁成為湖人贏球爭冠關鍵決勝角色。 路透

新湖人更年輕有力，禁區得分、後場對位防守，小前鋒、三分外線同時得到補強，只要唐西奇、詹姆斯、里夫斯、范德比爾、文森、八村壘核心球員保持健康，湖人仍是一支極具爭冠實力熱門球隊。

里夫斯2026年夏天自由市場故事會從今年球季開始，里夫斯能不能成為湖人爭冠關鍵X因子，在唐西奇和詹姆斯身旁成為湖人贏球爭冠關鍵決勝角色，不只馬刺關注，NBA許多球隊也在瞪大眼睛看。