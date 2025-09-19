中職／林哲瑄引退培育更多「釣蝦池」 會直接接手總教練嗎？

筆者在上周《林智勝、胡金龍都風光退了！林益全明年會有引退儀式嗎？》稿子中預言林哲瑄將會引退，沒想到林哲瑄果真在12日宣布退休，15日召開記者會，要把「釣蝦池」填平了，再也看不到他飛撲、全壘打牆前躍起沒收全壘打球的美技守備，明年轉任教練，目前職稱未定，會不會直接接任總教練呢？

林哲瑄在2008年8搶3奧運資格賽堀起，當年因為很多職棒選手婉拒參賽，時中華隊總教練洪一中大膽任用許多年輕的旅外球員，林哲瑄跟郭嚴文、蔣智賢、高國輝都在那個比賽搖身一變中華隊主力，打贏資格賽進軍該年北京奧運。

從那時候起，林哲瑄展現的中外野「廣大」的守備範圍、越區防守、長傳本壘的「強堅」臂力，讓大家耳目一新，成為之後中華隊當家不動中外野手，也是他受青睞升上大聯盟的主因，高志綱就對他在2013年經賽賽台韓戰長傳本壘的一球，讚不絕口至今。

林哲瑄(右)外野美技屢屢讓球迷瞠目結舌，因此把他把關的中外野封為「釣蝦場」或「釣蝦池」。 聯合報系資料照

林哲瑄2007年曾被選為紅襪農場系統「最佳外野傳球臂力」，2008年「最佳外野防守」，2009年「最佳外野防守」以及「最佳選球能力」，2010年包辦「最佳選球能力」、「最佳外野防守球員」、「最佳外野傳球臂力」，在「最佳外野防守」拿到3連霸。

由於林哲瑄擁有超強的臂力，一度棄打從投，2014年轉任投手，最快球速約為153公里，但隔年宣布重回外野手，參加中職選秀，成為該年義大犀牛首輪第一指名的選秀狀元。

來到中職之後，林哲瑄的外野美技屢屢讓球迷瞠目結舌，因此把他把關的中外野封為「釣蝦場」或「釣蝦池」，2019年全季290次守備機會沒有失誤，甚至到2020年間締造跨季455次守備機會無失誤的紀錄，在2016年到2019年連續4年外野手金手套。

他最讓球迷津津樂道的是2010年10月6日在台南球場出戰統一獅，6局下將潘傑楷打出的中外野深遠飛球，在全壘打牆前跳起接殺，當下毫無表情，就在大家以為是一支全壘打時，林哲瑄慢慢走、從球從手套中拿出來，露出一抹微笑，把球傳出來，美技騙了所有人，大聯盟官網還報導了這一個神奇。

當然林哲瑄也飽受球迷批評，最重要的是「801旅」網路霸凌林益全事件，以及打擊出去不積極往一壘的幾次跑壘，至今還是有球迷熱批。

其實以林哲瑄36歲的年紀，如果沒有大傷的話，是還可以再打幾年，但2022 年在新竹球場那一撲，傷了重要的左肩，也傷了他所讓人稱頌的外野守備，加上年紀漸長、「釣蝦池」變小了，而且打擊能力下滑嚴重，只得向現實低頭，宣布球員生涯引退。

在林哲瑄的引退記者會上，富邦悍將希望善用他在球場的經驗、人格特質，一定會留下他擔任教練，繼續指導年輕球員，具有領袖氣質，可以帶領著球隊，但具體方向還要再繼續討論。

依林哲瑄的外野守備能力，擔任外野教練應是最好的安排。 聯合報系資料照

依林哲瑄的外野守備能力，擔任外野教練應是最好的安排，富邦悍將目前一軍外野守備教練是詹智堯、二軍外野教練是徐育澄，林哲瑄或會接下二軍外野教練跟著好友二軍打擊教練高國慶在二軍栽培年輕新秀，培養當教練的能力，培養更多球員傳承「釣蝦場」，尤其是富邦悍將年輕員外野守備能力深受詬病。

不過，富邦悍將今年戰績不佳，年底有可能易帥，林哲瑄這次宣布引退時，許多年輕球員為此哭了，顯見深具領袖特質，而且2017年季中開始連6個球季擔任富邦悍將隊長，如此讓他明年接任富邦悍將總教練似乎也不是不可能，如果真的如此，將創下中職罕見的紀錄。

林哲瑄很愛進修，2018年年底和高國輝一同到芝加哥的訓練中心加強打擊。 聯合報系資料照

林哲瑄很愛進修，2018年年底和高國輝一同到芝加哥的訓練中心加強打擊，去年休季期間去美國Driveline訓練中心接受專業訓練，今年季後或明年到美職汲取教練經驗也很有可能。

目前林哲瑄在中職生涯出賽799場，明年達成在中職800場出賽里程碑時引退，他的引退儀式，富邦悍將一定會極其熱鬧且隆重的舉辦。