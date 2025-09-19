投手、打者、野手？季後賽布局揭密 道奇如何使用大谷翔平

﻿

為了衛冕世界大賽冠軍，洛杉磯道奇隊此番勢在必得！大谷翔平可能同時以投手、指定打擊乃至外野手身分登場，投手端更不排除先發、中繼或救援的多重角色，王牌地位一覽無遺。一年前，剛以破紀錄合約加盟新隊的大谷翔平沒讓人失望，兌現諾言帶隊殺入季後賽奪冠，並以純打者身份創造許多難忘時刻，現他不介意投手、打者、野手三頭跑，目的就是要贏。

隨著道奇隊進入例行賽的最後衝刺，球團期待大谷以完全體二刀流登場。思考如何運用他，正在會議室內熱烈討論，無論投手、野手還是指定打擊。自今年六月中旬回歸投手丘，大谷一直納入輪值的一員，儘管初期更像是一名假先發的投手，隨著狀況恢復逐漸發揮壓制力。13場戰績1勝1敗、防禦率3.29（41局）、三振54次僅9次保送，最猛是美西時間9月16日先發5局無安打、一次保送，還送費城人隊五張老K。大谷手臂已能負擔先發，即便投滿五局機會不多，我相信教練團見證最近一次內容後，投球限制可能會調整。

這僅是大谷作為先發投手與其他投手管理方式不同的其中一環。總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，合理情況下會讓先發吃更長局數，部分原因在於輪值近期穩健，反而牛棚問題頻傳。大谷在投手端的運用，應和同胞隊友山本由伸、史奈爾（Blake Snell）和葛拉斯諾（Tyler Glasnow）並列，但這安排也非無變數，羅伯茲說：「在季後賽中後期，有可能做出改變，但現在我們視大谷為一名先發投手。」

針對二刀流在同場比賽兼顧打擊與投球規則，大谷其實更適合先發，每次結束投球後他可繼續以指定打擊身份留隊。 路透

由於用球數比其他人更多限制，大谷登板日可能是「雙先發」策略中的前段，西恩（Emmet Sheehan）待命後援吃下後段局數，本季類似調度出現過兩回。但是，羅伯茲還提出另一有趣想法，就是讓大谷從牛棚出發，原因不外乎近來後援投手失守，頻拿油桶滅火導致，幾名大將如崔南（Blake Treinen）和史考特（Tanner Scott）失靈。當然，這對大谷並非全新體驗，若看官記憶猶新他曾在2023年WBC經典賽冠軍戰為日本隊關門，擊敗楚奧特（Mike Trout）領銜的美國隊。

針對二刀流在同場比賽兼顧打擊與投球規則，大谷其實更適合先發，每次結束投球後他可繼續以指定打擊身份留隊，如果是指定打擊先發，之後才上場投球的話，必須要一路投完整場比賽，否則失去指定打擊資格，無法保留他的棒子。根據聯盟規則5.11(b)：「（二刀流）投手以指定打擊或跑壘，調動不會終止該隊的DH資格；若指定打擊在防守局擔任投手，資格亦不會終止。然而，若該球員從投手丘或指定打擊轉至其他位置（非投手），則指定打擊資格將在該比賽剩餘時間終止。」此外，還需考慮如何找時機讓大谷牛棚熱身，避免影響他準備打擊的時機，這些問題在先發時均迎刃而解。眼前還有時間，道奇隊不排除找機會測試，再考慮大谷的季後賽使用說明書。羅伯茲確定，大谷不會在例行賽從牛棚出發，若你想看到這一幕得多等等。

計算風險，向來是季後賽棒球的重要戰略，多數球隊的投手調度，均不會對陣中最好的打者產生影響，只是道奇隊剛好最好的是投手，冒險調度是否值得承擔要考慮，即使現年31歲的大谷想要拼、充滿信心但變數依舊在，就像去年因盜壘傷及肩膀一樣，羅伯茲坦言：「理想情況下，按照我們的運作方式，希望在季後賽前先對某些事情和角色試運行，他（大谷）之前在經典賽中做過，面對季後賽變化，會發生很多不可預料的事。」

大谷翔平在接受日本媒體時發言，若能幫助球隊即使去擔任外野守備也可以，回顧生涯他確實擔任過外野守備，只是效果未必顯著，且增加受傷風險，是否值得嘗試仍待球團權衡。 法新社

除了投手、指定打擊外，我們今年十月會看到大谷翔平站外野防守嗎？至少本人的回應是「有可能」，在日本記者提問時，大谷表示：「我與不同的人有過不同對話，這話題當然被提及過。」大谷生涯的確站過外野，最早可追溯到2013、2014年在日職出道，2013 菜鳥年外野站過 54場（右外野為主）、守備率 .988，翌年又站8場守備率 1.000，之後因投球工作加重，北海道火腿鬥士隊為了極大化降低受傷風險，讓他擔任指定打擊，從此不再參與外野守備。再出現於外野是2021年美國，效力洛杉磯天使隊時當過7場外野手（6場右外野、1場左外野），那是聯盟允許先發在退場允許以指定打擊參賽的前一年。大谷指出：「身為球員，如果被要求去做某件事，我希望做好準備，無論是投手丘，甚至可能是外野。」

不過，羅伯茲對這件事態度保守，當被記者問及擔任外野手的可能性時，他總教練並未完全排除可能性，但強調大谷缺乏外野守備練習，這位老教頭回應：「大谷是很棒的隊友，他想幫我們贏得世界大賽冠軍。所以，我對他的想法完全支持，我不知道這是否會發生，他今年沒有守過外野，但我感謝他對球隊需要的任何事持開放態度，我不知道這會如何實現，因為他今年甚至沒有接過任何一顆高飛球。」