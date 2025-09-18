成績單！2025年十大最佳季前補強 克羅謝最值得、索托最有感

還記得季前那些震撼棒球界的合約與交易嗎？隨著2025年大聯盟例行賽進入尾聲，每件補強的動作也都可拿來一一檢視了。除了幾張天價合約確實符合價值外，也有幾位意想不到的王牌是以超值金額所簽下，更有一位曾經的天下第一終結者突然回春，此外還有幾筆重磅交易來的明星也確實幫助球隊衝擊季後賽。這些替新東家適時建功的球星有誰？以下就帶您回顧今年10大最佳季前補強。

1. 克羅謝，紅襪隊先發投手

克羅謝。 法新社

季前紅襪隊以四名小聯盟潛力新秀換來前白襪王牌投手克羅謝(Garrett Crochet)即得到相當好的評價。結果紅襪不但如預期得到一張王牌，且這張王牌還是足以競爭塞揚獎的大投手。克羅謝目前繳出16勝5敗、191.1局、2.63防禦率、158ERA+、191三振、11.3三振率、2.0保送率、1.05WHIP、5.7bWAR的成績，其中投球局數、三振數與三振率都是美聯之冠，如無意外他將是美聯塞揚獎的第2名，僅次有望連莊的史庫柏(Tarik Skubal)，然而克羅謝本季年薪只有380萬美元，是極為划算的交易。季初紅襪即與克羅謝簽下6年1億7000萬美元的延長合約，並於明年開始走，以他今年接近塞揚等級的表現來看，絕對符合這身價。

2. 索托，大都會隊右外野手

索托。 法新社

索托(Juan Soto)今年與大都會隊簽下職業運動史上最貴的15年7億6500萬的合約，起初他的表現並不如預期，也未入選明星賽，受到了不少質疑。但他終究是全聯盟最頂級的打者之一，狀況調整回來後，已累積.262打擊率、.396上壘率、.525長打率、.921OPS、160OPS+、40轟、98打點、32盜壘、119保送與5.7bWAR的成績，其中上壘率與保送數皆為國聯榜首。本文截稿前他僅差1轟就能追平生涯最多轟，此外也已完成40轟、30盜的紀錄，有機會在國聯MVP票選拿到第2高票，僅次於大谷翔平。去年筆者將索托(Juan Soto)評為最成功的季前補強第3名，可見只要有辦法爭取到他的加入，都很有機會得到理想的回報。

3. 皮維塔，教士隊先發投手

皮維塔。 路透

繼去年的金恩(Michael King)後，教士隊又得到了皮維塔(Nick Pivetta)這位意想不到的王牌。在來到教士前，皮維塔的生涯防禦率高達4.76，他以32歲之齡與教士簽下4年5500萬的合約，任誰也想不到他會是王牌。結果皮維塔今年的表現甚至更勝去年的金恩，主投171.1局已取得13勝5敗、2.73防禦率、158ERA+、0.95WHIP、5.5bWAR的佳績，具有國聯塞揚獎前5名的水準。根據合約內容，皮維塔今年其實只領175萬，明年則會加到1975萬，但明年及2027年球季結束後皮維塔都有跳脫合約的權利。以他今年的表現來看，明年跳脫合約的可能性極高，因此有可能教士這兩年只需付2150萬，更顯得合約的超值。

4. 塔克，小熊隊右外野手

塔克。 美聯社

本季結束後，塔克(Kyle Tucker)將成為自由球員市場的頭號球星，如無意外應能拿到10年以上的大約。自知留不住的太空人隊季前將這位當家球星交易到小熊，換來巴瑞德斯(Isaac Paredes)、史密斯(Cam Smith)和威斯奈斯基(Hayden Wesneski)。上大聯盟以來幾乎年年繳出頂級成績的塔克來到小熊隊後表現依舊穩定，繳出.270打擊率、.854OPS、148OPS+、22轟、73打點、25盜、4.8bWAR的明星級數據，是小熊最倚重的強打，也有機會拿到MVP的票數。

5. 查普曼，紅襪隊終結者

查普曼。 美聯社

曾是全聯盟最強終結者的(Aroldis Chapman)近幾年已不再固定扮演守護神的角色，今年他以一年1075萬的合約加盟紅襪隊，相信大部分球迷都不認為他有辦法恢復當年勇。沒想到現年37歲的他彷彿回到10年前的時光，以57.1局、4勝3敗、1.26防禦率、332ERA+、30救援成功、0.68WHIP、12.9三振率、2.2保送率、3.2bWAR的鬼神成績再度成為當今頭號終結者。查普曼已於8月提前與紅襪簽下明年1330萬的延長合約，可說和克羅謝是紅襪今年兩大極為成功的補強。

6. 弗里德，洋基隊先發投手

弗里德。 美聯社

當洋基隊與弗里德(Max Fried)簽下8年2億1800萬這史上最貴左投合約時，免不了受到一些質疑，畢竟弗里德過去的成績並不到真王牌等級。而他今年粉碎了這些質疑聲浪，投出17勝5敗、3.03防禦率、134ERA+、181.1局的成績，目前也暫居全聯盟勝投王寶座。他的投球局數、勝場數與先發場次都將創下生涯新高，在柯爾(Gerrit Cole)整季缺陣下也算適時頂替了洋基王牌的位置。

7. 貝林傑，洋基隊外野手

貝林傑。 美聯社

洋基隊今年由賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)、高史密特(Paul Goldschmidt)與貝林傑(Cody Bellinger)組成的MVP打線，原本被認為除了賈吉外其他三位都是過氣的MVP，但沒想到貝林傑相當爭氣，恢復了他明星級的水準。洋基隊今年向小熊交易來去年表現平平的貝林傑，而他的成績算超乎預期，為.274打擊率、.822OPS、125OPS+、28轟、93打點。他的4.6bWAR值有機會超越2023年的4.8，寫下生涯次高。貝林傑本季年薪3000萬，球季結束後他有球員選擇權，以今年的表現來看成為自由球員的機率極高，屆時又會是市場大熱門。

8. 盧札多，費城人隊先發投手

盧札多。 路透

今年費城人隊有桑契斯(Cristopher Sanchez)、惠勒(Zack Wheeler)、蘇亞雷斯(Ranger Suarez)與盧札多(Jesus Luzardo)這四巨投，其中盧札多的表現是最被低估的。今年費城人隊向馬林魚換來盧札多以補強輪值陣容，但他去年其實表現並不理想，若能複製2023年的成績就算賺到。結果盧札多還真的回復到2023年的水平，繳出169.2局、14勝6敗、4.03防禦率、110ERA+、200三振、10.6三振率、3.5bWAR的成績，其中他的三振率高居國聯第2。其實盧札多的數據除了防禦率外都相當漂亮，尤其他的FIP(獨立防禦率)2.90為國聯第4，可說是費城人今年令人意外的王牌。

9. 柏伊德，小熊隊先發投手

柏伊德。 法新社

柏伊德(Matthew Boyd)又是另一位超乎預期的王牌。他季前與小熊隊簽下2年2900萬的合約，然而他近四年不是表現不佳就是未能穩定出賽，上一次投出穩定且不錯的成績得回溯到2019年了，因此這紙合約頗有賭一把的意味。沒想到34歲的柏伊德今年竟投出生涯代表作，有13勝8敗、3.05防禦率、171.1局的水準，勝投數與防禦率雙雙創下生涯最佳。

10. 勞瑞亞諾，金鶯/教士隊外野手

勞瑞亞諾。 路透

勞瑞亞諾(Ramon Laureano)這幾年算是棒球浪人，經歷過指定轉讓、釋出與不續約，今年則以一年400萬加盟金鶯隊，交易大限前被交易到教士。他整年的手感都相當火燙，表現更是遠超身價，繳出.286打擊率、.870OPS、139OPS+、23轟、75打點與3.6bWAR的成績，無論對金鶯還是教士來講，付這樣的薪水都是超值。