中職／引退儀式日益隆重 昔日牛將卻無緣掌聲謝幕

每位職業運動員，生涯總是會走到盡頭的一天，而能夠獲得一場「引退儀式」，代表著他對運動發展及球隊的貢獻有目共睹，值得擁有屬於他的日子。中職最早可回溯至1994年底，兄弟象創隊元老吳俊達，在當年的國際邀請賽後，正式告別球員身份。

早年的中華職棒，許多球星受到簽賭案影響，無論是遭到隱射，或是因為球隊解散，只能黯然退出職棒舞台。還有包含黃平洋、陳義信、郭建霖、吳復連、呂明賜、孫昭立、黃煚隆、李安熙及洪一中等9位一代名將，因為跳槽台灣大聯盟，卻因為政策問題，同時遭到勸退，只能在台北棒球場回顧接力紀念賽，與球場一同告別球迷，無法獲得一場光榮的「引退儀式」。

昔日因為各隊規模有限，常常是球季結束後，球團整體考量後，規劃球員轉任教練，因此多無法讓隊友及球迷有心理準備，多是僅有新聞稿，僅有少數在次年季初有小型的引退儀式。通常是回顧昔日在球場的榮耀時刻，發表感言並接受隊友、啟蒙教練的祝福及贈禮，以及繞場接受球迷歡送等。僅有少數有其他活動，如劉芙豪在退休時，用爵士鼓表演，展現不一樣的最後一舞。

中職最早可回溯至1994年底，兄弟象創隊元老吳俊達，在當年的國際邀請賽後，正式告別球員身份。 聯合報系資料照

隨著中職不再是資方聯盟，球員地位提升，不再只是球團的棋子，而是重要的資產，許多球星開始可以選擇自己的未來。當國外職業運動，開始有選手提前預告引退，同樣的風潮吹向中職，自旅美球星陳金鋒，就在當年的1月初即宣告將是最後一年。提早的提出，可以讓球迷珍惜所剩的賽事，也讓球團可以提早因應，像鋒哥就有許多國外球星的祝賀，其他球隊則紛紛送上祝福，讓活動多提升了一個檔次。在大巨蛋啟用之後，引退儀式更是走向最高潮，活動不再僅是一天，整個系列戰都可以嘉賓從五月天到蕭敬騰、張惠妹，讓感傷的道別變成一場PARTY。

引退儀式越盛大越開心，許多退役球星恐怕感到生錯年代。其中最無奈的大概莫過於興農牛的球員們，因為球團當年高高在上的策略，加上連續轉賣且接手的企業未延續歷史，讓他們多半無緣獲得引退賽。他們最著名的三番刀中，就只有黃忠義曾辦過引退賽，張泰山則是遭轉賣給統一，鄭兆行在義大時期被溝通轉任教練。另外他們二連霸的功臣葉君璋、曾華偉、郭勇志都是遭釋出，被認為是因為參與球員工會的後果。

前興農牛的球員們，多半無緣獲得引退賽，們最著名的三番刀中，就只有黃忠義曾辦過引退賽。 聯合報系資料照

還有就是球隊陸續轉賣給義大及富邦，但他們並未向中信接手兄弟一樣，延續球隊傳統歷史。兩個新球團都不斷的改造球隊，大肆招兵買馬並大量引進旅外球員，但昔日的牛將，並未獲得太多好的待遇，陽建福、林其緯、林英傑、張建銘等，都遭到戰力外。目前仍是球員的林益全及賴鴻誠，都經歷轉隊，對目前球隊貢獻有限，不一定能獲得引退儀式。

除了最慘的興農球員外，另外包含鄭達鴻、蔣智賢、張正偉、王溢正、陳鴻文等，這些昔日戰功彪炳的主力球員，照理說應能獲得引退儀式。然而命運捉弄人，他們共通點就是歷經轉隊，換了求醫後沒有再現王牌身手，成為保留名單名額不足的犧牲者，連轉任教練機會都沒有。

統一獅展現出對球員的高度敬意，已為26位球員舉辦引退儀式，圖為即將舉辦引退賽記者會的胡金龍。 聯合報系資料照

相較之下，統一7-ELEVEn獅展現出對球員的高度敬意，不含今年的胡金龍，已為26位球員舉辦引退儀式。這不只是告別，更是對生涯付出的肯定。每位曾為球隊拼戰的主力球員，都應擁有這份榮耀，不該因所屬球隊而有差別待遇。願更多值得喝采的球星，都有一場屬於自己的假日饗宴，能在掌聲中謝幕，而非在沉默中離場。