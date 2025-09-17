向法蘭柯說掰掰！40轟重砲卡米奈羅登基光芒新少主

台灣時間8月26日，光芒客場踢館守護者，年輕三壘手卡米奈羅（Junior Caminero）敲出單場雙響炮，包括本季第39轟，幫助球隊賞給守護者三連敗，比賽曾因雨暫停38分鐘，當卡米奈羅繞過三壘時，在空蕩蕩的進步球場內，一位球迷用沮喪的語氣高喊：「兄弟，你應該在我們球隊的中心打線！」

距相隔不久的三年前，每當提到「光芒少主」一詞不作第二人想，百大新秀榜首、打擊能力獲大聯盟球探評滿分80、能跑能打又能守的游擊手法蘭柯（Wander Franco）是全世界球迷眼中，即將引領下個棒球世代的超級巨星，光芒也早早在其2021新人賽季後奉送11年長約，奠定新生代一哥地位，沒想到這樣的高期待沒有延續太久，不到兩年時間，法蘭柯於2023年明星賽後因曾與未成年少女交往而遭官方調查，後續被大聯盟給予無限期休假，從此沒有於大聯盟體系再打過一場球，光芒隊投資不僅有去無回，也賠了球隊未來領頭羊。

法蘭柯於2023年明星賽後因曾與未成年少女交往而遭官方調查。 路透

然而天無絕人之路，光芒隊沒有因喪失基石就此一蹶不振，兩年後的現在，屬於法蘭柯的世代似乎早已翻頁，一向擅長從砂礫中找出珍珠的光芒再度培養出大物，與法蘭柯同樣來自多明尼加的三壘手卡米奈羅7月才剛滿22歲，就已經在大聯盟締造40轟賽季，光芒隊史僅有一壘手潘尼亞（Carlos Pena）曾在2007年完成這項壯舉，其46轟也是隊史紀錄，只要卡米奈羅維持本季開轟效率，締造隊史新猷的機會相當濃厚。

實在難以想像，長打天賦滿點的他其實最早是從守護者隊體系出道，2019年7月守護者隊用僅8萬7500美金簽下了16歲的卡米奈羅，卻在短短兩年後交易給了光芒，換得目前效力於釀酒人隊的投手邁爾斯（Tobias Myers），這筆交易稱不上什麼轟動，不過是兩支球隊管理各自40人名單時做的小規模操作，用一張低階打者彩票換來一名有機會快速登上大聯盟的投手。

由於2020賽季受疫情影響，小聯盟賽事全面停擺，別說沒穿過守護者球衣打過任何一球，卡米奈羅甚至只在守護者體系打過43場多明尼加夏季聯盟賽事，首個職業賽季只能專住在強化體能，「在那之前，我覺得我沒有現在的力量，整季大概只能打5支全壘打。」

2022年18歲的卡米奈羅在光芒低階1A打出0.864的攻擊指數，表現令各家球探驚豔。 法新社

光芒很快發現自己挖到了寶，2022年18歲的卡米奈羅在光芒低階1A打出0.864的攻擊指數，表現令各家球探驚豔，季後參與澳洲職棒，短短39場狂掃14轟後，卡米奈羅不再是隱玉，迅速崛起成主力作物，相比之下邁爾斯還沒在守護者登上大聯盟，就在同年遭指定讓渡，同樣是小資本、養成優秀的球團，守護者過去一直擅長在明智時間點作交易，管理層的遠見以及球探們優異的眼光是能穩定保持強盛的秘訣，2019年以塞揚名投克魯柏（Corey Kluber）換來當時默默無名的頂級終結者克拉塞（Emmanuel Clase）就是代表作，但卡米奈羅這筆交易難得讓守護者全盤皆輸、碰了塊大鐵板，早在卡米奈羅成為球星的兩年前，總經理安東內提（Chris Antonetti）便在受訪中懊惱坦言：「這是筆糟糕的交易。」

2023年卡米奈羅季末首度登上大聯盟開箱，2024年季前，20歲的卡米奈羅在三大百大新秀排行榜上皆位居前五，所有人都知道，一顆新星正冉冉升起，但2024年季初受傷勢影響，整季只打了43場比賽，OPS+105只能說是普普通通，本季首度從大聯盟起步，在首個完整賽季破繭而出，雖然開季較為慢熱，但手感隨著天氣逐漸加溫，先是替補入選明星賽，並成為先發三壘手，進入下半季打破「全壘打大賽魔咒」迷思，招牌長打爆發力徹底發威，8月狂掃12轟，至今累積44轟高居聯盟第6、美聯第3，108分打點則是聯盟第5、美聯第3，也是美聯本季最多轟內野手，「季前我覺得我屬於這裡，首次亮相時壓力很大，2024年也是季中才登大聯盟，今年從季初我就充滿自信，我知道我會留在這、上場比賽，這對我幫助很大。」

索托(圖)曾在21歲達成30轟賽季。 美聯社

在此之前，多明尼加僅有普侯斯（Albert Pujols）、索托（Juan Soto）兩人在21歲達成30轟賽季，卡米奈羅也是史上第4年輕的40轟打者，可怕的原始力量從進階數據上就能略知一二，他的揮棒速度高達78.5英里，全聯盟僅次於另一名怪力男克魯茲（Oneil Cruz），還贏過賈吉（Aaron Judge）、史瓦柏（Kyle Schwarber）等人，也讓他無論是擊球初速、強擊球率、出色擊球率、預期長打率等和力量有關的數據都能排在聯盟前10%水準。

「我敢打賭，全聯盟所有球隊都希望他能在球隊上。」先發投手拉斯穆森（Drew Rasmussen）說：「他如此年輕且活力充沛，看著他在場上的表現固然讓人興奮，但坐下來好好欣賞他如何應對大聯盟的一切也同樣有趣，能和他一起打球是老天的祝福。」主帥凱許（Kevin Cash）則讚：「40轟、100打點，這種情況並不常見，22歲就能做到真的讓人印象非常非常深刻，我也為他感到驕傲，能像他一樣持續重擊球的打者並不多，打得愈強，結果理所當然愈好。」

當然，卡米奈羅的打擊技巧並非完美無瑕，他雖然不易被三振，但也不喜歡選保送，喜歡追打好球帶外的球，導致擊球內容不佳，至今不到3成的生涯上壘率很好解釋了這點，不過卡米奈羅能用如此具侵略性的打法繳出明星級成績，足以證明能力，而他還有許多時間能進步，更別提賽季中他的防守正在不斷變得更出色，在不久後相信就能見到他進入MVP討論中。

卡米奈羅受訪時曾多次表達過對於參戰WBC經典賽的意願。 美聯社

值得一提的是，卡米奈羅受訪時曾多次表達過對於參戰WBC經典賽的意願，甚至在季初時喊話：「拜託選我進多明尼加國家隊，就算要我當送水的小弟都願意！」地表上最好的三壘手幾乎都來自多明尼加，包括拉米瑞茲（Jose Ramirez）、馬恰多（Manny Machado）、狄佛斯（Rafael Devers）等人，當時大聯盟年資連一年都沒滿的卡米奈羅想擠身其中可說難度不小，但在這個時間點看來，不僅高機率入選，甚至有機會卡位先發，生涯首個完整賽季實在夢幻，也是足以記載在隊史上，光芒慧眼獨具的又一筆代表作。