經典賽／預約日職40轟百分打點 佐藤輝明成中華隊新敵手

阪神創下兩聯盟制以來最速優勝紀錄，戰績狠甩其他5隊當然與陣中球員表現優異有直接關係，而依照往年國際賽選拔球員的經驗來看，當年優勝球隊通常會有最多球員入選，以下這幾名虎軍就大有機會在2026年經典賽披上日本國家隊戰袍，其中有1人更是苦等多年，終於可望在進職棒後一償國手宿願。

才木浩人

才木浩人並未受到去年季後參加12強賽的影響，本季依然交出優異成績。 阪神官方臉書粉專

去年世界12強棒球錦標賽首度入選國手的才木浩人，今年絲毫沒有受到參加國際賽的影響，表現依然精彩，先發23場投出16場優質先發，其中有3場完投及2場完封，拿到12勝，防禦率僅1.60，暫居央聯防禦率王，勝投、勝率都排在前3名，三振雖然排第5，也只差最多的隊友村上頌樹7次而已，奪下三冠王仍有望。

才木去年底在12強先發2場，分別是對委內瑞拉及台灣，投出1勝0敗1.69防禦率的成績，證明自己有壓制亞洲及中南美洲強國的實力，年底被放進經典賽名單內的機會十分高。

中野拓夢

中野拓夢打擊穩定加上有速度，再度入選國家隊機會高。 阪神官方臉書粉專

除了去年陷入低潮外，中野其他4年的打擊都維持在2成8左右，盜壘也都在20次以上，今年出賽131場中有124場是擔任第2棒，且有41次犧牲觸擊，領先居次的田中幹也多達21次，是個有速度的功能性中短程打者，打擊穩定、速度快的他，守備方面也固若金湯，本季守二壘只有2次失誤，守備率高達9成97，幾乎可確定繼23年後二度奪下二壘手金手套獎。

23年中野入選經典賽日本隊，5場出賽14個打席，打擊率3成，有一支三壘打及2次盜壘成功，速度展現無遺，今年有好表現的他應仍會入選，且原本預計是經典賽先發二壘的牧秀悟在日前動刀，如趕不上經典賽，那中野對日本隊來說就更加重要。

森下翔太

森下翔太(左)是阪神年輕重砲手，有可能在經典賽國家隊外野獲得一席之地。 阪神官方臉書粉專

25歲的森下是阪神新生代重砲手，新人年就有10轟，在日本大賽更榮獲優秀選手賞，是阪神睽違38年後再奪日本一的大功臣，之後全壘打數逐年遞增，本季阪神還剩11場比賽，全壘打就已來到21支，是個人首度單季20轟，打點也是新高的83分，兩項都在央聯排第2名。

森下在去年的12強賽同樣首度入選日本國家隊，9場出賽都擔任第4棒，37個打席，打擊率高達3成57，有1轟及全隊最高的9分打點，經典賽雖有大谷翔平、鈴木誠也、努特巴爾（Lars Nootbaar）及近藤健介等學長可能參加，但考慮到世代接班，森下再度入選的機會也很高。

佐藤輝明

佐藤輝明(右)在15日打出雙響砲，本季全壘打來到38支。 阪神官方臉書粉專

佐藤輝明及牧同在20年進入職棒，有球迷將他們兩人與年紀相差不多的岡本和真及村上宗隆4人合稱為「央聯四天王」，4人在職棒生涯都交出優異的打擊成績，岡本、村上及牧近年更是國家隊常客，幾乎無役不與，由於村上及岡本是一、三壘先發位置的不二人選，加上其他內野手選人多以工具人為考量，即使在打擊方面從新人年開始連3季20轟，去年也有16轟，守備並不穩定的佐藤就無緣12強及經典賽這兩項一級棒球賽事。

今年佐藤的打擊發揮更佳，出賽130場，2成78的打擊率是單季新高，140支安打離生涯最多只剩3支，長打產量也是生涯之最，15日雙響砲後全壘打來到38轟，與96分打點同創新高，球季結束時達到40轟、100分打點應該沒有太大問題，而且守備也有明顯進步，從去年失誤王的23次失誤減少到5次，成為金手套三壘手的熱門人選，今年攻守都是聯盟之最，再不選他也說不過去了。

再加上岡本及村上這兩名剛提到的國家隊常客，今年都有傷勢問題，雖然村上傷癒復出後長打威力爆發，打出19轟；岡本8月中復出後的打擊狀況也不差，但兩人在季後都有很大的可能性轉戰大聯盟，應該都會婉拒經典賽的徵召，畢竟他們過去已幫日本獲得許多榮耀，為了自己的旅美生涯而婉拒，相信大家都能理解，這也是佐藤有很高機率入選明年經典賽名單的原因之一。

無論如何，佐藤今年的打擊表現比起上述兩人毫不遜色，對於同組的台灣來說，他是要小心提防的強力敵手。