國際賽更勝諾天王！歐錦賽MVP施羅德 締造名人堂等級傳奇

靠著四名前NBA和現NBA球員合體，前湖人前鋒邦加20分、魔術前鋒華格納18分、國王後衛施羅德16分、魔術前鋒達席爾瓦13分，德國在2025年歐錦賽冠軍戰88：83逆轉土耳其，摘下歐錦賽冠軍。

德國核心球星羅施德今年歐錦賽場均20.9分、6.6助攻、3.5籃板摘下最有價值球員(MVP)，是德國奪冠最關鍵球星。

站在歐錦賽頂峰，施羅德帶領德國打出隊史最輝煌黃金世代，2022年歐錦賽季軍，2023年籃球世界盃冠軍，2024年巴黎奧運四強，2025年歐錦賽冠軍，歐洲媒體用德國籃球史上最偉大球員(GOAT)讚揚施羅德的表現與傑出貢獻。

過去三年德國在奧運、世界盃和歐錦賽陸續證明，他們是歐洲籃球最強大球隊，德國超越塞爾維亞、土耳其、法國、西班牙傳統強權，成為歐洲籃球主宰，施羅德就是德國統治歐洲籃球那張王牌。

施羅德在國際籃賽統治力和比賽作用更勝德國籃球第一人傳奇「諾天王」諾維茨基。 法新社

美國ESPN記者Tim Bontemps在推特上推崇施羅德，「憑著國際賽超凡表現和主宰比賽能力，施羅德擁有入選籃球名人堂資格」。

施羅德說，「我不追逐任何頭銜和名稱，我就是施羅德，每個人都有屬於自己的傳奇，我正在享受比賽書寫自己生涯，這也是諾維茨基在國家隊和NBA建立的非凡成就，諾維茨基留下豐富籃球資產和示範，讓我們更願意加入國家隊，代表祖國出賽。」

不管施羅德未來能不能入選籃球名人堂，他已經把自己名字寫在歐洲籃球歷史和德國籃球史書，或許他在德國籃球的地位和分量不及諾維茨基，但他的帶隊戰績和主宰級表現無法抺滅。

施羅德的NBA生涯起起落落高潮迭起，意外不斷，更是一段刻骨銘心血淚教訓。 歐新社

32歲施羅德四年前在湖人(2020-21賽季)曾打出場均15.4分、5.8助攻NBA生涯高峰表現，但他拒絕湖人開出四年8400萬美元續約，一心索要四年至少一億美元合約，這個決定讓他非常後悔。

接下來兩個賽季施羅德分別只能拿到老將底薪和部分中產，2023年夏天施羅德憑著連續兩年穩定表現和場上效率，終於贏得暴龍兩年2600萬美元報價，才算真正重回NBA舞台。

「那兩年非常黑暗，兩年只有800萬美元年薪，我有兩個孩子、媽媽和兄弟姊妹，那是我職業生涯最糟的兩年，我原本有能力買任何想要的東西」施德羅想起2021年拒絕那分8400萬美元合約還是很後悔。

2025年夏天施羅德與國王簽下三年4500萬美元合約，成為國王核心主控之一，總算踩穩腳步證明自己，把天賦和能力帶到沙加緬度。

一名網友在網路上為施羅德已經具備入選籃球名人堂資格站台。

德國過去三年在歐洲和世界籃球表現，不是第一也是第二，施羅德就是德國隊成為FIBA國際籃球超級球隊的動力和原因。 路透

「德國過去三年在歐洲和世界籃球表現,不是第一也是第二,施羅德就是德國隊成為FIBA國際籃球超級球隊的動力和原因,他贏得所有尊重和榮譽,施羅德就是名人堂等級球星。」

NBA年薪1500萬美元矮後衛，來自歐洲德國，卻能在高手如雲歐錦賽和籃球世界盃帶領德國贏得冠軍，他是施羅德，一個曾經自負到拒絕8400萬美元NBA合約的頂級球星，現在他正在用球技和比賽影響力感動全世界，顛覆NBA觀感和所有人對籃球的理解。