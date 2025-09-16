史瓦柏締單季50轟里程碑 合約年超狂表現費城人能否留人？

﻿

史瓦柏（Kyle Schwarber）大概從未預見，自己能在2025年打出生涯最為璀璨的一季，突破單季50支全壘打，美西時間14日再敲陽春砲，將全壘打數推進至52。此時的費城人隊高層勢必頭痛，得開出多少價碼留人以避免他進自由市場，

即便早在2017年球季，曾以芝加哥小熊身份繳出30轟、2022年轉戰費城人第一年46轟、翌年再以47轟刷新紀錄，外界仍難以預料，本季的史瓦柏彷彿無上限，一直突破個人單季全壘打數字，面對媒體追問他說：「我不會說這是預期中的表現，這確實是個人目標（破50轟），對吧？你總想挑戰看似遙不可及的紀錄，因為這是自己每日持續前進的動力。」9月9日對紐約大都會隊之夜，史瓦柏破天荒揮出第50號全壘打，成為聯盟史上僅有的34強打之一，也是費城人隊史繼霍華德（Ryan Howard）後第二人。

聽及史瓦柏頻頻開轟，已退役的霍華德讚嘆：「這太不可思議了！對球迷而言，見證另一位球員達50轟意義非凡。而對史瓦柏來說，這絕對是驚人成就。」費城人總教練湯普森（Rob Thomson）賽後特向史瓦柏舉杯致意，但強調（球季）旅程還未結束。例行賽尚餘12場，意味著史瓦柏仍有機會挑戰58轟的隊史紀錄，只要再6 發追平前輩、7支能超越。這是否可能？以現階段的史瓦柏來說，是的！尤其早在2021年效力於華盛頓國民隊時期，他曾用16場敲15支全壘打，本季史瓦柏力量有過之而無不及，也曾在16場內敲10支全壘打，即使這絕非易事。

史瓦柏於美國時間9月9日締造50轟里程碑。 法國新聞社

史瓦柏表示：「我記得生涯首年30轟時，真的是興奮不已，當年覺得30支全壘打是巨大的數字。隨後是突破40轟障礙，也就是2022年，如今竟然有50轟？這感覺超乎想像。」他坦言不會將此視為理所當然，或許要待退休之際，才能體會這里程碑的重量。史瓦柏坦承，從未為單季要繳出多少全壘打設下目標，直言寧可以20轟換一只世界大賽的冠軍戒，而非50轟卻早早在季後賽出局。這並非意味低估例行賽的意義，但對費城人的高層來說，簽下一位過去四季分別進帳：46、47、38及50支（持續增加）全壘打的罕見強打，每季平均38轟可真是笑得合不攏嘴。

史瓦柏是如何在費城經歷如此顯著的轉變？最初加入時，他是典型的「全壘打或三振」打者，主要是靠低打擊率換長打。直到去年，各界察覺他重新塑造，成為更全面的開路先鋒。進入2025年，似乎融合兩種風格精髓，將卓越的本壘板紀律與爆發性的力量結合，頻頻開轟擊沈投手。日前，費城體育媒體《On Pattison》的凱利（Tim Kelly）詢問史瓦柏，近年在費城成功的關鍵為何，他解釋說：「最重要是保持調整的意識，無論是一個禮拜還是一整個月，你總會遇到狀態起伏，你該做的是去修正它，我想這次稍微提早發現問題。」事實上，史瓦柏過往每季通常很慢熱，但這次他「六月爆發」來得特別早，整體攻擊指數（OPS）高達0.940，保送數（102）與三振數（178次），在Baseball Savant排名均位居或接近聯盟頂端。

對史瓦柏而言，他將這一切歸功於正確的準備，他說：「打擊籠是我完成訓練的地方，當你踏上球場，就是去拼並發揮當天的狀態。」這位強打能否一路滾燙到9月結束，他季外勢必能獲得一紙巨額合約。費城人隊以極為超值的7900萬美元價碼，讓32歲的史瓦柏變成超級巨星，只是不確定他是否2026年回歸。本季繳出國聯居冠的150場出賽，同時在全壘打（52支）和打點（127分）高居榜首，《今日美國體育》的報導預測，史瓦柏應可獲得價值1.2億美元或以上的合約。報導中提到：「史瓦柏今年春季賭一把、拒絕費城人隊的續約，堪稱是2025年最精明的商業決策。隨即打出52支全壘打，這價值應超過四年、1.2億美元以上。」

今年適逢史瓦柏的合約年，他將走完7900萬美元合約，體育媒體預估他下一紙可望從1.2億美元起跳，若能從大谷翔平手中搶走MVP的話，恐怕還會再攀新高。 路透

史瓦柏的自由球員動向，無疑會對2026年及之後的國聯格局產生影響。目前，費城人隊是國聯戰績第二佳球隊，僅次於密爾瓦基釀酒人隊，史瓦柏始終是打線最穩定的核心，如今成為國聯最有價值球員的競爭者。隨著例行賽進入尾聲，獎項似乎將由史瓦柏和洛杉磯道奇隊的大谷翔平爭奪。若史瓦柏意外摘下MVP、留在費城，無疑將讓費城人維持頂尖球隊之林，若離開的話，費城人需要彌補巨大的進攻缺口。換句話說，削弱這一隊的最佳方法，就是搶走史瓦柏！同區的紐約大都會有豐沛資源和資金，亞特蘭大勇士隊預期也不差，若明年史瓦柏換穿球衣，國聯東區將有大地震。

穿哪一隊的球衣尚在未定之天，兵多將廣、資金雄厚的道奇隊不無可能，MLB官網費恩桑德（Mark Feinsand）點名幾支可能搶人的球隊，包括巴爾的摩金鶯隊、德州遊騎兵隊、波士頓紅襪隊、底特律老虎隊、聖地牙哥教士隊、辛辛那提紅人隊和勇士隊等，他撰文指出：「史瓦柏在我近期公布的季外自由球員榜單排第三，僅次於塔克（Kyle Tucker）和布雷格曼（Alex Bregman），金鶯和遊騎兵隊被視為潛在的買家，其他包括紅襪、老虎、教士、紅人和勇士也有可能。」至少我們可確定的是，他將引起多支球隊興趣，而費城人隊高層想留人得加把勁了！