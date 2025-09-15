棒球／蘇嵐鴻U18投出身價旅外有望衝第一 簽約金行情出爐

U18國手蘇嵐鴻在世界盃青棒錦標賽投出不錯表現，有望踏上旅外之路，據了解，美日職5、6隊對他有興趣，已有球團報價，簽約金價碼至少超過50萬美元。

蘇嵐鴻今年剛從三民高中畢業，首次穿上中華隊戰袍，定位為後援，這次世界盃總共投5場，包括預賽對中國1局3K無失分、對巴拿馬1.1局3K失1分、對德國2.2局7K失1分，再到超級循環賽對日本1局，以及季軍戰對韓國1.1局都無失分，總計7.1局13K失2分，自責分率1.91，最快球速151公里，突破個人極速。

蘇嵐鴻在三民高中的教練張榮勳也在U18教練團陣中，他說，蘇嵐鴻設定旅外目標，自集訓就很投入，練習很用心，這次國際賽無論球速、滑球都在水準之上，「是我看過他高中這三年來最棒的一次表現，90分跑不掉。」

美日職4、5隊都對蘇嵐鴻(中)有興趣。棒協提供

張榮勳透露，蘇嵐鴻的滑球是最拿手的武器，到本壘前掉得幅度雖不大，但相當快速，能夠破壞打者節奏，這次雖因中華隊需求定位後援，但他在母隊也都有在先發，「投短局數是他的優勢，長局數要再加強續航力」，他說，蘇嵐鴻在2人出局後容易因急著想解決打者而出現保送，這是他往後要解決的課題。

U18世界盃是各國球探聚集的盛會，球探部長官都會親自到場觀戰獵才，張榮勳認為，跟在國內完全不同，大家都會以世界盃的表現作為標準，這次蘇嵐鴻證明他的身手，旅外身價絕對會提升。某球探表示，蘇嵐鴻這次成功扮演中華隊賦予的角色，發揮他應有的實力，讓球探們看到他的抗壓能力。

蘇嵐鴻吸引美、日職球團目光，個人傾向往美國發展，張榮勳則認為日本較適合他，因為高瘦身材，球質輕，被打出去距離會較遠，未來得再加強身體素質，才能減少受傷機會，「其實之前就有日本球團對他展現興趣，日本樂天球探曾來過學校看他投球，對他滿喜歡的。」

蘇嵐鴻在U18世界盃投出個人極速151公里。棒協提供

蘇嵐鴻的樣板被視為是匹茲堡海盜小聯盟的張弘稜，同為三民高中畢業，張榮勳看好蘇嵐鴻能突破張弘稜50萬美元簽約金，建議至少要有這個行情再出去，目前是他的高點，就看各球團能加碼到多少。