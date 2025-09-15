日職／傷兵潮卻無力拯救投手群 養樂多教頭高津臣吾恐將卸任

如果說阪神虎是今年中央聯盟獨強的球隊，那養樂多燕子則可以說是獨弱了！截至9月13日止，養樂多戰績47勝73敗6和、勝率0.392，與第五名的中日龍隊相差6場，與第三名橫濱DeNA之間，也就是距離CS季後賽門檻高達12.5場，在球季例行賽只剩下不到20場的情況下，這個賽季已經是莎呦哪啦了！

也因為如此，在這個時間點上傳出監督高津臣吾準備退任的消息，一點都不讓人意外。如果今年照此戰績排序結束，養樂多最近3個球季都是以B級坐收，而且都在倒數第二或是更差的墊底（第5、第5、第6），這幾個球季與中日形成央聯的雙弱球隊，與各隊之間的競爭力有段落差，高津臣吾為戰績負責下台也十分合理。

不過高津臣吾也有非戰之罪的地方，尤其是主力球員的傷勢造成長期缺陣，造成了巧婦難為。當家第四棒村上宗隆最近復出，他今年僅僅出賽42場，但仍然締造了19支全壘打、0.697長打率、OPS1.067的恐怖成績，可見缺少他對球隊的影響程度。另外，2021年開始加盟的洋砲桑塔納（Domingo Santana）也只打了60場，本季報銷，他的長期缺陣也大大削弱了另一名洋砲搭檔歐蘇納（José Osuna）的破壞力。

養樂多隊第四棒村上宗隆最近復出，他今年僅僅出賽42場。 養樂多隊官方IG

去年5月就動左膝手術的主力外野手塩見泰隆，今年整季未在一軍上場，對養樂多的攻守兩端都有很大影響。更嚴重的是山田哲人也因為傷勢累積成績逐年下滑，2023年起最近3年的OPS分別只有0.721、0.704、0.630，打擊率都不及0.240，今年甚至退步到只有0.217，是生涯最低點，33歲的山田退化的狀況相當明顯。在老將青木宣親引退之後，銜接戰力並不理想，使得養樂多在連霸時期的打線不再復見。

而這幾年一直存在的主要課題-投手戰力又始終未見改善，想要在競爭激烈了中央聯盟脫穎而出，自然難上加難。養樂多團隊防禦率3.66不僅在央聯墊底，距離第五名的廣島鯉魚隊3.02都有一大段差距，與阪神虎隊2.18相比，更呈現了天差地遠的投手戰力。不僅今年3.66團隊防禦率墊底，近年的團隊成績3.64（2024年）、3.66（2023年）也都是聯盟最差的成績，高津臣吾本身是名投手出身，這幾年卻無法改善「投壞」的症狀，成為致命傷。

不過即使如此，高津臣吾2020年球季在球隊長期處於低迷的情況下，從前任監督小川淳司手中接下監督兵符，2021-2022年率隊完成中央聯盟連霸，2021年甚至打敗歐力士，為養樂多奪下隊史相隔20年之久的日本一優勝，功勞不容抹滅。選手時代他以守護神之姿在恩師野村克也麾下打造養樂多在90年代的優勝王朝，接著又以監督的身分完成連霸，即使這幾年成績下滑，都絕對稱得上是燕子軍團隊史上的一代名將。

養樂多隊本季無緣捲土重來了。 養樂多隊官方IG

至於繼任人選，據日本媒體推測，以同為90年代優勝王朝的主力強打，現任二軍監督池山隆寬呼聲最高。如果是池山隆寬接任，他同樣深受野村克也ID野球的薰陶，加上長年擔任二軍監督，過去培養出山田哲人等強打者，未來帶領的養樂多燕子隊會呈現怎樣的新面貌，相當值得關注。