中職／陳金鋒季後交出兵符恐難免 但富邦悍將要對症下藥才行

今年下半打到7月底季富邦悍將還暫居第一，沒想到歷經 「黑色8月」兵敗如山倒，年度戰績幾乎確定墊底，甚至有可能打破2012年興農牛單季最多敗紀錄，依照富邦球團的過往作法，球季結束總教練陳金鋒恐交出兵符，然而，換帥真的能解決一切問題嗎？戰績真的能谷底反彈嗎？

2012年聯盟還是4隊時期，當時一隊打120場例行賽，興農牛實施全本土政策第2年，整體戰力全面崩盤，不但慘吞77敗，比前一年多出5敗，年度勝率0.330，也只比今年的富邦悍將差一點，甚至可說是「旗鼓相當」。

2012年興農牛沒有洋投，也沒有洋砲，一整季就有12名本土投手擔任過先發投手，林晨樺7勝已是最多，先發輪值全面崩盤，形成負面連鎖效應，牛棚防禦率是超高的6.26，打線只靠林益全撐場，要贏球談何容易。

老牛迷應該知道當時的「全本土牛」，要多慘有多慘，沒想到今年的富邦悍將竟然跟當時的興農牛一樣慘，別忘了，今年富邦悍將可是手握力亞士、魔力藍、布坎南、富藍戈等洋投，近期還有日本投手鈴木駿輔助拳，去年補進張育成和張奕，今年范國宸、申皓瑋又繳出亮眼成績單，牛棚找來李吳永勤助陣，照理說富邦悍將不應該比「全本土牛」還慘才對，很抱歉，就是這麼慘。

2016年義大犀牛勇奪總冠軍，同年底正式轉賣給富邦。聯合報系資料照

2016年義大犀牛勇奪總冠軍，同年底正式轉賣給富邦，冠軍教頭葉君璋續任，但他難擺平球隊內部盤根錯節的問題，2018年季中去職，留下31勝42敗的慘淡成績，交棒給陳連宏。

持平而論，當初陳連宏接下富邦悍將總教練一職，花了很多時間和心思去解決球團內部問題，而且已初見成效，讓富邦悍將終於有個「球隊的樣子」，陳連宏是2018季中接任、這年和統一獅打季後挑戰賽、也是富邦唯一一次季後賽，你沒看錯，是唯一一次的季後賽，台灣大賽經驗值至今仍掛零。接著2019年帶隊打出隊史最佳0.534勝率、全年是年度第一、但這年上下半季冠軍不同隊、所以富邦沒季後賽打。

令人費解的是，陳連宏帶兵績效亮眼，但依舊難保帥位，2019年球季結束富邦悍將迎來「7冠教頭」洪一中擔任總教練，後來的故事大家也知道了，兩年後洪一中轉任顧問，之後再接任台鋼雄鷹總教練，葉君璋則接任味全龍總教練，兩隊都是從無到有一磚一瓦堆疊起來的全新球隊，味全龍在2023年勇奪總冠軍，今年台鋼雄鷹打出十足韌性，有本錢逐鹿中原，就有職棒教練私底下不解，「葉君璋和洪一中離開後都帶得那麼好，到底富邦悍將出了什麼問題？」

2019年球季結束富邦悍將迎來「7冠教頭」洪一中擔任總教練，2020年卻因爆發「「打爆富邦換總欸」事件之後下台。 聯合報系資料照

富邦悍將呢？2022年由丘昌榮擔任總教練，第1年勝率不到4成，第2年只有4成出頭，只帶兩年就下台一鞠躬，由陳金鋒接下重任，如今鋒總任期也將滿兩年，富邦悍將恐難逃連4年墊底的命運。

有人說，富邦悍將一直換總教練幹嘛，但問題不是一直換總教練，中信兄弟從2014年至今也換了8位總教練，林威助執教兩年多已是最長壽，但中信兄弟只有2023年沒打進過季後賽，幾乎就是季後賽固定班底，近4年奪3冠，證明問題不在總教練，而在球隊文化、體系和後勤支援，同時中信兄弟也沒有多頭馬車領導的問題。

這幾年富邦悍將對外大量尋才，包括洪一中、丘昌榮、黃泰龍到近期的林威助，不少都是從中信兄弟跑過去的，但洪一中、丘昌榮、黃泰龍都黯然離開，如今輪到林威助，許多富邦悍將球迷期待他能徹底改變球隊體質，但我覺得真正要改變的是球團高層的思維。

富邦悍將找來前中信兄弟總教練林威助(右)來擔任副領隊與農場總管，也極有可能是下任總教練人選。

首先，讓有責任的人有相對的權力，過去富邦悍將通病就是有責的人無權、有權的人無責，官大學問大，這不但讓真正在前線執行作戰的人處處受到掣肘，也難以施展拳腳，而有權的人無責，完全不用為球隊戰績成敗負責，卻手握極大權力，而是讓總教練和教練團一批換過一批，以此保住自己的位置，豈不怪哉。

其次，就是讓球團管理階層扁平、單一化，而非多頭馬車領軍，過去Lamugo桃猿8年豪取6冠，球團領導體系很簡單，就是領隊劉玠廷和總教練洪一中，好處是溝通方便（不見得是順暢，但至少遇到問題可以快速解決），權責分明，洪一中做不好就是打包走人，做得好就繼續帶，劉玠廷手握球團大部分資源，盡全力支持洪一中領導的球隊。

中信兄弟早期也有很多問題，當然也有內鬥紛爭，2017年季末爆發 「五虎將風暴」，2018、2019年戰績甚至比富邦悍將還差，歷經長期黑暗整頓期，該砍的人砍一砍，球團管理階層方向明確，做了不少決策都看到成效，後來中信兄弟撥雲見日，近年已是中職常勝軍。

在學術及棒球界都有相當崇高地位的富邦悍將棒球隊領隊林華韋。 聯合報系資料照

最後，球團高層必須和球員保持距離，不能有私交，這樣處理事情和做任何決策才能公允，選手才不會選邊站，就像職棒裁判和教練、選手不能當朋友是一樣的，這道理不難懂，但富邦悍將內部卻有一條模糊的界線，相信選手都看在眼裡。

富邦悍將內部問題很複雜、也很簡單，職棒就和職場一樣，困難的從來就不是事情本身，而是人，富邦悍將想拉抬戰績，必須先從根本的人事做起。