庫明加1年「資格報價」換明年自由身 就看他是否有心戀棧了

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
勇士前鋒庫明加預計會接受勇士年薪790萬美元「資格報價」，換取明年夏天成為完全自由球員，並擁有交易否決權。 美聯社
勇士前鋒庫明加預計會接受勇士年薪790萬美元「資格報價」，換取明年夏天成為完全自由球員，並擁有交易否決權。 美聯社

舊金山媒體Monte Poole透露，勇士前鋒庫明加預計會接受勇士年薪790萬美元「資格報價」，換取明年夏天成為完全自由球員，並擁有交易否決權。

勇士上個月曾開給庫明加兩年4500萬美元報價，但條件是庫明加必須放棄交易否決權，其中第二年還是球隊選項，但庫明加拒絕。庫明加團隊希望能改為第二年員選項，並附加一些場上角色和上場時間條款，可是勇士不同意，雙方續約卡關超過一個月，勇士也無法繼續補強陣容。

勇士和庫明加僵局最後期限將屆，在雙方都不讓步也不肯妥協情況下，庫明加最終只能賭一把大的，簽下一年790萬美元年薪「資格報價」，擁有交易否決權，明年夏天成為完全自由球員，離開勇士。

目前2021年選梯隊前10順位球員只剩下庫明加還沒有完成續約。

「資格報價」Qualifying Offer是NBA針對受限自由球員專屬合約，當受限自由球員和球隊無法就續約達成協議，球隊就可以依據選秀順位和年薪做出一分基本報價，這就是「資格報價」。

籃網後衛湯馬斯是2021年第一輪第27順位新秀，湯馬斯拿到籃網資格報價是600萬美元年薪。 美聯社
籃網後衛湯馬斯是2021年第一輪第27順位新秀，湯馬斯拿到籃網資格報價是600萬美元年薪。 美聯社

籃網後衛湯馬斯是2021年第一輪第27順位新秀，湯馬斯拿到籃網資格報價是600萬美元年薪。庫明加是2021年第一輪第七順位，資格報價略高於湯馬斯。

NBA受限自由球員的情況是，一旦市場上有其他球隊提出優質報價，母隊可以跟進，如果母隊放棄跟進報價，那麼受限自由球員就可以加入提出優質報價球隊。

庫明加和湯馬斯明年夏天都可以成為完全自由球員，自己可以選擇加入任何一支報價球隊。

勇士目前陣容只有10個拿有正式合約球員，必須要在季前訓練營前補三個，由於庫明加續約問題僵持一個多月，導致勇士後續補強和自由球員簽約動作都卡死。

一旦庫明加接受勇士資格報價確定，勇士將會陸續簽下後衛梅爾頓、柯瑞弟弟小柯瑞和防守專家小裴頓。

勇士上周已經確定簽下39歲前塞爾蒂克中前鋒霍福特，霍福特應該就是新賽季勇士先發中鋒。

勇士上周已經確定簽下39歲前塞爾蒂克中前鋒霍福特，應該就是新賽季先發中鋒。 路透
勇士上周已經確定簽下39歲前塞爾蒂克中前鋒霍福特，應該就是新賽季先發中鋒。 路透

新賽季勇士主戰陣容大抵是：

中鋒：霍福特、波斯特、傑克森戴維斯

前鋒：格林、巴特勒、庫明加、桑托斯、納克斯

後衛：柯瑞、小柯瑞、波傑姆斯基、穆迪、梅爾頓、希爾德

勇士與庫明加的角力爭奪戰，庫明加最終只能妥協，委曲接受790萬美元年薪基本報價，沒有贏家，庫明加新賽季得努力為自己打身價和數據，上場時間和戰術角色肯定有限。

勇士要把握柯瑞(左)、巴特勒(右)、格林三人合體最後兩年奪冠窗口。 美聯社
勇士要把握柯瑞(左)、巴特勒(右)、格林三人合體最後兩年奪冠窗口。 美聯社

勇士要把握柯瑞、巴特勒、格林三人合體最後兩年奪冠窗口，如果庫明加心不在此，團隊戰力和精神面都會受到影響。

從現在看未來，庫明加賭的就是未來一分至少四年一億美元合約，但一切都是未知數，庫明加的決定是對是錯，明年夏天見真曉。

特約記者李亦伸

