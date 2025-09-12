林智勝、胡金龍都風光退了！林益全明年會有引退儀式嗎？

「大師兄」林智勝風風光光球員生涯引退了，接下來胡金龍要在9月20日舉辦引退賽，一批一批資深球員走上引退路，明年還會有誰引退呢？林益全、王勝偉、陳鏞基、林哲瑄，都有可能在明年最後一年。

近幾年陸績有周思齊、潘威倫、潘武雄、高國慶、高國輝舉辦球員引退儀式，但也有球員退役無法享受這些高光時刻，例如張泰山、葉君璋、馮勝賢、陳瑞振、林恩宇、陽建福、高志綱、張建銘等人，他們不是球團不舉辦，就是自己婉拒引退儀式，而蔣智賢去年被富邦悍將釋出之後，也沒有球員引退儀式。

在今年林智勝與胡金龍相繼引退之後，有很多在問，下一位要引退的球員是誰？統一獅陳鏞基去年就被點名今年要跟胡金龍一起退休，但陳鏞基沒有跟著退，他說：「這個舞台是憑實力，不是看年紀。」

統一獅隊41歲老將胡金龍今年球季後將高掛球鞋，球團日前為他舉辦引退記者會。 聯合報系資料照

胡金龍今年41歲，但在一軍的表現並不差，今年51場出賽還有1支全壘打，打擊率0.322，跟其他球員相比並不遜色，其實還可以再多打幾年，放在其他球隊都很好用，但今年是他最後一年。

陳鏞基已經42歲了，但防守一壘的功力，以及打擊威力不輸年輕球員，今年還有5支全壘打、連3年有5轟的表現，這樣的成績要他在明年球員退休嗎？說實在的，很想再看陳鏞其一直打下去，明年真的不是退的時候。

林益全在2022年球季結束後，未被富邦悍將放在60人季後契約保留球員名單，即便富昂悍將最後想要留下他，他選擇轉隊到統一獅，2023年還有89場出賽、3轟、 0.306打擊率，去年有45場出賽有2轟、0.264打擊率，今年至今都還曾在一軍出賽。

去年球季結束後，林益全未在季後契約保留球員名單，今年最後跟統一獅續約，但不務正業當起了YT網紅拍節目，還出了自傳書，一直待在二軍，一軍的一壘跟DH都沒有他的位置，最後在8月31日註冊大限中，林岳平直接點名他是最後第60人，顯然是對林益全最後的尊重。

林益全今年球季結束後有很大機率不會在統一獅季後契約保留球員名單，老東家富邦悍將會為了引退儀式簽下他嗎？ 富邦悍將提供

林益全今年球季結束後有很大機率不會在季後契約保留球員名單，明年還會留在統一獅嗎？還是有其他球隊想要網羅他，有球隊要代表明年會是林益全球員生涯引退年，而林益全球員的豐功偉業，的確值得一個引退儀式。

明年林益全留在統一獅的話，獅隊有豐富舉辦引退儀式的經驗，相信會讓林益全風風光光退下來，林益全也可以選擇回鍋富邦悍將，富邦悍將或許還需要一位還能打的左打，順便舉辦引退儀式，不過富邦悍將明年可能要舉辦王勝偉及林哲瑄的球員引退。

王勝偉今年是在中職第18個球季，僅在一軍出賽13場，明年高機率球員退休，他從兄弟象、中信兄弟再到富邦悍將，有著廣大兄弟象迷的支持，明年引退儀式可以辦得很盛大。

如果林哲瑄選擇明年退休，也會是富邦悍將的主打活動主題日。 聯合報系資料照

林哲瑄近幾年因傷困擾，今年只在一軍8場出賽，近幾年打擊率一直下滑，明年或許可以選擇急流勇退，退下來當教練，讓年輕人在一軍拚戰，如果林哲瑄選擇明年退休，也會是富邦悍將的主打活動主題日。

