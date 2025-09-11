維護「布朗士區炸彈客」名號 洋基不惜一切追求更多全壘打

洋基隊一直很會打全壘打，這幾乎已經是他們的DNA，不然『布朗士區炸彈客』的諢號不會一直跟著他們，今年他們仍然是全大聯盟最會開轟的球隊，而且領先第二名的道奇隊達到32支，這不是巧合，不是偶爾，而是洋基刻意追求的成果，他們從第一棒到第九棒都是開轟的威脅，六人打20轟以上跟小熊隊並列三十隊之最。今年他們設計的勝利方程式（我們先不討論牛棚），就是把球打到空中，越多越好。

洋基隊一場比賽大概會揮棒69次，打中的球中43%的比例會飛到空中（聯盟第一），如果這些球有兩球能飛出大牆，他們就有百分之70的勝率（到美國時間9月9號為止，洋基隊打出兩轟以上的戰績的45勝21敗）。洋基隊今年鼓勵每個人都把球往天上打，其他事都不重要。傳統上在季後賽要勝出的攻擊條件，像是避免被三振及得點圈的打擊，都是可以拋棄的。而且這是今年的洋基隊刻意如此，去年還沒這麼極端。

洋基八月份敲了59轟，大聯盟史上只有32隊在八月達到50轟的水準，但2025年的洋基隊是在最少安打的情形下達成的。

洋基隊今年飛球增加的比例全聯盟第一（+3.9%），揮棒仰角增高則排第二（+2.7%），打出飛球比僅次於道奇隊（連五年蟬聯第一），團隊揮棒速度則是三十隊第一（73.1英哩）。2025年打出最高飛球比例的前四名（道奇、洋基、小熊和老虎）都準備打季後賽，這種有機會打進十月的隊伍中只有釀酒人隊是異數（飛球比例最後一名）。洋基隊這種打飛球的決心有多誇張？八月底他們有一波連13場比賽開轟，其中累積38轟，而這段期間他們只有30支滾地安打。

在資深棒球作家維度奇（Tom Verducci）的眼中，在今天的棒球環境，得點圈打擊和三振是被高估的數字，洋基隊在八月份的團隊打擊率（第20）、得點圈打擊率（第17）和三振數（第26）都很糟糕，但他們的戰績為16勝12敗。原因是什麼，就是那第二支全壘打，今年洋基隊打一轟跟打兩轟的差別極為巨大。

洋基隊在改造球員揮棒上下了很大功夫，今年大聯盟揮棒仰角增加的前五名中，有兩個就在洋基（Chisholm Jr.的+11.3%和Volpe的+9.1%分居二三，僅次於響尾蛇的Carroll+11.6%），還有一個是季中交易加入的（McMahon排第五），此外像Wells（+5.7%）、Goldschmidt（+3.2%）、Bellinger（+1.8%）今年也都顯著增加了飛球比例。

以Chisholm為例，他在馬林魚隊時期是個滾地球型打者，但洋基隊現在已經把他改造成一個極致的飛球好手，今年他的飛球比例為生涯最高的35.5%，遠高於聯盟平均值24.0%，揮棒攻擊角度從14度拉升至16度，擊球點也抓得更前面，攻擊方向從2度變成5度，揮棒速度也變快很多（71.9到74.0英哩），結果是生涯最高的全壘打產量（28支）和長打率（.489）。

連生涯已經累積448轟的怪力男Stanton都買單加入洋基的飛球革命，離棒初速全聯盟排名前五的怪力男之前的揮棒角度是平的，造成他生涯中前期出現太多滾地球（他生涯滾地球比例高達42.2%，跟Arraez的42.8%有得拼），直到去年，Stanton每年的滾地球比例都高於大聯盟平均值。35歲的Stanton今年也在洋基的建議下，大幅改變他的揮棒攻擊角度，雖然樣本數還不算太大，但我們已經可以看到效果，就是生涯最高的飛球全壘打比。

洋基隊目前在美聯外卡上還暫居第一，落後給美東領先的藍鳥隊僅僅三場差距，考慮到他們殘缺不全的牛棚戰力，他們得靠更多的長程火力才能贏球。兩支全壘打就能獲勝，洋基隊就是all in這點。