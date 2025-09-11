從奧克蘭到拉斯維加斯 運動家以年輕火力翻開新篇章

2024年球季結束，奧克蘭運動家的歷史正式劃下句點。今年開打後，轉播畫面不再出現熟悉的「OAK」，而是單純的「ATH」。從這一刻起到2027年，他們借住於與巨人3A球隊共用球場，下一站則是拉斯維加斯。球隊名義上的搬遷，象徵的是一段時代的落幕與另一段篇章的開場。長年被「魔球」與「省錢」標籤所定義的那支球隊，這個冬天忽然動了起來：隊史最大手筆簽下前洋基王牌投手塞佛里諾(Luis Severino)，五年約綁住重砲魯克(Brent Rooker)，並以七年長約留住年輕外野手巴特勒(Lawrence Butler)。金額若和豪門相比仍屬節制，卻已足以傳遞訊號，運動家展現出願意為核心打底的陣容付出真金白銀。

今年真正讓球迷改變觀感的，毫無疑問地就是陣容年輕化後帶來的實質戰力。最近運動家還在明尼蘇達橫掃雙城，三場都是菜鳥先發登板，配上火力兇猛的打線，讓這支重建中的隊伍在沉悶的戰績之外，浮現出少見的活力。

運動家目前球隊全壘打的榜上，與響尾蛇、天使、大都會纏鬥第四，並緊追者洋基、道奇，與水手。依據Fangraphs的預測，運動家有五名打者極可能在季末達成20轟門檻；目前有四人已經達成，有三人更在衝刺單季30轟，這在隊史裡相當罕見。若最終能出現四名球員跨過30轟，將是運動家史無前例的壯舉。

領跑運動家這場內部全壘打競速的是當家捕手蘭利斯，本季已經敲出28發全壘打。 美聯社

領跑這場內部全壘打競速的是當家捕手蘭利斯(Shea Langeliers)。他本季已經敲出28發全壘打，特別是進入八月後狀態非常火燙，單月狂打11轟並拿下生涯首次美聯單月最佳球員。以目前節奏推算，他有望把單季全壘打數在往上推近到34轟，並向史坦貝克(Terry Steinbach)捕手單季35轟的隊史里程碑發起最後衝刺。雖說他在四壞保送上還有進步空間，但在這支年輕打線中，他已經從配角成了框架。

最轟動的出道秀，則來自超級新人科茨(Nick Kurtz)。去年的首輪第四順位在被選中未滿一年就站上大聯盟，他在小聯盟只打33場、就以.344/.440/.712 搭配12轟與40打點畢業；四月下旬升上來，明星賽前已繳出.257/.333/.558與17轟、wRC+135的成熟產量。

進入下半季，科茨把火力再往上一格，打出.374/.491/.734、wRC+高達235的MVP級的表現，至今僅用97場便累積4.2fWAR。最知名的代表作莫過於7月25日對太空人的那一場，他6打數6支安打、包含四響砲外加8打點，把自己的名字釘進聯盟頭條，隊史第一位單場4轟者，同時也是打點成為正式統計以來，第一位在同場完成「4轟、5支長打、6支安打、得6分、敲出8分以上打點」的新人。

不僅如此，上半季偏高的三振與揮空，隨著下半季保送上升、三振下降而逐步收斂，再配上平飛球比例提升、軟弱擊球降低，讓他的長打輸出有了更紮實的地基。就像去年海盜以選秀未滿一年之姿登上大聯盟的史肯斯(Paul Skenes)在投手丘上的震撼，科茨用球棒在打擊區上演了同款級別的演出。

打線的另一端，中生代重砲魯克依舊維持著長打火力，這位去年的銀棒獎得主雖未再現 164 wRC+ 的灼熱，但本季也已累積25轟，預估落點在30左右，生涯第三度跨過三十轟門檻指日可待。

索德史東轉戰左外野後火力全開，這位年僅23歲的小將八月打出190wRC+，全壘打數也已來到23支。 美聯社

隨著科茨鎮守一壘，索德史東(Tyler Soderstrom)轉戰左外野後火力全開，這位年僅23歲的小將八月打出190wRC+，全壘打數也已來到23支。雖然在Fangraphs上是預測他大概28轟，但若以他近期的火燙手感來看，挑戰 30 轟並非不可能。至於攻擊表現較為起伏的巴特勒，雖然打擊數據略低於聯盟平均，但憑藉著守備與跑壘上的貢獻，他仍舊是陣中不可或缺的一員，本季也很有機會達成20轟。

如果這五位主將都能敲出20轟，將追平隊史高點；若四人能衝破30轟，則將為這支「運動家」寫下嶄新的歷史紀錄。

然而，這些耀眼的火力數據，並未能掩飾球隊在戰績上的掙扎。以目前的勝負步調來看，今年的季後賽與他們無緣。這支球隊在搬到薩克拉門托的第一年，沒有上演任何奇蹟。不過，球季的價值不只在於勝負，另一條更重要的主線是投手群的養成。包括莫拉萊斯(Luis Morales)、吉恩(J.T. Ginn)等年輕投手，都在九月展開期末考。球團也在今年的選秀會上，以首輪第11順位補進備受矚目的頂級大學左投阿諾德(Jamie Arnold)，期待他能快速成長成為球隊穩定的戰力。如果能從這批年輕投手中，找到一位足以扛起輪值的先發，這支球隊的未來藍圖才能真正完整。

球團也在今年的選秀會上，以首輪第11順位補進備受矚目的頂級大學左投阿諾德。 美聯社

總結來說，球隊本季的重心顯然不在於追求勝場，而是塑造未來的核心陣容。在從奧克蘭過渡到拉斯維加斯的期間，他們透過球場上的表現證明，球隊的年輕核心正在成形，並已開始在正確的球員身上投入資源。當新主場在拉斯維加斯正式啟用時，如果投手輪值能到位，這支球隊的未來可說是相當明亮。