日職／火腿投手有問題 古林睿煬如歸隊或成逆轉奪冠X因子

相對於央聯已經由阪神創下兩聯盟制以來最快優勝紀錄，其他隊伍只能競爭另外兩個季後賽名額，洋聯則是呈現有點相反的態勢，雖由軟銀暫居龍頭，但火腿落後僅有3場，在剩下不到20場的時間點，要逆轉拿下優勝並不是不可能。

軟銀不愧是強隊，即使在季初因主力打者受傷、守護神失速等而相隔12年後再度單獨墊底，但在戰力調整得宜、傷兵逐漸歸隊及先發投手表現優異之下，排名逐漸上升，終於在7月首度登頂，固定先發輪值中的莫內羅（Liván Moinelo）、有原航平、大關友久及上澤直之等4人都已投出10勝以上，團隊先發投手防禦率只有2.45，後援投手也僅有2.27。

洋聯其他隊伍中團隊投手防禦率未超過3.0的只有火腿及西武兩隊，其中又以火腿最能與軟銀相抗衡，火腿的先發投手防禦率是2.50，後援投手則是2.32，與軟銀可說是幾無差距，不只是投手部分，兩隊的打擊率及全壘打數也十分相近，因此想要在最後關頭逆轉奪冠，火腿在投打兩方不但要維持一定的表現，如果能再進步當然更好。

莫內羅是軟銀的王牌投手。美聯社

先發投手就是火腿現階段需要維持穩定的重點，今年開季火腿的先發投手陣一字排開每位都是猛將，包括伊藤大海、山崎福也、加藤貴之、北山亘基及金村尚真等，先發輪值堪稱聯盟最強，過了6個月，狀況有些改變。

伊藤目前的防禦率是2.56，有14勝，連同170次的三振，是洋聯的勝投王及三振王，防禦率排第8名，7成勝率是第3名，168又2/3的投球局數則是全聯盟最多，開季至今雖偶有場次會失分較多，但仍是陣中的王牌先發投手。

伊藤大海本季表現仍舊穩定，目前以14勝暫居洋聯勝投王。 火腿臉書官方粉專

北山去年出賽14場，投出5勝1敗、2.31防禦率的優異成績，今年更大幅進步，先發19場，8勝5敗、防禦率僅有1.59，排聯盟第3名，有望挑戰個人首度單季10勝及防禦率王，是火腿陣中今年表現最突出的先發投手。

加藤本季的表現略遜於上季，防禦率3.23，相隔4年後再度破3.0，主要是因為5月及8月兩個月份的表現不佳，8月先發4場，23又2/3局，被打6轟失14分，單月防禦率高達5.32，6日先發對歐力士投5局無關勝敗，需再觀察是否回穩。

另一名左投山崎本季的表現也不錯，5勝5敗2.25防禦率，但同樣在進入8月後出狀況，8月的4場先發除了首場投7局之外，接下來兩場都投不到6局，8月27日投3局被打7安失3分，隨後被下放二軍。

去年表現不錯的金村，6、7月連兩個月的防禦率都超過6.0，7月初被下放二軍調整，一個月後再升上一軍，定位從先發轉成長中繼，出賽9場防禦率僅1.64，還拿到3個中繼點，但進入9月後出賽2場，投3又2/3局就丟掉3分，2場都吞下救援敗。

孫易磊今年也在一軍拿到首次救援成功。 火腿臉書官方粉專

其實火腿9月的牛棚不只是金村表現不佳，玉井大翔、杉浦稔大及柳川大晟的防禦率都超過4.0，團隊後援投手防禦率高達5.03，而且去年的中繼王河野竜生今年無法維持好表現，8月21日下二軍至今未歸，牛棚的隱憂比起軟銀大得多。

投手問題快要炸開之際仍有好消息來到，台灣旅日投手古林睿煬在6月3日對阪神之戰突感不舒服退場，之後診斷為左內腹斜肌損傷，歷經99天的休養復健後，終於在10日再度實戰投球，用16球投1局，被打出2支安打，無失分，最快球速達到153公里。

火腿現在只有一名洋將雷耶斯（Franmil Reyes）在一軍陣中，投手部分除了古林睿煬及孫易磊之外，還有薩巴拉（Aneurys Zabala）及維赫森（Drew VerHagen），但薩巴拉今年只在7月出賽2場，維赫森7月底也升上一軍，8月底對歐力士只投1又2/3局就丟掉7分，之後兩人一起被降下二軍，看起來球季應該已告終，因此古林可說已經沒有競爭對手，只要身體無恙，相信很快就能重回一軍。

古林睿煬10日在相隔99天之後重回投手丘。 火腿臉書官方粉專

由於火腿一軍除了伊藤、加藤及北山之外，還有達孝太及福島蓮這兩名先發投手，古林上一軍後的定位不一定會先發，有可能從牛棚先出發，畢竟牛棚也呈現不穩定的狀態，無論如何，健康的古林絕對是火腿進軍季後賽甚至逆轉奪冠的X因子。