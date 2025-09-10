甩「猶他監牢」換來猛虎出閘 芬蘭殺神馬卡南火力爆發挑戰歷史

歐錦賽進入8強廝殺，芬蘭肯定是其中本屆最驚喜的晉級黑馬之一。

不過兩年前世錦賽他們還曾敗給日本，以分組墊底坐收，3年前的歐錦賽亦以30分之差大敗給塞爾維亞，即便後者本屆有傷兵問題，芬蘭於16強賽以92：86，自2009年以來首次擊敗並淘汰了這支冠軍候選，仍震驚了全球，也創造了隊史首次連續兩屆闖進歐錦賽8強的新猷；下一步，他們將於今晚8強賽，決戰另一支正在書寫隊史新頁的黑馬喬治亞，挑戰隊史於1967年創下的歐錦賽第6名最高紀錄。

率領這支球隊，同時也在歐錦賽閃閃發光的頭號主力，當屬猶他爵士隊的球星馬卡南（Lauri Markkanen），本屆他從熱身賽就火力全開，場均超過40分，兩度得分超過40分，一場於24分鐘內就狂砍42分12籃板，另一場更是創下芬蘭國家隊史新高48分，進入正賽繼續狂奔。

除了面對世錦賽冠軍、本屆最被看好球隊德國一戰遭到最高等級嚴防，僅僅得到11分外，馬卡南每場也都堪稱繳出不俗表現，不僅追平2022年自己所創下的國際賽史最高43分，復以場均26分，暫居歐錦賽得分榜第3，僅次於兩位超級巨星唐西奇（Luka Doncic）與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），並被認為是上述兩位與約柯奇（Nikola Jokic）三位MVP級球星之外，本屆領銜第二梯隊的NBA球員。

馬卡南在今年歐錦賽展現火燙的進攻狀態。 美聯社

他的火熱狀態，其來有自，第一位被選入NBA的芬蘭大前輩球員，也是現在國家隊助教的莫托拉（Hanno Mottola）一語道破箇中原由：「他現在的身心狀態都非常好。你看得出他有多放鬆，看出他和兩年前有什麼不同，那時他感到更大的壓力，需要向外界展示他的真實自我」，「顯然，上個賽季對他來說很艱難。這不是他的錯，只是因為他在NBA的處境，但受益的是我們，因為他對比賽有著強烈的渴望」。

莫托拉說到的，正是馬卡南在猶他爵士這兩年，既壞且好的國際賽處境。一方面，他被確實地放在了球隊王牌的位置，增加了過去一度流浪降低的自信，同時間其能力也確實不斷地在進步當中。

爵士隊尤其在去年，雖然因為球隊擺爛的總體目標使然，不得不技術性減少這位芬蘭球星的出賽次數與上場時間，但總教練哈迪（Will Hardy）也確實地在執行提升馬卡南原本較弱項戰技的長期計劃。

尤其針對他加強單打以及破解包夾能力的負重訓練，這些在此次歐錦賽都看得到成果，不僅原本就已是聯盟最強的7呎無球射手，在個人單打與面框持球進攻方面，我們也看到了他多次的精采表現，甚至展現與約柯奇分庭抗禮的影響力。

芬蘭展現絕佳氣勢，全力挑戰隊史歐錦賽最佳成績。 歐新社

另一方面，也誠如莫托拉所說，過去一季的爵士難題，激發起了馬卡南對比賽的強烈渴望。

上一季爵士為了擺爛，多次讓馬卡南小傷大養，這部分也有他因為增重，傷勢頻率增多所導致，整季下來僅出賽47場，繳出場均19分5.9籃板外加34.6%三分球命中率，皆為來到鹽湖城後新低，也讓首年加盟榮膺全明星與最佳進步獎，好不容易總算盼到的星度，再一次黯淡。

正因爵士對馬卡南認真程度的限制，才讓歐錦賽的他更勢如猛虎出柙，只因總算有個地方可以讓他全力以赴，大吐上個賽季被迫壓抑自我威能的怨氣。

但同時間也別忘了，這樣的使用是一體兩面，或許也是因為爵士去年賽季對他的節制，才能讓馬卡南以如此健康的身體，在場上全情發揮；看似困窘停滯的一季，對於芬蘭隊來說不只幫助提升馬卡南心理上對於打球的飢渴，同時間還在生理上給了他們一個100%狀態的王牌，要說是另類因禍得福也不為過。

弔詭的是，回過頭來這反而讓馬卡南的交易流言，再次升溫。過去一季，馬卡南在爵士的前途也陷入混沌，一方面他樂於待在鹽湖城，甚至巧妙利用簽約時間的規定，讓自己無法在季中被交易，但猶他也確實將他視為最不可動的資產，夏天一眾老將的甩賣潮中，唯獨他屹立不搖；但另一方面，也由於馬卡南的時間線，仍與還待進一步重建的爵士有一些距離，爵士總管安吉（Danny Ainge）並未把話說死，仍保留並非為0%的可能性，只是要價不斐。

在爵士度過掙扎的一季，馬卡南把所有能量都發洩在國家隊。 路透社

這卻又微妙地與爵士團隊前進的方向起了矛盾，為避免馬卡南上場過多過久，讓球隊拿下太多勝利，球隊的使用與調度方式，反而讓其身價有所滑落，這也是市場上縱使仍不乏交易意願，卻始終未能達成協議的原因。

只是歐錦賽傑出的表現，彷彿才是對他現有戰力的真實評價，不是那個處處受限的例行賽版本，縱使這想必也會讓安吉再一次順勢抬高價碼，看起來已難以抑止原本有興趣球隊意願更強烈的捲土重來，也因此最近一周，陸續又有許多預言他很快將被交易的討論與傳聞。

對於生涯仍未打過季後賽的馬卡南來說，歐錦賽獲得的肯定與勝利的快感，或許也將對他原先想長留的耐性與心態，造成微妙改變。雖然以安吉善於見勢討價還價的作風，馬卡南應該還是會先以爵士人身分展開球季，但究竟他還會不會在球隊的全新未來當中？

年僅18歲的穆里南，天賦條件相當優異。 路透社

除了這位頭號主將，本屆芬蘭還有另一位全球矚目的超新星穆里南（Miikka Muurinen）。這位還在美國唸高三的18歲年輕人，本屆迄今雖然場均僅有10.3分鐘，繳出5.8分2籃板0.8阻攻成績，但考量他是本屆最年輕球員，以及展現出的可怕體能與爆發力，原先已被預測為未來NBA潛力股的他，相關排名更是一舉大幅提升。

不僅已成為多家名門大學爭相邀約的獎學金對象，復於2026年大學生排名，主流選秀預測的幾家媒體與網站，更清一色將他排入2027年首輪前15順位，最高者甚至達到第2順位，足見他這次歐錦賽的開箱表現有多令人興奮。

這位6呎11吋的芬蘭前鋒，不僅身高尺寸優異，同時具備驚人的速度、能量與彈跳爆發力，多次演出Highlight等級的爆扣灌籃，更讓人喝采的是，他同時兼顧外線投射能力與一手流暢運球的持球進攻，儼然完美匹配當代的高側翼Meta。

且他還有一雙長臂與強烈的防守意識，場均阻攻現為球隊第2高，這使得他甚至在防守端的天花板，被咸認還高於老大哥馬卡南。也因此，除了被看好是這位大學長的接班人外，外國的預測模板同時還包括了前俄羅斯NBA名將基里蘭柯（Andrei Kirilenko），又怎能不被各大選秀網站看好其潛力？

挾著歐錦賽初生之犢不畏虎的氣勢，穆里南(左)未來選秀身價大幅提升。 美聯社

無懼的自信同時也是其優點，儘管在此次歐錦賽尚未獲得重用，最重要對塞爾維亞一戰，他短短12分鐘就攻下9分，就算前面6次三分外線盡墨，穆里南仍大膽在當代最強球員約柯奇（Nikola Jokic）面前，不到一分鐘內連續投進兩顆三分，成了總教練托維（Lassi Tuovi）口中的「X因子」，也幫助球隊克敵制勝。

在馬卡南全能進攻身手的強勢帶領下，這支較兩年前防守與身體對抗大幅進步，還有潛力新星成為對手不安定因素的芬蘭，或許將邁入國家隊史最強的黃金年代，而在那之前，他們能否於今晚先擊敗更為老練的喬治亞，寫下殺進歐錦賽4強的新紀錄呢？在外界普遍更佳看好的聲浪中，就讓我們拭目以待吧！