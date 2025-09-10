中職／味全拚季後賽就差一口氣 剩餘賽程優勢大有望上演9月狂龍

2021年重返一軍賽場的味全龍，快速地展現養成成果，2023年就拋下紅色彩帶，喚起老球迷心中的龍魂。然而隔年連霸失利，甚至連季後賽都無緣，讓球團決定砸下重本補強，從自由市場網羅陳子豪及朱育賢兩門重砲，教練團也有所變革，網羅克魯茲、丘昌榮、劉家豪、羅曼及陳家駒等多位教練。

做了許多改變後，卻未能讓飛龍在天，戰績始終未能進入A段班。想要進入季後賽，除了下半季冠軍外，就是在全年戰績取得扣除季冠軍隊伍後，成為戰績最佳的隊伍。下半季味全龍現暫居第4名，雖與第2、3名分別只有1.5場及0.5場差，但落後首位的中信兄弟多達5場。至於全年戰績更是排到第5名，落後第3名則是2.5場差。

上半季門票已由統一7-ELEVEn取得，因此下半季冠軍及全年戰績領先者，2張門票成為各隊必爭之地，其中無論下半季及全年都暫居第1名的中信兄弟贏面最大，其餘各隊只能爭取第3張門票。除了富邦悍將外，樂天桃猿、味全龍及台鋼雄鷹的戰績相近，近一個月來互有領先，人人有機會，個個沒把握。雖然樂天在場邊的爭議不少，但靠著老將們的輸出，加上多位異軍突起的球員，目前取得最有利的位置；台鋼雄鷹則是有點後繼無力，戰績直直落，看似晚節不保；味全龍則始終維持5成左右勝率，但要更上層樓仍待努力。

味全龍隊徐若熙近來投出優異的表現。味全龍隊提供

味全龍無疑是今年最令球迷期待的隊伍，不僅是他們大力補強，甚至可以私心期待，是否能在台灣大賽見到林智勝再現一舞。然而龍隊要晉級，就要在三搶一中脫穎而出，還要注意不能重蹈去年的覆轍。上個賽季他們一樣居於劣勢的地位，在找來克魯茲助拳之後，貧打部隊開始狂轟猛打，打出一波高潮，一度有機會翻盤，但投手後繼無力，且對戰主要對手沒能獲勝，導致無法再創霸業。

想要不讓砸重本的老闆失望，味全龍勢必要逆轉戰局，9月就成為最重要的關鍵，歷史上就有球隊季末一路狂勝，最終取得冠軍的例子。2022年狀況一直不穩定的中信兄弟，在意外崛起的吳哲源帶動下，9月之後的賽事取得26勝8敗1和的超狂戰績，9連勝加8連勝直接逆轉頹勢，而且氣勢一路延伸至季後賽，先是3勝1敗贏得挑戰賽，在台灣大賽更是4連勝橫掃對手，黃衫軍的氣勢無法擋。

檢視味全剩的19場比賽，其中對戰樂天2場、台鋼及中信各3場、統一5場及富邦6場。其中，所剩場次最多將是對戰悍將，這是龍隊自重返中職以來，最能輕鬆應戰的對手，因此這將是他們目前的優勢。而另一方面，桃猿剩餘最多的則是兄弟，雄鷹則是有一半比賽要對上黃衫軍及暴力猿，都是對戰居於劣勢的組合，都有可能讓潛伏在後的龍隊，戰績伺機超車。

味全龍打者陳子豪下半季打擊火力逐漸回溫，就看能否在9月展現簽約身價助隊打進季後賽。 聯合報系資料照

除了對戰的優勢外，龍隊在陣容上做出調整，找來2023年經典賽的墨西哥國手鎛銳，另外升上今年首輪指名的黃暐傑，想增加牛棚人手，解決近期稍顯穩定不足的問題。至於打擊方面，陳子豪、劉基鴻經過不斷的調整，手感開始升溫，大家期待的紅衣大砲陣形逐漸成形，戰績確實有可能倒吃甘蔗。

雖然味全龍近況還是跌跌撞況，不過後續他們賽程不會太奔波，而且對戰組合大多有利，球團也進行投手陣容調整，加上打者手感逐漸火燙，確實有機會在最後三週打出不錯的成績。九月狂龍不是夢，就看葉總如何再現司馬君璋，找出更多奇兵及奇招，運籌帷幄挺進季後賽。