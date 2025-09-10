大谷和賈吉再包辦MVP？國聯獨走中、美聯看羅利能否轟破紀錄

大聯盟賽季進入最後20場，分區間競爭進入白熱化，目前尚無任何一支分區龍頭宣告封王，且有三個分區首位與第二名之間落差在兩場勝差內，都稱不上安全距離，無論是為了封王還是擠進外卡名單，各支勁旅無不為季後賽做最後衝刺。

除了球隊的最高榮耀，個人年度獎項也是各家好手競逐的目標，數據堆疊一搏本錢，有力候選人浮出水面，當然也有人勢在必得，包括運動家怪物新人克爾茲（Nick Kurtz）已牢牢鎖定美聯新人王；海盜隊王牌史肯斯（Paul Skenes）有望繼去年榮膺新人王後，於生涯第二年登基國聯塞揚獎；新生代「虎王」史庫柏（Tarik Skubal）衛冕美聯塞揚機會濃厚，挑戰成為繼2000年「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martínez）後第一人。

至於話題最高、最受矚目的年度最大獎MVP，國聯與美聯則呈現截然不同的態勢，國聯由道奇隊巨星大谷翔平持續獨走，本季在豪華的道奇打線依舊扮演最粗的「大腿」，雖然盜壘數不若去年瘋狂，但長打火力一絲不減，已達標生涯第4個40轟賽季的他，相當有機會連兩年突破50轟大關，目前在攻擊指數與得分數領跑國聯，依舊是聯盟最可怕且全能的打者，48轟只落後給費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）1支，全壘打王隨時有可能翻盤。

季初發送挑戰信的小熊隊外野手阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、塔克（Kyle Tucker）兩人進入下半季後雙雙陷入低潮，以優異守備與全能身手拉抬數據的他們，進入下半季攻擊指數不斷跌落，除非能再拉初一波高潮否則難以造成威脅，整季狂轟濫炸的史瓦柏（Kyle Schwarber）目前是國聯全壘打王，打點數則居聯盟首位，但和大谷同樣大半時間打DH、守備趨近零貢獻的他，除了打擊稱不上領先大谷，在大谷季中「二刀流」出鞘，開始累積投球局數後，兩人WAR值拉得更開，目前大谷fWAR高達7.8為國聯首位，放眼全聯盟只輸給「法官」賈吉（Aaron Judge），相比之下史瓦柏為4.3，差距不小。

大都會的索托下半季拉尾盤來勢洶洶，有可能是大谷衛冕MVP路上最大黑馬。 法新社

不過大谷也絕非高枕無憂，季前簽下史上最大約轉戰大都會的索托（Juan Soto）下半季拉尾盤來勢洶洶，上半季狀況起伏不定，但進入到6月時攻擊指數還不到0.8，中斷連續4年入選明星賽的紀錄，表現只能說是大失所望，不過當時就有美媒指出，細看索托的進階數據，擊球品質與往年落差不大，本壘板紀律也沒太大問題，預期數據遠優於帳面，成績暴跌可能受運氣導致，進入到下半季果然開始止跌回升，6月先是拉了一波高潮將攻擊指數從0.770拉升至0.9，7月再度下滑，然而8、9月都再次繳出攻擊指數破1表現。

索托目前38轟、109得分、93打點都相當出眾，上壘率4成國聯最高，挑戰菜鳥年起連8賽季上壘率破4成壯舉，更可怕的是，索托本季進化成「腿砲」，不只打擊區內頻繁轟炸，上了壘也能透過盜壘增添投手壓力，目前累積29盜，距離「40轟、30盜」里程碑只剩一小步，若剩餘賽事火力、馬力齊開，有可能是大谷衛冕路上最大黑馬。

賈吉打出一張極具說服力成績單的事實，本季打擊三圍全都是聯盟第一人，打擊率賽季前半段維持在4成大關。 路透

美聯MVP則有可能是大聯盟本季剩餘賽事中最大話題，洋基隊外野手賈吉對決水手隊捕手砲羅利（Cal Raleigh）態勢相當明朗，賈吉手握兩座MVP，除了是對無與倫比打擊實力的肯定，也有可能是再拚MVP的隱性缺陷，畢竟過去年度獎項因「審美疲勞」而跑票的案例屢見不鮮，但依舊難以掩蓋賈吉打出一張極具說服力成績單的事實，本季打擊三圍全都是聯盟第一人，打擊率賽季前半段維持在4成大關，攻擊指數更是大半球季維持在1.1以上，OPS+突破200，打了133場比賽就吞下30次故意四壞，對於投手的威嚇力可見一班，當今最強打擊怪物無庸置疑，這張成績單放到過去任何年份都夠格拿MVP。

法官2022年、2024年兩度榮膺MVP，MVP勁敵都剛打出歷史級別的偉大賽季，仍舊能在投票取得壓倒性勝利，包括大谷翔平二刀流巔峰的2022賽季，該年他不只敲34轟，更狂掃15勝，在塞揚獎票選名列第4，但賈吉以打破美聯紀錄的62轟勝出；2024年皇家隊游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）摘下美聯打擊王，附帶「30+30」紀錄、金手套全能表現，被譽為史上最佳游擊手賽季之一，卻被賈吉以全票MVP之姿擊倒。

今年，輪到另一名改寫歷史的球星挑戰賈吉王座，那就是來自水手隊的羅利，前兩年皆扛出至少30轟，去年獲生涯首次金手套肯定的羅利，早已是聯盟頂尖捕手一員，本季火力更直衝天際，明星賽前便狂掃38轟突破生涯新高，距離史上最多39轟僅一步之遙，明星賽後持續用全壘打寫紀錄，8月25日貢獻雙響炮，全季累積至49轟，打破2021年培瑞茲（Salvador Perez）寫下的捕手單季最多48轟，奠定史上最強捕手砲威名。

水手隊的羅利，已是聯盟頂尖捕手一員，本季火力更直衝天際，明星賽前便狂掃38轟突破生涯新高。 路透

且不過兩個禮拜時間，羅利接連締造首個捕手50轟賽季，截稿前將數字推進至53轟，下一個目標將是由洋基隊名人堂神獸曼托（Mickey Mantle）寫下的左右開弓打者單季最多54轟，以羅利平均2.7場就能開轟的進度推估，打破紀錄機會濃厚，甚至直衝60轟都非不可能。

不若培瑞茲選球低下、防守普普，導致48轟賽季累積的5.3WAR值不夠出眾，最終MVP票選僅排第7，羅利有著頂級防守，保送率更高達13.3%，攻擊指數是可怕的0.927，fWAR更以7.5些微落後給賈吉的7.9，要知道前兩次MVP賈吉領先的WAR值都超過1，若再加上位置稀缺性，羅利完全有本錢與賈吉叫版。

過去「30轟、10勝二刀流」、「30轟+30盜金手套游擊手」在賈吉面前都不堪一擊被擊垮，如今輪到「50轟金手套捕手」向賈吉發起對決，且可能是近年來最有機會突破賈吉這堵高牆的挑戰者，羅利季末能夠打破多少項紀錄，將全壘打堆疊至多高，也攸關著美聯MVP鹿死誰手，相信也會是大聯盟最後20場內最拳拳到肉的精彩戲碼。