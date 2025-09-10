日職／20年後中職又現旅日潮？東瀛的大門為何再度敞開

既去年古林睿煬成為北海道日本火腿鬥士隊一員，今年球季也傳出徐若熙、林安可兩位一投一打好手頗受球探關注，也有可能在季後前往日職打拼的消息。短期間內可能連續出現好幾位旅日球員，令人想起約在20年前左右，也曾有過中職選手前仆後繼挑戰東瀛，開啟旅日潮的時刻。

回到2000年代初期，和信鯨打者陳文賓就曾在2002年，以球員交易的形式轉隊到大榮鷹。當時大榮因為秋山幸二引退，需要一位右打砲手，因此找上了這位中職全壘打王。到了2005、2006年，新球團東北樂天金鷲隊為補強投手戰力，先後網羅了誠泰「雙林」林英傑與林恩宇。La new熊王牌左投也受到羅德隊總教練瓦倫泰（Bobby Valentine）賞識，同樣在2006年季後披上羅德戰袍。

約在20多年前，中職也曾有林恩宇等許多球員短期內密集赴日，圖為當年他簽約樂天時的記者會。 聯合報系資料照

除了這幾位以外，還有一位中職球員其實也差點要前往日職，那就是才剛旅美歸國的陳金鋒。陳金鋒在離開道奇隊後，雖然一度接受樂天測試，但是未能成功錄取，於是參加中職選秀加盟La new熊隊。不過在亞洲職棒大賽的好表現後，曾於道奇體系任職，且擔任歐力士外籍總教練的科林斯（Terry Collins）有意願網羅陳金鋒，但當時陳金鋒中意和La new熊隊「白目的隊友」一起打球的氣氛，反而婉拒了這個旅日的機會。

雖然當時中職在短短幾年內，就有好幾位選手成功赴日。不過這些球員有的受傷，有的不適應環境等等，最終都沒能在一軍舞台繳出亮眼成績。往後再有球員先於中職一軍拿出表現，接著受到青睞成功旅日的，就得等到2018年季後的王柏融了。

如今，日本職棒再度密集注意臺灣選手。以背景來看，20年前中職相關旅外規範相對鬆散，幾乎是台、日球團間互有共識就能轉隊，現在則是有旅外相關年資以及入札等規定。這也代表想要外國球隊想要簽下中職現役選手，其實需要的成本比20年前更高。其實除了上述球員，其他像是彭政閔、潘威倫，或者剛引退的林智勝等頂尖級好手，幾乎都碰過曾經有旅外機會，但因為轉隊成本太高等原因告吹的狀況。現在日職球團即使知道成本不低，還是願意簽下王柏融和古林睿煬，並且可能進一步延攬其他本土選手，反映出近來中職的水準和過去相比確實有所提升，使得日職認為值得投資。

隨著制度趨於完善，日職簽下臺灣本土選手的成本其實比以往更高。聯合報系資料照

另外，日職洋將這幾年普遍表現不佳，也加強他們想從非美職管道尋才的意願。以可能想搶徐若熙的福岡軟銀鷹來講，本季目前有穩定貢獻的洋將僅有王牌左投莫內羅（Liván Moinelo），而他還是由軟銀育成培養，非大聯盟體系的球員。至於其他兩位後援洋投赫南德茲（Darwinzon Hernández）和歐蘇納（Roberto Osuna），前者和去年表現落差較大，後者則是季中就成了傷兵。本來在上個球季曾扛下輪值的史都華（Carter Stewart Jr.），今年也因春訓時受傷，至今尚未在一軍登場。現有洋將戰力並未確實發揮，也難怪球團想要將觸手伸向不同管道。

就球員個別條件來說，徐若熙的球路威力無庸置疑，甚至被評為在短局數內也有機會壓制大聯盟，但續航力是比較常被詬病的地方。但即使連球迷都知道這點，但像是在福岡軟銀鷹球探李杜軒還是在Podcast節目「鍵盤球探」專訪中，還是認為他是今年軟銀外籍選手補強的首要目標。

王柏融旅日就結果來看雖然是以失敗告終，仍未減損日職球想網羅中職頂尖球員的信心。聯合報系資料照

而過去王柏融的低迷表現，曾讓人以為臺灣野手要再旅日恐有難度，但林安可去年12強對橫山陸人開轟，扛出初速112英里、443英尺的大號全壘打，因此即便賽會整體表現平平，打擊爆發力還是受到肯定，搭配今年賽季出色的表現，讓他出現在日職的追蹤名單上。也證明無論前例如何，只要能夠拿出實力，就有可能受到青睞。

林安可雖然12強整體表現平平，但對橫山轟出大號全壘打令人印象深刻。影片來源：ELTA TV

然而，日職不僅水準出色，球隊風氣也和臺灣大不相同。過去中職出身旅日挑戰的球員中，還沒有誰能夠在日職真正繳出整季漂亮成績單。不過現在日職環境已經不像過去那麼高壓，而古林睿煬本季在受傷之前，證明確實有壓制一軍的實力，傷癒復出後的表現值得期待。加上如果徐若熙、林安可等更多好手赴日，多了更多挑戰機會，也許有機會突破這個魔咒，擦亮中職旅外的招牌。