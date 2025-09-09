唐西奇帶傷拚歐錦賽開外掛 湖人恐要憂心對新賽季影響

代表斯洛維尼亞出賽的唐西奇在2025歐錦賽「開外掛」，42分、10籃板率領斯洛維尼亞84：77力克義大利，打進八強。八強賽斯洛維尼亞將迎戰今年歐錦賽最火球隊德國，德國也有個「國際籃球王牌」施羅德經常開外掛。

看著唐西奇帶傷依舊打出瘋狂個人秀，唐西奇NBA東家湖人一則以喜一則以憂。

喜的是唐西奇今年夏天瘦下來恢復身材，投籃更穩、狀況更好、比賽持續力更佳，湖人新賽季在唐西奇帶領下希望無窮。憂的是唐西奇整個夏天就這麼大量消耗輸出，還帶傷拚歐錦賽，鐵打的身體也很難支撐未來九個月NBA漫長賽季。

歐錦賽多位NBA球員一路開外掛瘋狂輸出，幾家歡樂幾家愁，有人提早出局，NBA年度最有價值球員約柯奇帶領的塞爾維亞只打到16強，就被芬蘭爆冷淘汰。有人還沒笑到最後就提早回家，名將如雲法國16強賽也被喬治亞共和國80：70踢回家。

約柯奇在NBA和國際賽都能「無解存在」，展現非凡統治力，但只有約柯奇開外掛還是不夠贏球，歐錦賽更需要團隊合作和整體戰力，一個開外掛約柯奇並不能保證塞爾維亞走到最後。

比較起來希臘前鋒安戴托昆波和唐西奇都是幸運的。

安戴托昆波以超人般表現帶領希臘打進八強，八強賽將面對立陶宛，除了安戴托昆波超人表現，希臘更需要打出優質團隊合作，有更多角色球員挺身而出，才能確保歐錦賽四強門票。

希臘最近三屆歐錦賽都走不遠，關鍵就在除了安戴托昆波開外掛存在，團隊並沒能打出對襯表現。

斯洛維尼亞的表現也是一樣，只靠唐西奇開外掛，在歐錦賽根本不能保證贏球。

今年歐錦賽最出色、最熱門兩支球隊是德國和土耳其，兩隊有三個共同特色：

1、開外掛核心球星帶隊。土耳其是中鋒森根，森根今年歐錦賽就是約柯奇之外另一個無解大殺器。德國是主控施羅德，從2022歐錦賽、2024年巴黎奧運到今年歐錦賽，施羅德就是德國贏球和爭冠最佳保證。

2、出色團隊合作。只有一個球星超人表現帶隊，歐錦賽很難走得長遠，歐洲籃球更重視團隊合作和攻防整體性。

2022年歐錦賽冠軍西班牙今年沒打進16強，法國、塞爾維亞沒打進八強，除了心態和比賽準備不足，輸球最關鍵仍在團隊合作卡死。

3、優質角色球員。土耳其中鋒森根有一群出色玩命角色球員，曾效力NBA拉金和前鋒奧斯曼都是國際賽靈藥，歐錦賽表現非凡。德國後衛施羅德隊友都是NBA優質團隊球員，包括魔術前鋒華格納、上季短暫效力雷霆中前鋒泰斯，都能在關鍵時刻挺身而出，為贏球做出貢獻。

斯洛維尼亞八強賽想要淘汰德國，除了唐西奇必須保持開外掛超人表現，唐西奇需要有更多角色球員挺身而出，打進四強才有可能。

歐錦賽今年最驚奇兩個灰故娘是芬蘭和喬治亞共和國，兩隊在八強碰頭，有一個灰故娘能打進最後四強，這個故事會流傳很久，芬蘭NBA前鋒馬卡南整個歐錦賽都用開外掛表現帶領球隊前進，芬蘭很有機會成為今年歐錦賽最大黑馬。

看著唐西奇不斷在歐錦賽打出神奇表演，湖人只能祈禱：一切平安，未來一季只屬於唐西奇。