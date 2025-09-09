中職／林智勝的305轟多難 這3名重砲再打10年也不一定有

林智勝7日在大巨蛋打出第305轟，為自己的個人傳奇篇章寫下完美句點，大師兄在中職奮戰22年，職涯歷經車禍、腿傷等大小傷勢及教練調度因素，導致好幾年球季出賽都不到50場，否則全壘打紀錄推高到350轟都有可能，無論如何，林智勝的305轟已是中職紀錄，當今中職的小老弟有誰能追上這項紀錄？可能人選有3人。

朱育賢每年都能維持10轟以上的火力輸出。中央社

中職生涯全壘打榜上第3名是林泓育215轟，但林泓育也已39歲，要到達300轟並不容易，他的前隊友、林智勝的現任隊友朱育賢，自從16年加入職棒以來，每年都有雙位數全壘打， 19年打出生涯單季最高的30轟，奪下當年的全壘打王，今年轉戰味全，也已有11轟的輸出，目前的180轟排第6名。

朱育賢今年33歲，近3季年均12轟，因此要到達300轟還需打10年，以朱育賢未有重大傷病史及打擊成績穩定的狀況來看，要再打10年並不是不可能，但難度確實稍高。

味全龍 陳子豪

陳子豪今年轉隊後全壘打產量大減。中央社

相較於朱育賢進入職棒時已24歲，隊友陳子豪在高中畢業就被中信選進，比朱育賢早了約6年的時間，陳子豪13年的職棒生涯中有8季在10轟以上，目前共累積135轟，他今年剛滿30歲，以年紀來看，只要維持穩定的輸出，要再打出165轟，甚至170轟的難度都較低一些，只不過問題就在於要如何維持穩定的出賽及打擊內容。

陳子豪前三年在中信的出賽場次及全壘打產量都並不穩定，前三年都出賽不到100場，全壘打分別是10、4、17支，就連打擊率也同樣呈現V型狀態，今年高薪轉隊到味全，打擊表現又陷入低潮，出賽97場只有4轟，拖慢了全壘打的累積速度。

林安可是近年來少數能跟魔鷹抗衡的本土打者。統一獅隊提供

林安可在8月30日開轟，達成個人連兩季20轟的紀錄，身為近年來少數能在全壘打方面與魔鷹相抗衡的本土球員，林安可的生涯全壘打也已累積到109轟，距離300轟雖感覺還很遙遠，但如果以年均約18轟的開轟速度來算，林安可今年28歲，只要在這幾年多累積全壘打支數，並維持穩定狀態，要打到37、8歲也不是不可能。

重點就是在維持身體健康狀態，林安可在22年3月因右手鉤狀骨骨折開刀，缺席了上半球季，直到7月中才復出，該季只有4轟，之後幾年也陸續有小傷勢發生，多少影響到他的上場時間及打擊表現。

另一方面則是好的部分，曾在18年以投手身份參加東北樂天隊測試的林安可，近期則以打者被注意到了，媒體報導有多支日職球隊對他感到興趣，能夠挑戰更高水準值得喝采，但中職紀錄就得持續高懸了。

林智勝在引退賽再度打出刷新自己紀錄的305轟。聯合報系資料照

而25歲以下的新生代打者中，目前還沒看到有機會能朝300轟前進的怪物級打者，同屬味全的劉基鴻或有些許機會，前提還是得維持穩定的火力輸出。